Dan Motreanu îl atacă pe Sorin Grindeanu: „PSD vrea puterea, dar răspunderea la alții”. Ce îi reproșează liderul PNL

Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, îl critică pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe diplomatul Luca Niculescu pentru funcția de premier. Liberalul susține că, dacă PSD consideră că funcția de prim-ministru i se cuvine, Grindeanu ar fi trebuit să ceară explicit mandatul pentru formarea Guvernului, inclusiv în discuțiile de la Cotroceni.

Dan Motreanu. Foto: Facebook

Motreanu afirmă că liderul PSD revendică public funcția de premier, însă nu și-ar asuma în mod direct responsabilitatea guvernării.

„Sorin Grindeanu ne oferă din nou teatrul obișnuit, deja un clasic al politicii românești - comedia revendicării funcției de prim-ministru : invocă dreptul PSD de a da premierul, ca partid care a câștigat alegerile parlamentare. Când vine momentul asumării, iese discret din distribuție. A clamat-o public, dar asta extrem de anemic, doar pentru a mima minima voința necesară în fața propriului electorat și activ de partid. Dacă PSD consideră că i se cuvine premierul, atunci Sorin Grindeanu trebuia să ceară mandatul răspicat, mai ales la întâlnirile informale de la Cotroceni, nu doar prin declaraţii publice”, a scris Dan Motreanu, marți, pe Facebook.

Liderul PNL susține că Grindeanu ar fi trebuit fie să își asume candidatura pentru funcția de premier, fie să propună un alt lider social-democrat care să fie pregătit să conducă Guvernul: „Să spună clar: „PSD vrea funcţia de premier, iar eu sunt gata să mi-o asum”. Sau să propună un alt lider PSD care este gata să o facă. Dacă ar fi dorit cu adevărat această funcţie, ar fi obţinut-o”.

În opinia lui Motreanu, PSD ar prefera însă un premier din afara partidului, pentru a păstra influența asupra guvernării fără a suporta în aceeași măsură costurile politice ale asumării funcției.

„Mult mai comod pentru PSD este un premier din afara partidului. Premierul în vitrină. PSD la încasat beneficiile. Alții la achitat nota de plată. Puterea la PSD. Răspunderea la alții”, a afirmat secretarul general al PNL.

Grindeanu: PSD a solicitat mandatul de premier

Sorin Grindeanu a susținut însă, după consultările de la Palatul Cotroceni, că PSD a solicitat președintelui mandatul de prim-ministru și că el a fost desemnat de partid drept candidat. Liderul PSD a mai afirmat că formațiunea își dorește să facă parte din soluția pentru ieșirea din criza politică și să fie format rapid un Guvern care să adopte rectificarea bugetară și proiectul de buget pentru acest an.

„PSD, ca principalul partid din Parlamentul României, a solicitat preşedintelui mandatul de prim-ministru. Nominalizarea sunt eu, iar această nominalizare a fost făcută în urmă cu câteva săptămâni. PSD îşi doreşte să fie parte a soluţiei. PSD îşi doreşte să avem rapid un guvern, un guvern care să facă rectificare, să facă bugetul anul acesta”, a declarat Grindeanu.

După desemnarea lui Luca Niculescu, conducerea PSD analizează marți, în Biroul Permanent Național, poziția partidului față de noua propunere.

Niculescu este al patrulea candidat desemnat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de premier în contextul crizei politice începute în luna mai. El trebuie să formeze un Guvern și să obțină în Parlament cel puțin 233 de voturi pentru învestire.