 Cum a ajuns un profesor să locuiască în vila lui Ceaușescu, pe care dictatorul nu a mai apucat să o folosească: „Nu mai avea niciun paznic” | adevarul.ro
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Cum a ajuns un profesor să locuiască în vila lui Ceaușescu, pe care dictatorul nu a mai apucat să o folosească: „Nu mai avea niciun paznic”

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Un profesor venit din Bihor pentru a preda la un liceu din Târgu Jiu a ajuns să locuiască, la câteva luni după Revoluția din 1989, chiar în vila de protocol construită pentru Nicolae Ceaușescu. Ionel Bușe spune că, la acea vreme, nu avea unde să locuiască, iar imobilul nu mai era păzit ca în perioada regimului comunist.

Fosta vilă de protocol pregătită pentru Nicolae Ceaușescu
Fosta vilă de protocol pregătită pentru Nicolae Ceaușescu Foto: Muzeul de Artă

„Nu aveam unde să locuiesc”

Profesorul și-a amintit perioada de la începutul anilor ’90, când a ajuns să locuiască în clădirea care fusese pregătită pentru familia Ceaușescu.

Profesorul Ionel Bușe
Profesorul Ionel Bușe Foto: FB/Dumitru Creanga

„Îmi amintesc că la câteva luni după Revoluția din 1989, am locuit aici până la sfârșitul anului. În acest corp de clădire, care a fost Vila de Protocol a lui Nicolae Ceaușescu, se instaurase Fundația «Brâncuși» care nu mai avea niciun paznic, ca pe vremea lui Ceaușescu. Eu eram profesor la un liceu din oraș, venit din Ardeal, din Bihor, și nu aveam unde să locuiesc”, a povestit Ionel Bușe, pentru Gorjeanul.

Ionel Bușe este profesor universitar la Universitatea din Craiova, critic literar și doctor în filosofie. A obținut, de asemenea, un doctorat la Universitatea Bourgogne din Dijon. 

Vila era un obiectiv strict păzit

Fosta vilă de protocol din Târgu Jiu a fost construită la sfârșitul anilor 1980. Clădirea urma să fie folosită ca reședință specială și casă de oaspeți pentru familia Ceaușescu.

Nicolae Ceaușescu nu a mai apucat însă să folosească imobilul. La sfârșitul lui 1989, construcția era finalizată și beneficia de dotările pregătite pentru o reședință de protocol, însă Revoluția din decembrie a schimbat destinația clădirii, susține publicația citată.

În perioada comunistă, accesul în zonă era strict controlat. Fostul director al cotidianului Gorjeanul, George Manoniu, a povestit că nici jurnaliștii nu se puteau apropia de obiectiv.

„Nici măcar noi, jurnaliştii, nu aveam voie să ne apropiem de acel obiectiv special. Ştiu, însă, că a fost construit cu cel mai gros fier beton, iar acoperişul e atât de gros, încât ar rezista şi unui atac cu bombe”, a relatat George Manoniu, citat de jurnalista Aura Stoenescu.

Potrivit acestuia, pentru construcție au fost aduși cei mai pricepuți muncitori și au fost folosite materiale de cea mai bună calitate.

„Au fost aduşi aici cei mai pricepuţi constructori, cele mai bune materiale, iar la sfârşitul lui 89 era gata, la cheie, cu toate dotările posibile, dar n-a mai apucat să fie inaugurată”, a mai povestit fostul director al Gorjeanul.

În clădire funcționează Muzeul de Artă Târgu Jiu
În clădire funcționează Muzeul de Artă Târgu Jiu Foto: Muzeul de Artă

După Revoluție, clădirea a fost dată Fundației „Constantin Brâncuși”.  Astfel, imobilul și-a schimbat complet destinația și nu a mai avut statutul de reședință destinată familiei prezidențiale.

În prezent, fosta vilă de oaspeți a familiei Ceaușescu găzduiește Muzeul de Artă.

„Muzeul de Artă din Târgu Jiu, înființat în 1984 ca secție de sine stătătoare a Muzeului Județean Gorj ”Alexandru Ștefulescu”, s-a mutat în sediul actual, fosta casă de protocol a Partidului Comunist Român, în 1993. Aflat în partea de nord a Parcului Central, care adăpostește și operele de piatră ale lui Constantin Brâncuși”, potrivit Muzeului de Artă.

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