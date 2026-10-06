Alertă de rujeolă în New York. Guvernatorul a declarat stare de urgență după creșterea numărului de cazuri

New York a declarat stare de urgență din cauza unui focar de rujeolă, în contextul în care numărul cazurilor continuă să crească în Statele Unite. Guvernatorul Kathy Hochul a anunțat că va extinde temporar posibilitatea personalului medical de a administra vaccinul ROR, împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei.

Focarul din New York apare în contextul unei reveniri a rujeolei în mai multe state americane. Foto: Shutterstock

Potrivit autorităților, în statul New York au fost înregistrate 108 cazuri de rujeolă în acest an, până la 3 octombrie. Dintre acestea, șapte au fost raportate în New York City, iar 101 în restul statului. Declarația de urgență este valabilă până pe 4 noiembrie.

„Nimeni nu ar trebui să se îmbolnăvească grav sau să moară din cauza unei boli care poate fi prevenită prin vaccinare”, a transmis Kathy Hochul, conform Al Jazeera.

Cea mai mare parte a cazurilor recente provine din câteva comunități rurale în care rata de vaccinare este insuficientă. Potrivit declarației guvernatorului, 92 de cazuri au fost înregistrate în aceste comunități începând cu 15 iulie.

Peste 1.000 de cazuri în Pennsylvania

Focarul din New York apare în contextul unei reveniri a rujeolei în mai multe state americane. Autoritățile din Pennsylvania au anunțat că numărul cazurilor a depășit 1.000 în acest an, ceea ce reprezintă cel mai mare focar de rujeolă din Statele Unite din ultimele trei decenii.

Focare au fost raportate și în Texas, Utah, Ohio și Carolina de Sud.

Experții în sănătate publică atribuie revenirea bolii, în principal, pe baza scăderii ratelor de vaccinare. Pentru prevenirea focarelor, acoperirea vaccinală trebuie să fie de aproximativ 95% în populație.

Statele Unite au eliminat transmiterea endemică a rujeolei în anul 2000, după decenii de campanii de vaccinare. În anii '90, New York City s-a confruntat cu un focar major, care a depășit 1.000 de cazuri și s-a întins pe mai mulți ani.

Revenirea bolii a atras atenția și la nivel internațional. Reprezentanții Organizației Panamericane a Sănătății (PAHO) urmează să se întâlnească în noiembrie pentru a evalua dacă Statele Unite și Mexicul își vor păstra statutul de țări în care rujeola este eliminată.

Organizația subliniază importanța menținerii unei acoperiri vaccinale ridicate și uniforme, precum și a supravegherii epidemiologice și a intervenției rapide în cazul apariției focarelor.

În 2025, SUA s-au confruntat cu cea mai gravă epidemie de rujeolă din secolul XXI

Situația de acum, însă, nu este nouă. În 2025, Statele Unite s-au confruntat cu cea mai gravă epidemie de rujeolă din secolul XXI. Criza a fost agravată de scăderea ratei de vaccinare și de retorica anti-vaccin a secretarului american al Sănătăţii, Robert Kennedy Jr.

Rujeola este o boală extrem de contagioasă, care provoacă febră, tuse, erupții cutanate și poate duce la complicații severe precum pneumonia sau encefalita (inflamația creierului), cu riscuri majore de sechele sau chiar deces.

Secretarul american al Sănătății, Robert Kennedy Jr., cunoscut pentru pozițiile sale antivacciniste, este acuzat că a alimentat această criză sanitară prin mesaje publice care pun la îndoială siguranța vaccinului împotriva rujeolei.

„A răspândit informații false și a încurajat teama față de vaccinuri, contribuind direct la scăderea imunizării și la reapariția bolii”, susțin mai mulți experți citați de AFP.