Accident grav pe Valea Oltului. Un TIR a lovit o pompă într-o benzinărie, iar combustibilul s-a scurs pe asfalt. Şoferul a rămas încarcerat

Un TIR a avariat o pompă de carburant într-o benzinărie de pe DN 7, la Călimănești. Combustibilul s-a scurs în cantitate mare pe asfalt, iar traficul este oprit în zonă. Se intervin şi pentru descarcerarea şoferului.

TIR-ul a dărâmat o pompă de combustibil, acesta scurgându-se pe asfalt. Foto: seintamplainvalcea.ro

Un accident rutier grav a avut loc marți, 6 octombrie, într-o benzinărie de pe DN 7, la ieșirea din Călimănești. Un autocamion a lovit o pompă în timp ce efectua o manevră în stația de alimentare, iar combustibilul s-a scurs în cantitate mare. Șoferul a rămas încarcerat în cabină.

Polițiștii au fost anunțați despre accident și s-au deplasat la benzinărie împreună cu pompierii militari vâlceni. Stația se află într-o zonă cu trafic intens de pe Valea Oltului.

“În urmă cu puţin timp, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la producerea unui eveniment rutier în incinta unei staţii de alimentare cu carburant din localitatea Călimăneşti. La faţa locului se află poliţişti, precum şi pompieri militari vâlceni, care desfăşoară activităţi specifice”, a transmis, marţi, IPJ Vâlcea.

Circulaţia pe Valea Oltului e blocatî. Foto: seintamplainvalcea.ro

“Pompierii militari vâlceni au fost solicitaţi, cu puţin timp în urmă, pentru asigurarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor, de descarcerare şi prim ajutor medical la un accident rutier produs în localitatea Călimăneşti. S-au deplasat de urgenţă la locul evenimentului rutier forţe din cadrul Detaşamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare, o autospecială CBRN şi o ambulanţă aparţinând SAJ”, au precizat şi pompierii.

Circulația pe DN 7 Râmnicu Vâlcea - Sibiu a fost oprită în zona Călimănești. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române precizează că traficul este restricționat pentru desfășurarea intervenției și că circulația ar urma să fie reluată după ora 15:30.

„Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul este oprit pe DN 7 Râmnicu Vâlcea - Sibiu, pe raza localității Călimănești, județul Vâlcea, pentru desfășurarea intervenției la locul producerii unui accident. În timpul unei manevre într-o stație de alimentare cu carburant, un autocamion a avariat o pompă, fiind scurgeri mari de combustibil. Conducătorul auto este încarcerat în cabină”, se arată în comunicat.

În imaginile de la accident se vede camionul în zona benzinăriei și un autoturism avariat. Deocamdată, nu se știe dacă există persoane rănite.