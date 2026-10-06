Mihai Chirica, la DNA. Primarul Iașiului ar fi fost anunțat că a devenit inculpat în dosarul „Păcura”

Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a ajuns marți, 6 octombrie, la sediul DNA Iași, unde a stat aproximativ o oră. Edilul ar fi fost înștiințat că este inculpat în dosarul „Păcura”, anchetă care vizează modul în care au fost gestionate rezervele de combustibil ale statului depozitate la CET Holboca.

Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica Foto: FB/Mihai Chirica

„Este aceeași situație ca data trecută. Nu s-a schimbat nimic. Dosarul s-a pus în mișcare”, a declarat primarul Iașiului la ieșirea din sediul DNA, relatează „Ziarul de Iași”.

Chirica a mai fost audiat în acest dosar în luna aprilie, atunci în calitate de martor. În ultimele luni, procurorii anticorupție au chemat la audieri și mai mulți angajați ai Primăriei Iași.

Ancheta DNA vizează modul în care au fost gestionate rezervele de stat de combustibil depozitate la CET Holboca și plata făcută ulterior de municipalitatea ieșeană către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale (ANRSPS) pentru o cantitate de păcură care nu s-ar mai fi aflat în stoc.

Anchetatorii verifică o plată de aproximativ două milioane de lei făcută către Rezervele de Stat pentru combustibilul care lipsea din depozit.

În urma primelor audieri, Mihai Chirica explica faptul că municipalitatea avea evidențele puse la dispoziție de ANRSPS și că traseul păcurii urma să fie lămurit prin expertize.

„Înţeleg că este o dilemă referitoare la rezerva de stat de păcură şi am fost întrebat dacă avem o evidenţă a acestei rezerve. Avem doar ce ni s-a pus la dispoziţie de către ANRSPS (Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - n.r.). Urmează ca prin expertize, pe care noi, din fericire, le-am făcut şi ştim care este traseul păcurii, să se lămurească şi dumnealor”, a declarat primarul Mihai Chirica.

Dosarul a devenit public în decembrie 2024, când procurorii DNA au făcut percheziții și au solicitat documente de la Primăria Iași, Termo-Service, CET Tudor și CET Holboca.

Anchetatorii au cerut documente tehnice și economice privind funcționarea sistemului de termoficare în perioada 2021-2023.