Iubitul Valentinei, tânăra găsită moartă într-o valiză pe râul Olt, a fost adus în România. Bărbatul era urmărit internațional pentru omor

Bărbatul de 30 de ani, principalul suspect în cazul Valentinei, tânăra de 28 de ani al cărei cadavru a fost găsit într-o valiză care plutea pe râul Olt, a fost adus marți în România din Elveția. Acesta era urmărit internațional pentru omor și urmează să fie dus în județul Vâlcea, pentru punerea în executare a mandatului de arestare preventivă emis în lipsă pe numele său.

Foto: Facebook / Vlad Bălțățeanu

„La data de 6 octombrie 2026, Poliția Română aduce în țară un bărbat, de 30 de ani, din Vâlcea, urmărit internațional, pentru săvârșirea infracțiunii de omor”, a transmis Poliția Română.

Bărbatul a fost preluat de polițiștii români în urma procedurilor derulate împreună cu autoritățile elvețiene. El urmează să fie condus în județul Vâlcea pentru îndeplinirea procedurilor judiciare și punerea în executare a mandatului de arestare preventivă emis pe numele său.

Bălțățeanu Gheorghe Vlăduț s-a prezentat în data de 28 septembrie 2026, în jurul orei 23.00, la Poliția din Saint Gallen, Elveția. În România, pe numele său fusese emis anterior un mandat de arestare preventivă în lipsă, după ce anchetatorii l-au indicat drept principal suspect în cazul uciderii tinerei.

Cooperarea dintre autoritățile române și cele elvețiene s-a realizat prin intermediul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

Cadavrul, găsit într-o valiză care plutea pe râul Olt

Cazul a fost deschis după ce o persoană care se afla la pescuit pe malul râului Olt, în zona Barajului Ionești, județul Vâlcea, a sunat la Poliție și a anunțat că a observat un bagaj care plutea pe apă. În interiorul valizei a fost descoperit cadavrul unei femei.

În urma cercetărilor, anchetatorii au stabilit că victima era o femeie de 28 de ani, din județul Dolj, care locuia fără forme legale într-o comună din județul Vâlcea.

Necropsia a indicat existența mai multor leziuni traumatice pe corpul victimei, stabilindu-se că moartea a fost violentă și a survenit în 21 septembrie 2026.

Anchetatorii au efectuat și o percheziție la locuința suspectului. Pe salteaua din camera folosită de acesta și de victimă au fost identificate mai multe pete dinamice de substanță brun-roșiatică, despre care anchetatorii au apreciat că ar putea fi sânge. Probele au fost recoltate pentru stabilirea naturii și provenienței acestora.

Cercetările în dosarul penal pentru omor continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea.