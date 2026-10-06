O familie din satul Ocoliș, județul Maramureș, are parte în această toamnă de o recoltă spectaculoasă. În grădina soților Mureșan au crescut mai mulți dovleci de dimensiuni impresionante, iar proprietarii nu se grăbesc încă să-i culeagă. Legumele au în continuare frunzele verzi, semn că dovlecii se pot dezvolta în continuare.

„Vedeți aici un lan verde. Sunt dovlecii uriași. Soțul meu i-a plantat. Acesta este unul dintre ei, hai că vă mai arăt și altul”, povestește proprietara Grădinii Mureșan Ocoliș, într-un videoclip publicat pe rețelele sociale.

Dovlecii giganți care au crescut într-o grădină din Maramureș Foto: Gradina Muresan Ocolis/FB

Femeia arată mai mulți dovleci care au crescut în grădină. „Acesta e altul, încă mai crește pentru că încă are frunza verde. Aici avem un bebeluș”, spune aceasta, arătând unul dintre dovlecii mai mici.

De ce nu sunt încă recoltați

Familia îi lasă în continuare în grădină pentru ca dovlecii să ajungă la maturitate. Proprietara explică faptul că, atât timp cât planta are frunze verzi, aceasta continuă să se dezvolte.

„Îi lăsăm să mai crească, pentru că au frunzele verzi. O să vedeți și cum o să-i ducem acasă, atunci o să-i cântărim”, explică femeia.

Recolta din acest an este încă în grădină, astfel că familia nu știe deocamdată cât vor cântări cele mai mari exemplare. Dovlecii vor fi recoltați și transportați acasă, unde vor fi cântăriți.

Un detaliu important pentru cei care vor să cultive dovleci este spațiul de care au nevoie plantele.

„Un amănunt de reținut atunci când îi plantăm este să lăsăm suficient de mult spațiu între ei. Dovleacul, când se dezvoltă, se întinde pe o suprafață mare și face frunze mari”, spune proprietara.

Soții Mureșan se ocupe de cultivarea legumelor și a plantelor. În grădină lor sunt roșii, ardei, vinete și ceapă. Familia cultivă și legume sezoniere și este preocupată de soiuri mai puțin întâlnite.

Printre culturile speciale se numără pepenele de iarnă, cunoscut sub denumirea științifică de Benincasa hispida, și castravetele amar, Momordica charantia.

Pe lângă legumele proaspete, familia pregătește și produse tradiționale. În ofertă se regăsesc murături, gogonele cu miere și alte preparate realizate din produsele cultivate în propria grădină.