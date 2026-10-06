 Cristela Georgescu, discurs vehement în fața sediului DIICOT: „Suntem o familie obișnuită și am fost supuși unor intervenții brutale”. Perchezițiile continuă | adevarul.ro
search
Marți, 6 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Cristela Georgescu, discurs vehement în fața sediului DIICOT: „Suntem o familie obișnuită și am fost supuși unor intervenții brutale”. Perchezițiile continuă

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Cristela Georgescu, soția lui Călin Georgescu, a fost audiată marți, 6 octombrie, la DIICOT, în calitate de martor, în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale se află în arest preventiv. La ieșirea din sediul instituției, aceasta a susținut că familia sa este victima unei „persecuții politice”.

Cristela Georgescu, la sediul DIICOT
1/4
Cristela Georgescu, la sediul DIICOT Foto: ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO

Cristela Georgescu le-a mulțumit celor care au venit să o susțină și celor care, spune ea, luptă pentru respectarea dreptului la o judecată corectă.

„Am fost invitată în calitate de martor, la fel tatăl meu. S-a efectuat o procedură normală de percheziție electronică. Vreau să-mi dați voie să mulțumesc celor din România care luptă pentru dreptul la o judecată corectă, le mulțumesc oamenilor care sunt în stradă, care se roagă”, a declarat Cristela Georgescu.

În fața sediului DIICOT, mai mulți susținători ai lui Călin Georgescu au scandat: „Cristela Georgescu este Prima Doamnă”.

„Suntem o familie obișnuită”

Soția lui Călin Georgescu a susținut că familia sa a fost supusă unor intervenții pe care le consideră „brutale” și „inacceptabile” și le-a transmis oamenilor că o situație similară li s-ar putea întâmpla.

„Vreau să știți că suntem o familie obișnuită și am fost supuși unor intervenții brutale, inacceptabile. (....) A fost un mod brutal în care s-a intrat în casă peste mine, copilul minor și tatăl meu, deși eram acolo. Modul traumatizant și aproape inuman în care un copil nevinovat a fost păzit la pat de un om înarmat, care poate și el e tată, și un om de 90 de ani a fost păzit la fel, la pat”, a declarat Cristela Georgescu.

Soția lui Călin Georgescu a criticat și modul în care acesta a fost ridicat de autorități.

„Apoi, modul umilitor și traumatizant în care, în fața copiilor minori, Călin a fost ridicat, încătușat, ridicat în trafic, fără ca el să prezinte un pericol grav, iminent. (...) Noi ne aflăm într-un stat care se pretinde democratic, un stat de drept și care ne-a fost promis onest. Cu toate acestea, asistăm la o persecuție politică și un dosar politic în cea mai pură formă a sa”, a afirmat ea.

Potrivit acesteia, acuzațiile din dosar sunt nefondate și neadevărate. „Până la ora actuală, nu am intrat în posesia dosarului, nu l-am putut studia integral”, a declarat aceasta.

Cristela Georgescu reclamă apariția unor informații în presă

Soția lui Călin Georgescu a acuzat și faptul că informații pe care le consideră confidențiale ar fi ajuns în spațiul public înainte ca acestea să fie prezentate în fața judecătorului.

Răzvan Leu, omul de afaceri din dosarul lui Călin Georgescu, face dezvăluiri: „Am avut încredere deplină în Călin Georgescu și în povestea sa”

„Informații confidențiale, care nu au voie, conform legii, să ajungă publice înainte ca ele să ajungă în fața judecătorului, au apărut în presă înainte de a fi la judecător. Și acest lucru a dat naștere la interpretări false”, a afirmat ea.

Cristela Georgescu a susținut că familiei sale nu i-ar fi fost respectat dreptul la viață privată și că datele personale au ajuns în spațiul public.

„Nu ne-a fost respectat dreptul la viață privată și toate datele noastre au fost făcute publice. Și prezumția de nevinovăție este, de asemenea, nerespectată”, a spus aceasta.

Soția fostului candidat a anunțat că va reveni la DIICOT și că procedurile nu s-ar fi încheiat.  Ea a lăsat să se înțeleagă că va apela la CEDO pentru presupuse încălcări ale libertăților și drepturilor fundamentale.

„Au fost grav încălcate libertăți și drepturi fundamentale inclusiv ale CEDO. Voi reveni cu detalii zilele următoare pentru că percheziția nu s-a terminat. (..) Probabil mâine și chiar poimâine”, a spus Cristela Georgescu.

Cristela Georgescu a fost audiată în aceeași anchetă în care, luni, 5 octombrie, tatăl său, Vasile Moldoveanu, a ajuns la DIICOT pentru a fi audiat în calitate de martor.

Vasile Moldoveanu, tatăl Cristelei Georgescu și socrul lui Călin Georgescu, a fost chemat să dea explicații în legătură cu un împrumut de 118.000 de lei acordat omului de afaceri Răzvan Leu în octombrie 2023. Procurorii încearcă să stabilească în ce împrejurări i-ar fi transferat Moldoveanu suma de 118.000 de lei omului de afaceri și care a fost traseul banilor.

Audierile au loc în timp ce procurorii continuă verificările privind circuitul financiar din dosar.

Călin Georgescu, în arest preventiv

Călin Georgescu se află în arest preventiv după ce, pe 29 septembrie, Curtea de Apel București a decis arestarea sa pentru 30 de zile. Măsura a fost dispusă în dosarul în care procurorii îl acuză de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în legătură cu un prejudiciu reclamat de aproximativ 1,1 milioane de euro.

În cadrul anchetei, fostul candidat urmează să fie scos din arest pentru a participa la o percheziție informatică. Procurorii verifică datele și dispozitivele ridicate în cadrul anchetei, pentru a stabili traseul banilor și modul în care ar fi fost pusă la cale afacerea.

Dosarul a pornit de la plângerea omului de afaceri Răzvan Leu, care susține că a fost prejudiciat cu 1,1 milioane de euro.

Potrivit anchetatorilor, Călin Georgescu i-ar fi propus omului de afaceri o afacere care presupunea obținerea unei linii de credit de șase milioane de euro de la o instituție financiară din străinătate.

Pentru accesarea creditului, Răzvan Leu ar fi fost convins să achite o garanție de un milion de euro. Din această sumă, aproximativ 100.000 de euro ar fi urmat să fie folosiți pentru campania electorală a lui Călin Georgescu, potrivit acuzațiilor formulate în dosar.

Ulterior, omul de afaceri ar fi fost convins să mai plătească 100.000 de euro, după ce i s-ar fi promis că valoarea creditului va fi majorată la 15 milioane de euro.

Creditul nu s-ar fi materializat, iar banii nu ar fi fost restituiți. Răzvan Leu a depus plângerea penală în ianuarie 2024, susținând că a pierdut peste un milion de euro în urma afacerii.

În încercarea de a recupera prejudiciul reclamat, procurorii au instituit sechestru pe vila lui Călin Georgescu din Mogoșoaia.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Să distrugă Los Angeles sau San Diego. Este un preț mic”. Trump, declarații uluitoare despre războiul cu Iran la un miting electoral
digi24.ro
image
Cine este Luca Niculescu, diplomatul desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de premier
stirileprotv.ro
image
Sorina Matei zguduie TVR. În plină discuție publică despre nepotismele din instituție, noua șefă postează imagini cu unul dintre angajați, fiul celebrei crainice a anilor ’70-’80, Cristiana Bota, surprins cu un Porsche de 200.000 de euro la muncă
gandul.ro
image
Gestul care îi poate costa scump pe șoferii nervoși
mediafax.ro
image
Merita Ianis Hagi să fie huiduit de fanii României pe Arena Națională? Victor Pițurcă, Gigi Becali, Adrian Ilie și Horia Ivanovici, dezbatere în direct
fanatik.ro
image
Pietrele de moară ale Guvernului Niculescu: garnitura de miniștri, sensibilitățile partizane și liniile roșii
libertatea.ro
image
Câți ruși s-au mutat în România de la începutul războiului din Ucraina
digi24.ro
image
„În 105 ani, nimeni nu a făcut așa ceva” Remarca absurdă a lui Hagi a stârnit un dialog aprins în studio
gsp.ro
image
Scene neverosimile la conferință: momentul în care Gică Hagi s-a luat de jurnaliști
digisport.ro
image
Horoscop miercuri, 7 octombrie. Racii reiau legătura cu persoane din trecut, Vărsătorii descoperă un adevăr
click.ro
image
Șoc în SUA. Trump a sugerat ca Iranul să fie lăsat să distrugă Los Angeles și San Diego: „E un preț foarte mic de plătit”
antena3.ro
image
Misterul AnimaWings. Cum a ajuns o companie care plănuia să îşi dubleze veniturile în acest an la a-şi cere insolvenţa?
zf.ro
image
"Scotea niște sunete mai ne-ok". Ultimele clipe din viaţa lui Octav, asistentul medical găsit mort la serviciu
observatornews.ro
image
S-a terminat viața dulce pentru Monica Gabor și Mr. Pink! După chirii neplătite și evacuare, apar acuzații de
cancan.ro
image
Când se plătesc pensiile, indemnizațiile și alocațiile în octombrie? Când iau bani persoanele cu handicap?
newsweek.ro
image
FOTO. Ce imagini! Sorana Cîrstea, din nou cu zâmbetul pe buze, după despărțirea de fiul lui Ion Țiriac: „Octombrie călduros”
prosport.ro
image
Ce pensie primește Traian Băsescu de la stat după recalculare. Suma a crescut considerabil
playtech.ro
image
Reacția lui Gigi Becali când a auzit că Răzvan Burleanu are 27.000 de euro salariu ca președinte FRF
fanatik.ro
image
Submarine fără echipaj, noua armă a cartelurilor pentru a aduce cocaină în Europa
ziare.com
image
Primul jucător al României care iese în față: "Chiar nu este ușor ceea ce ne cere domnul Hagi"
digisport.ro
image
Florin Ristei, apariție surpriză alături de fiul Andreei Ramona. Relația lor pare să fi trecut la un alt nivel. „Mi-ai arătat ce e iubirea adevărată”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Adela Popescu și Radu Vâlcan vor să se mute definitiv la Șușani. Casa lor arată ca din POVEȘTI. Ei le-au arătat fanilor și mai multe imagini din locuință, dar și din curtea superbă / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Moment din viața lui Gigi Becali, filmat de paparazzi! Latifundiarul, discuții fostul său nepotul său preferat, Lucian Becali, la colț de stradă Foto și Video
mediaflux.ro
image
Ce nu s-a văzut la TV » Gestul făcut de Gheorghe Hagi, imediat după România - Suedia
gsp.ro
image
Momente penibile la Insula Iubirii. Radu Vâlcan, la un pas să fie lovit de o concurentă
actualitate.net
image
Poliția Română, mesaj video neobișnuit pentru șoferi. Ce îi așteaptă pe vitezomani: „Ne vedem pe traseu, armăsarii mei!”
actualitate.net
image
Nepotul lui Dolly Parton, acuzat că a încercat să evite primirea unei citații. Locuința bărbatului, blocată cu sârmă ghimpată
click.ro
image
Peste 5.000 de oameni la parada aniversară Zurli! Mirela Retegan: „A meritat să strâng din dinți când mi-a fost greu”
click.ro
image
Accident grav pe Valea Oltului. Un TIR a lovit o pompă într-o benzinărie din Călimănești. Șoferul a rămas încarcerat
click.ro
Cora Pearl Profimedia png
I se spunea „Marea orizontală”! Povestea curtezanei care se oferea bărbaților goală pe o tavă și își vopsea părul în culoarea trăsurii ei
okmagazine.ro
Meghan Markle, Harry, atingeri pe braț, GettyImages (9) jpg
Duș extrem de rece pentru Meghan și Harry la prima lor apariție publică împreună. De ce umilință a avut parte ducesa
okmagazine.ro
Vedere aeriană a sitului arheologic de la Selinus
Selinus, orașul în care s-a oprit ultimul drum al împăratului Traian
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Niamh O'Brien, soția legendarului Michael Flatley, a murit la 52 de ani. „Inima mi-e sfâșiată”
image
Nepotul lui Dolly Parton, acuzat că a încercat să evite primirea unei citații. Locuința bărbatului, blocată cu sârmă ghimpată

OK! Magazine

image
Duș extrem de rece pentru Meghan și Harry la prima lor apariție publică împreună. De ce umilință a avut parte ducesa