Cristela Georgescu, discurs vehement în fața sediului DIICOT: „Suntem o familie obișnuită și am fost supuși unor intervenții brutale”. Perchezițiile continuă

Cristela Georgescu, soția lui Călin Georgescu, a fost audiată marți, 6 octombrie, la DIICOT, în calitate de martor, în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale se află în arest preventiv. La ieșirea din sediul instituției, aceasta a susținut că familia sa este victima unei „persecuții politice”.

1/4 Cristela Georgescu, la sediul DIICOT Foto: ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO

Cristela Georgescu le-a mulțumit celor care au venit să o susțină și celor care, spune ea, luptă pentru respectarea dreptului la o judecată corectă.

„Am fost invitată în calitate de martor, la fel tatăl meu. S-a efectuat o procedură normală de percheziție electronică. Vreau să-mi dați voie să mulțumesc celor din România care luptă pentru dreptul la o judecată corectă, le mulțumesc oamenilor care sunt în stradă, care se roagă”, a declarat Cristela Georgescu.

În fața sediului DIICOT, mai mulți susținători ai lui Călin Georgescu au scandat: „Cristela Georgescu este Prima Doamnă”.

„Suntem o familie obișnuită”

Soția lui Călin Georgescu a susținut că familia sa a fost supusă unor intervenții pe care le consideră „brutale” și „inacceptabile” și le-a transmis oamenilor că o situație similară li s-ar putea întâmpla.

„Vreau să știți că suntem o familie obișnuită și am fost supuși unor intervenții brutale, inacceptabile. (....) A fost un mod brutal în care s-a intrat în casă peste mine, copilul minor și tatăl meu, deși eram acolo. Modul traumatizant și aproape inuman în care un copil nevinovat a fost păzit la pat de un om înarmat, care poate și el e tată, și un om de 90 de ani a fost păzit la fel, la pat”, a declarat Cristela Georgescu.

Soția lui Călin Georgescu a criticat și modul în care acesta a fost ridicat de autorități.

„Apoi, modul umilitor și traumatizant în care, în fața copiilor minori, Călin a fost ridicat, încătușat, ridicat în trafic, fără ca el să prezinte un pericol grav, iminent. (...) Noi ne aflăm într-un stat care se pretinde democratic, un stat de drept și care ne-a fost promis onest. Cu toate acestea, asistăm la o persecuție politică și un dosar politic în cea mai pură formă a sa”, a afirmat ea.

Potrivit acesteia, acuzațiile din dosar sunt nefondate și neadevărate. „Până la ora actuală, nu am intrat în posesia dosarului, nu l-am putut studia integral”, a declarat aceasta.

Cristela Georgescu reclamă apariția unor informații în presă

Soția lui Călin Georgescu a acuzat și faptul că informații pe care le consideră confidențiale ar fi ajuns în spațiul public înainte ca acestea să fie prezentate în fața judecătorului.

Răzvan Leu, omul de afaceri din dosarul lui Călin Georgescu, face dezvăluiri: „Am avut încredere deplină în Călin Georgescu și în povestea sa”

„Informații confidențiale, care nu au voie, conform legii, să ajungă publice înainte ca ele să ajungă în fața judecătorului, au apărut în presă înainte de a fi la judecător. Și acest lucru a dat naștere la interpretări false”, a afirmat ea.

Cristela Georgescu a susținut că familiei sale nu i-ar fi fost respectat dreptul la viață privată și că datele personale au ajuns în spațiul public.

„Nu ne-a fost respectat dreptul la viață privată și toate datele noastre au fost făcute publice. Și prezumția de nevinovăție este, de asemenea, nerespectată”, a spus aceasta.

Soția fostului candidat a anunțat că va reveni la DIICOT și că procedurile nu s-ar fi încheiat. Ea a lăsat să se înțeleagă că va apela la CEDO pentru presupuse încălcări ale libertăților și drepturilor fundamentale.

„Au fost grav încălcate libertăți și drepturi fundamentale inclusiv ale CEDO. Voi reveni cu detalii zilele următoare pentru că percheziția nu s-a terminat. (..) Probabil mâine și chiar poimâine”, a spus Cristela Georgescu.

Cristela Georgescu a fost audiată în aceeași anchetă în care, luni, 5 octombrie, tatăl său, Vasile Moldoveanu, a ajuns la DIICOT pentru a fi audiat în calitate de martor.

Vasile Moldoveanu, tatăl Cristelei Georgescu și socrul lui Călin Georgescu, a fost chemat să dea explicații în legătură cu un împrumut de 118.000 de lei acordat omului de afaceri Răzvan Leu în octombrie 2023. Procurorii încearcă să stabilească în ce împrejurări i-ar fi transferat Moldoveanu suma de 118.000 de lei omului de afaceri și care a fost traseul banilor.

Audierile au loc în timp ce procurorii continuă verificările privind circuitul financiar din dosar.

Călin Georgescu, în arest preventiv

Călin Georgescu se află în arest preventiv după ce, pe 29 septembrie, Curtea de Apel București a decis arestarea sa pentru 30 de zile. Măsura a fost dispusă în dosarul în care procurorii îl acuză de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în legătură cu un prejudiciu reclamat de aproximativ 1,1 milioane de euro.

În cadrul anchetei, fostul candidat urmează să fie scos din arest pentru a participa la o percheziție informatică. Procurorii verifică datele și dispozitivele ridicate în cadrul anchetei, pentru a stabili traseul banilor și modul în care ar fi fost pusă la cale afacerea.

Dosarul a pornit de la plângerea omului de afaceri Răzvan Leu, care susține că a fost prejudiciat cu 1,1 milioane de euro.

Potrivit anchetatorilor, Călin Georgescu i-ar fi propus omului de afaceri o afacere care presupunea obținerea unei linii de credit de șase milioane de euro de la o instituție financiară din străinătate.

Pentru accesarea creditului, Răzvan Leu ar fi fost convins să achite o garanție de un milion de euro. Din această sumă, aproximativ 100.000 de euro ar fi urmat să fie folosiți pentru campania electorală a lui Călin Georgescu, potrivit acuzațiilor formulate în dosar.

Ulterior, omul de afaceri ar fi fost convins să mai plătească 100.000 de euro, după ce i s-ar fi promis că valoarea creditului va fi majorată la 15 milioane de euro.

Creditul nu s-ar fi materializat, iar banii nu ar fi fost restituiți. Răzvan Leu a depus plângerea penală în ianuarie 2024, susținând că a pierdut peste un milion de euro în urma afacerii.

În încercarea de a recupera prejudiciul reclamat, procurorii au instituit sechestru pe vila lui Călin Georgescu din Mogoșoaia.