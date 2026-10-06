 Spania nu mai e ce a fost pentru români. Motivul pentru care tot mai mulți se gândesc să se întoarcă acasă: „Este foarte dificil să economisești bani” | adevarul.ro
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Spania nu mai e ce a fost pentru români. Motivul pentru care tot mai mulți se gândesc să se întoarcă acasă: „Este foarte dificil să economisești bani”

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Viața din Spania a devenit tot mai scumpă pentru românii care muncesc acolo, iar banii se economisesc tot mai greu. Un român stabilit în apropiere de Madrid de 18 ani a decis, împreună cu familia sa, să se întoarcă în România, după ce costurile pentru locuință, alimente și celelalte cheltuieli au ajuns să consume o mare parte din venituri.

Oameni în aerport
Oameni în aerport Foto: Pexels

Spania a fost timp de ani de zile una dintre principalele destinații pentru românii care au plecat în străinătate în căutarea unui loc de muncă și a unei vieți mai stabile. Mulți și-au întemeiat familii acolo și au rămas definitiv, în timp ce alții au reușit să economisească bani sau să trimită o parte din venituri rudelor din România. În ultimii ani, însă, tot mai mulți români iau în calcul întoarcerea în țară, potrivit presei spaniole.

De la aproape 900.000 de români la puțin peste 600.000

Potrivit ultimului recensământ anual al populației realizat de Institutul Național de Statistică din Spania (INE), la 1 ianuarie 2025, în Spania locuiau 609.270 de persoane cu cetățenie română. România era a treia cea mai numeroasă cetățenie străină din Spania, după Maroc și Columbia.

Numărul este însă mult mai mic decât cel înregistrat în urmă cu mai bine de un deceniu. Comunitatea românească a atins un maxim în 2012, când în Spania locuiau aproape 897.000 de români. De atunci, populația românească a scăzut constant. Numai în 2024, numărul românilor din Spania s-a redus cu 11.193 de persoane, potrivit datelor citate de publicația spaniolă AS.

Bagaje in aeroport
Bagaje in aeroport Foto: Pexels

Motivele pentru care românii aleg să plece sunt diferite, însă situația financiară joacă un rol tot mai important. Creșterea prețurilor la locuințe, alimente și alte cheltuieli de zi cu zi a redus marja de economisire pentru multe familii.

„Este foarte dificil să economisești bani”

Unul dintre românii care au decis să revină în țară a ajuns în Spania în urmă cu 18 ani. La început, condițiile de muncă îi permiteau să trăiască relativ confortabil, să economisească și să trimită o parte din bani în România.

În timp, și-a construit o carieră și a ajuns să lucreze ca inspector de mediu în apropiere de Madrid. Acolo și-a întemeiat o familie și și-a construit viața.

Cu toate acestea, vara trecută, el și familia sa au decis să se întoarcă în România.

„Este foarte dificil să economisești bani”, a explicat românul, citat de AS.

Potrivit mărturiei sale, problema este că veniturile nu mai au aceeași putere de cumpărare. Cheltuielile au crescut, iar salariul este consumat în mare parte de locuință, cumpărături și celelalte necesități de zi cu zi.

Românul oferă și un exemplu simplu pentru a descrie schimbarea. În urmă cu mai mulți ani, 50 de euro îi permiteau să cumpere o bună parte din alimentele necesare pentru o săptămână. 

Peste 5.000 de români au emigrat în doar trei luni

Plecările românilor din Spania au continuat și în 2026. Potrivit Statisticii Continue a Populației publicate de INE, în perioada aprilie-iunie 2026, 5.300 de persoane cu cetățenie română au emigrat din Spania. România s-a aflat astfel printre naționalitățile cu cel mai mare număr de emigrări înregistrate în trimestrul al doilea.

Comunitatea românească rămâne una dintre cele mai numeroase comunități de străini din Spania, însă este departe de nivelul record atins în 2012. 

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