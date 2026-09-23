 De ce respingem oameni care ne plac, deși ne dorim o relație. Cum ne dăm seama când merită să acordăm timp unei persoane | adevarul.ro
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De ce respingem oameni care ne plac, deși ne dorim o relație. Cum ne dăm seama când merită să acordăm timp unei persoane

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Aplicațiile de dating ne-au pus la dispoziție mai mulți potențiali parteneri decât am fi putut cunoaște vreodată în viața de zi cu zi. Paradoxal, mai multe variante nu ne fac neapărat alegerea mai ușoară. Când avem impresia că putem întâlni oricând pe cineva mai potrivit, riscăm să renunțăm prea repede la o persoană care ne place. De ce se întâmplă acest lucru și cum putem evita să căutăm la nesfârșit partenerul perfect? 

un barbat care isi face un selfie
Cum știm când merită să acordăm timp unei persoane Foto: https://pixabay.com/photos/flirting-flirt-online-tinder-7633350/

De ce ne este tot mai greu să ne alegem un partener

O conversație plăcută, câteva schimburi de mesaje și promisiunea unei întâlniri. Totul pare să meargă bine, până când unul dintre cei doi își pierde interesul sau începe să se gândească la alte persoane pe care le-ar putea cunoaște. În contextul în care următorul potențial partener se află la doar câteva clickuri distanță, chiar și ideea unei întâlniri promițătoare poate fi abandonată înainte ca cei doi să apuce să se cunoască.

„Când avem foarte multe opțiuni, nu devenim doar mai selectivi, devenim mai puțin disponibili să ne așezăm în ceea ce simțim lângă un om, pentru că o parte din atenția noastră rămâne orientată către ceea ce am putea simți în altă parte”, explică pentru „Adevărul” Gabriela Marc, psiholog clinician principal și lector universitar asociat la Facultatea de Psihologie și Științele Educației.

Psihologul arată că, în loc să descoperim dacă ne simțim bine alături de persoana pe care o întâlnim, putem ajunge să ne concentrăm asupra lucrurilor la care am renunța dacă am alege să rămânem cu ea.

„Cred că aici este una dintre dificultățile mai profunde ale abundenței: orice alegere adevărată ne obligă să acceptăm limita. Alegând un om, acceptăm că nu vom putea afla cine am fi fost lângă toți ceilalți, integrăm psihologic pierderea acelei părți din noi la care am ales să renunțăm, iar maturizarea afectivă presupune exact această capacitate de a face pace cu viețile pe care nu le vom trăi”, susține specialista.

De ce ni se pare că următoarea persoană ar putea fi mai potrivită

La începutul unei relații, cunoaștem doar o parte din personalitatea celuilalt. Pe măsură ce petrecem mai mult timp împreună, descoperim și lucruri care nu ne plac, diferențe de opinie sau nevoi pe care persoana respectivă nu ni le poate îndeplini.

În schimb, despre cineva pe care nu l-am întâlnit încă putem avea o imagine idealizată.

„Necunoscutul are un avantaj extraordinar asupra omului pe care am început deja să îl cunoaștem, pentru că în spațiile pe care încă nu le știm putem așeza aproape orice dorință. Omul posibil nu ne-a dezamăgit, nu ne-a făcut să ne simțim singuri într-o seară grea, nu s-a apărat atunci când aveam nevoie să ne audă și nu ne-a arătat încă locurile în care iubirea lui va avea limite, iar tocmai această absență a realității îi permite imaginației noastre să îl completeze cu tot ceea ce ne dorim”, explică aceasta.

Totuși, Gabriela Marc atrage atenția că nu orice nemulțumire înseamnă că ar trebui să renunțăm la relație, dar nici că trebuie să acceptăm o incompatibilitate importantă doar pentru a nu continua căutarea.

„Uneori înseamnă mai potrivit pentru valorile, nevoile și viața noastră, alteori «mai bun» înseamnă un om ale cărui limite încă nu am avut timp să le întâlnim”, mai spune ea.

De ce ne pierdem interesul tocmai când începem să ne apropiem

Uneori, dorința de a cunoaște alte persoane apare chiar în momentul în care o relație începe să devină mai serioasă. Nu este vorba neapărat despre dispariția atracției, ci poate fi și o reacție la apropierea emoțională.

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„Cât timp cineva este doar interesant, avem puțin de pierdut, dar când începem să așteptăm mesajul lui, să ne pese dacă se îndepărtează și să dorim să fim aleși de el, relația atinge sistemul nostru de atașament, iar odată cu dorința de apropiere pot apărea toate fricile vechi legate de respingere, abandon, insuficiență sau pierderea libertății”, subliniază specialista.

În astfel de situații, posibilitatea de a începe o nouă conversație poate părea mai atrăgătoare decât continuarea unei relații în care am început deja să investim emoțional.

„Uneori ne pierdem interesul pentru că atracția chiar s-a stins sau pentru că am descoperit o incompatibilitate reală, iar alteori începem să vedem mai multe defecte tocmai când persoana a devenit suficient de importantă încât pierderea ei să ne poată durea”, explică Gabriela Marc.

Dificultățile întâlnirilor stabilite (sau nu) în mediul online sunt discutate și pe Reddit. Într-o conversație din comunitatea r/DatingRO, un tânăr povestește că, deși discuțiile cu femeile pe care le cunoștea mergeau bine și acestea acceptau inițial să se întâlnească, planurile erau anulate de fiecare dată.

„Totuși, niciodată nu am apucat să ajung până la întâlnire, pentru că mereu apăreau motive, chiar dacă eu propuneam întâlnirea uneori cu o săptămână înainte (ca să nu aibă altceva planificat), și în final primeam ghost”, a scris acesta.

Un alt participant a povestit că a trecut printr-o experiență asemănătoare: „Poți să vorbești zi de zi cu cineva și să rămână doar atât, chiar dacă intenția era alta.”

Discuția a adus și păreri diferite despre cât de repede ar trebui stabilită prima întâlnire. Unii au sugerat ca aceasta să fie propusă după numai câteva zile de conversație, în timp ce alții au pus accentul pe reciprocitatea interesului.

Experiențele relatate nu arată însă de ce persoanele respective au anulat întâlnirile și nici dacă existența altor opțiuni a influențat decizia lor.

Cum știm când merită să acordăm timp unei persoane

În căutarea unui partener, prima impresie poate cântări foarte mult. Totuși, unele dintre calitățile importante pentru o relație devin vizibile abia după ce doi oameni au petrecut suficient timp împreună.

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„Putem vedea frumusețea într-o fotografie, carisma dintr-o seară și ușurința conversației la prima întâlnire, în timp ce lucrurile din care se construiește siguranța unei relații au nevoie de o istorie: felul în care cineva rămâne lângă vulnerabilitatea noastră, cum primește un «nu», dacă poate asculta fără să se apere imediat, dacă știe să repare după ce ne-a rănit și dacă ne putem simți liberi lângă el chiar după ce atașamentul dintre noi a devenit puternic,” completează Gabriela Marc.

Ea explică faptul că nu există un număr ideal de întâlniri după care ar trebui să decidem dacă vrem să continuăm o relație.

„Dacă există atracție, respect, reciprocitate, curiozitate, o anumită siguranță și dorința sinceră de a-l revedea pe celălalt, putem să nu știm încă unde va duce povestea și să îi oferim totuși suficient spațiu încât să aflăm”, continuă specialista.

Acordarea acestui timp nu înseamnă să ignorăm lucrurile care ne deranjează sau să continuăm o relație în care nu ne simțim bine. Înseamnă să nu confundăm lipsa certitudinii de la început cu lipsa compatibilității.

„Un om nu devine de neînlocuit pentru că, în ziua în care l-am întâlnit, a fost cea mai bună dintre toate variantele disponibile, pentru că devine de neînlocuit prin ceea ce ajungem să construim împreună”, concluzionează psihologul.

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