Ultimatumul Israelului pentru Marea Britanie expiră joi. Londra pregătește o măsură fără precedent dacă se închide consulatul britanic din Ierusalim

Mare Britanie ia în calcul expulzarea unor diplomați israelieni dacă Israelul închide consulatul britanic din Ierusalimul de Est, măsură pe care autoritățile israeliene au anunțat că o vor pune în aplicare în această săptămână.

Tensiuni Israel - Marea Britanie în jurul închiderii consulatului britanic din Ierusalimul de Est. Foto: MetropolaTV

Relațiile dintre Regatul Unit și Israel s-au deteriorat în ultimul timp, mai ales din cauza poziției Londrei față de războiul din Gaza și a criticilor privind extinderea coloniilor israeliene din Cisiordania. Guvernul britanic a condamnat în repetate rânduri acțiunile Israelului în Gaza și atacurile coloniștilor asupra palestinienilor. Recent, Londra a anunțat și sancțiuni care vizează produsele fabricate în coloniile israeliene din teritoriile ocupate.

Israelul a reacționat la toate acestea printr-un ordin de închidere a consulatului britanic din Ierusalimul de Est și retragerea diplomaților britanici care lucrează acolo. Termenul de 30 de zile acordat pentru ca aceştia să părăsească Israelul expiră joi, 8 octombrie. La consulat lucrează aproximativ 30 de diplomați britanici, iar măsura îi afectează nu doar pe ei, ci și pe membrii familiilor acestora.

Dacă reprezentanța va fi închisă, Regatul Unit ar putea expulza, ca răspuns, un număr apropiat de diplomați israelieni de la Ambasada Israelului din Marea Britanie, potrivit mai multor surse citate de Reuters, care însă nu au putut spune cât de repede ar urma să acționeze Londra dacă Israelul își duce planul până la capăt.

Consulatul britanic se află în cartierul Sheikh Jarrah din Ierusalimul de Est. De aici sunt gestionate relațiile Regatului Unit cu palestinienii din Ierusalim, Cisiordania și Gaza, iar reprezentanța oferă și servicii consulare palestinienilor.

Misiunea britanică funcționează la Ierusalim de aproape 200 de ani, cu mult timp înainte de înființarea statului Israel, în 1948.

Cum s-a ajuns aici

Decizia Israelului de a închide consulatul britanic a venit după anunțul sancțiunilor britanice. Ministrul israelian de Externe, Gideon Saar, a acuzat atunci Londra că se amestecă în alegerile generale din Israel, programate în această lună.

Israelul şi Marea Britanie au fost mult timp apropiate, însă în ultimii ani relaţiile s-au răcit tot mai mult. Londra a criticat atât modul în care Israelul poartă războiul din Gaza, cât și violențele comise de coloniști împotriva palestinienilor, în timp ce guvernul israelian a acuzat, la rândul său, Partidul Laburist britanic, aflat la putere, de ostilitate față de Israel.

Londra a încercat să evite închiderea consulatului. Jonathan Powell, principalul consilier pentru securitate națională al Regatului Unit, a vizitat discret Israelul săptămâna trecută și a purtat discuții pentru menținerea reprezentanței deschise. Încercarea nu s-a încheiat însă cu un acord, potrivit Reuters.

O altă sursă spune că autoritățile britanice încă speră să ajungă la o înțelegere şi că Londra le-a cerut unor state europene să discute cu Israelul despre această problemă și să încerce să convingă guvernul de la Ierusalim să renunțe la acastă măsură.

Cu toate acestea, n purtător de cuvânt al ministrului israelian de Externe, Gideon Saar, a declarat lunică misiunea consulară britanică va fi închisă joi, 8 octombrie.

De ce au fost impuse sancțiunile britanice

Sancțiunile anunțate de Regatul Unit care au deranjat Israelul urmează să intre în vigoare anul viitor. Franța și Canada au luat măsuri similare și s-au alăturat Regatului Unit în anunțarea sancțiunilor, dar Israelul nu a adoptat măsuri împotriva acestor state.

Marea Britanie susține că politica Israelului privind coloniile din Cisiordania pune în pericol perspectiva unei soluții cu două state, Israelul și Palestina, în timp ce guvernul condus de Benjamin Netanyahu respinge în mod deschis înființarea unui stat palestinian.

Regatul Unit, care a recunoscut statul Palestina anul trecut, a indicat printre motivele pentru sancțiuni proiectele susținute de guvernul israelian pentru extinderea coloniilor, dar și creșterea numărului de atacuri comise de coloniști împotriva palestinienilor din Cisiordania.