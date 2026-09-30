 Cele două cuvinte pe care trebuie să le eviți când te cerți cu partenerul de viață. Pot amplifica tensiunile | adevarul.ro
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Cele două cuvinte pe care trebuie să le eviți când te cerți cu partenerul de viață. Pot amplifica tensiunile

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În timpul certurilor de cuplu, alegerea cuvintelor poate influența modul în care evoluează discuția. Atunci când emoțiile sunt puternice, reproșurile apar cu ușurință, însă terapeuții specializați în relații atrag atenția asupra a două cuvinte care pot transforma rapid o nemulțumire punctuală într-un conflict mai amplu.

După ce conflictul se calmează, problema poate fi privită diferit.
După ce conflictul se calmează, problema poate fi privită diferit. Foto: Shutterstock

Melissa Paul, terapeut licențiat în Statele Unite și specializat în relații și terapie de cuplu, explică faptul că formulări precum „întotdeauna” și „niciodată” pot face partenerul să audă mai degrabă o listă de acuzații decât problema reală care se află în spatele reproșului.

De ce pot fi problematice cuvintele „întotdeauna” și „niciodată”

Afirmații precum „nu faci niciodată asta” sau „întotdeauna faci la fel” generalizează comportamentul partenerului și pot determina o reacție defensivă. În loc să se concentreze asupra problemei care a declanșat discuția, celălalt poate ajunge să se apere și să demonstreze că acuzația nu este adevărată, relatează Click!.

De exemplu, în loc de „Nu golești niciodată mașina de spălat vase așa cum vreau eu”, mesajul real poate fi unul mult mai simplu: „Sunt copleșită și am nevoie de ajutor”.

Astfel, reproșul este înlocuit cu exprimarea directă a unei nevoi, ceea ce poate lăsa mai mult spațiu pentru dialog.

Spune ce simți, nu ce face „mereu” celălalt

Terapeuții recomandă ca, în timpul unui conflict, partenerii să vorbească mai degrabă despre propriile emoții și nevoi decât să formuleze acuzații generale despre celălalt. Afirmațiile care pornesc de la „eu” pot transmite mai clar ceea ce se întâmplă: „Mă simt copleșită”, „Am nevoie de ajutor” sau „M-am simțit ignorată”.

O astfel de formulare nu elimină automat conflictul, dar poate reduce senzația că unul dintre parteneri este pus la zid și poate încuraja un răspuns orientat spre rezolvarea problemei.

O pauză poate preveni cuvintele spuse la nervi

Atunci când emoțiile devin prea intense, o pauză în timpul discuției poate fi o soluție mai bună decât continuarea unei conversații prea tensionate.

Psihoterapeuta recomandă calmarea înainte de reluarea discuției. Chiar și gesturi simple, precum spălatul pe mâini sau concentrarea asupra respirației pot ajuta la reducerea tensiunii și la recâștigarea controlului emoțional.

După ce conflictul se calmează, problema poate fi privită diferit. În cazul treburilor casnice, de exemplu, o discuție despre împărțirea responsabilităților poate fi mai utilă decât o serie de reproșuri despre ceea ce partenerul „nu face niciodată”.

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