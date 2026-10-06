Fostul șef al serviciului german de informații, arestat sub acuzația de spionaj

Parchetul Federal al Germaniei a anunțat marți arestarea unui fost șef al serviciului german de informații interne, suspectat de spionaj.

August Hanning este suspectat de spionaj Foto: PLUTEOS

August Hanning a fost președintele Serviciului Federal de Informații (BND) din decembrie 1998 până în noiembrie 2005. El este „suspectat în mod serios de spionaj în favoarea unei puteri străine, divulgarea unor secrete de stat, tentativă de trădare și spionaj”, a precizat Parchetul Federal, potrivit The Guardian.

Hanning a fost arestat în Bad Tölz-Wolfratshausen, în sudul Germaniei. Un fost colaborator al său, identificat doar drept Manfred D., a fost de asemenea arestat marți, în Steinfurt, în vestul țării.

Manfred D. este acuzat că a sprijinit și a facilitat tentativa de trădare și spionajul în favoarea unei puteri străine. Parchetul nu a precizat pentru cine ar fi spionat cei doi bărbați.

Potrivit procurorilor, Manfred D. a fost șeful de cabinet al lui Hanning. După încheierea mandatului lui Hanning la conducerea BND, el a ocupat aceeași funcție pentru mai mulți dintre succesorii acestuia, din martie 2012 până în martie 2026.

„În această calitate, avea acces la informații confidențiale”, a precizat Parchetul Federal.

Potrivit procurorilor, cei doi suspecți ar fi convenit, în primăvara anului 2010, ca Manfred D. să îi transmită în mod constant lui Hanning informații valoroase provenite din cadrul BND, „în schimbul unei remunerații”.

„Datele de care dispunem în prezent indică faptul că, de-a lungul anilor, Manfred D. i-a furnizat lui Hanning aproximativ 2.000 de documente, dintre care multe conțineau informații clasificate destinate exclusiv utilizării interne de către serviciul federal de informații, în special pentru informările conducerii”, se arată într-un comunicat al Parchetului.

Hanning ar fi folosit aceste informații în activitatea sa privată de consultanță, au adăugat procurorii.

Parchetul a precizat: „La un moment dat, Hanning a folosit informații clasificate furnizate de Manfred D. pentru a redacta o analiză destinată unui ofițer al unui serviciu de informații străin.”

Parchetul nu a precizat din ce țară provenea agentul străin, adăugând: „Încă nu s-a stabilit dacă materialul a ajuns la destinatarul căruia îi era destinat.”

Marți au fost efectuate percheziții la locuințele celor doi suspecți.