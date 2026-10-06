Suspendarea lui Nicușor Dan „bântuie” prin PSD. Un deputat are propria listă de semnături, doi colegi au semnat deja cu AUR

Deputatul PSD Lucian Morar a anunțat că a inițiat, separat de AUR, un demers pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan și strânge semnături în Parlament. El susține că mai mulți colegi din PSD i s-ar putea alătura. Între timp, alți doi social-democrați au semnat pentru inițiativa AUR.

Mai mulți parlamentari PSD se alătură demersului de suspendare a președintelui Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Lucian Morar a precizat că strânge semnături în Parlament pentru inițiativa sa și că folosește un tabel separat de cel al AUR, pe care și-a trecut numele în capul listei.

„Este un demers al unui parlamentar al PSD în nume propriu. Asta este inițiativa mea personală. Sunt convins că unii colegi de-ai mei din PSD vor semna alături de mine”, a declarat deputatul, potrivit Agerpres.

El a explicat că a fost contactat luni de reprezentanți ai AUR, dar a insistat asupra diferenței dintre cele două inițiative.

„Sunt și aici împreună cu mine, dar pentru a face o diferențiere foarte clară între demersul AUR și ceea ce fac eu, este un tabel separat cu numele meu cap de tabel, tocmai pentru a face o diferențiere clară între demersul AUR și ceea ce fac eu și ceea ce cred că vor face și alți colegi din PSD în zilele următoare”, a spus Morar.

„Votul românilor trebuie respectat”

Deputatul PSD și-a motivat inițiativa prin faptul că PSD are cel mai mare grup parlamentar și a susținut că partidul ar fi trebuit să dea premierul, după desemnările făcute până acum de Nicușor Dan.

„Avem cel mai mare grup parlamentar din Parlamentul României și era legitim să fie desemnat președintele Partidului Social Democrat pentru funcția de premier”, a afirmat Morar.

El a susținut că desemnarea lui Luca Niculescu, după celelalte nominalizări, arată că votul acordat PSD la ultimele alegeri parlamentare nu ar fi fost respectat.

„Cred că votul românilor trebuie respectat, cred că cei care au votat PSD trebuie respectați și au fost cei mai mulți la momentul alegerilor parlamentare. Prin urmare, eu consider că este necesar acest demers de suspendare a președintelui României”, a declarat deputatul.

Morar a adăugat că, în opinia sa, și alți parlamentari PSD ar putea semna inițiativa în zilele următoare.

Morar susține că există un curent favorabil suspendării în PSD

Întrebat dacă se poate vorbi despre un curent în PSD în favoarea suspendării președintelui, Lucian Morar a răspuns afirmativ.

„Este, da, vă spun cu toată sinceritatea, sunt foarte mulți. Sunt foarte mulți colegi parlamentari, dar nu doar parlamentari, sunt și colegi din țară, cei mai mulți, electoratul, primarii noștri care susțin acest demers”, a afirmat deputatul.

Morar a susținut că reacția a apărut în urma desemnării făcute de președinte și a criticat faptul că Sorin Grindeanu nu a fost nominalizat pentru funcția de premier.

„Foarte mulți sunt foarte supărați în urma desemnării pe care președintele României a făcut-o aseară și nu înțeleg de ce, practic, președintele României își bate joc”, a spus el.

Deputatul PSD a mai susținut că ar putea exista parlamentari care să semneze inițiativa și din alte formațiuni politice.

„Sunt convins că vor fi și alți parlamentari, cel puțin din PSD, dacă nu și din alte grupuri politice, care vor semna demersul meu de a fi suspendat președintele României, atât timp cât nu cred că respectă Constituția, nici în litera, dar mai ales în spiritul ei”, a declarat Lucian Morar.

El a precizat că va decide în perioada următoare cum va continua strângerea de semnături și că intenționează cel mai probabil să deschidă și o pagină de internet dedicată demersului.

Doi membri PSD susțin demersul inițiat de AUR

La rândul său, purtătorul de cuvânt al AUR, Ştefăniţă Avrămescu, a declarat la Antena 3 CNN că doi parlamentari PSD au semnat deja pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan, alături de AUR. Este vorba despre Voicu Vuscan și Popa Dorian. „Vom vedea care e numărul lor, apelul a fost făcut public dimineață, vom trasmite lista și parlamentarilor PSD”, a declarat Avrămescu.

El a susținut că inițiativa nu presupune vreun câștig pentru parlamentarii PSD care semnează. „Nu e vorba de profit, ci o de încercare de deblocare a crizei”, a spus purtătorul de cuvânt al AUR.

„Semnarea pentru suspendarea Președintelui și deblocarea crizei nu sunt o trădare a unui partid. Vrem să găsim o soluție ca să deblocăm actuala situație. Suntem în criză politică de cinci luni și ne învârtim în cerc, Președintele blochează varianta anticipatelor”, a mai declarat Avrămescu.

Liderul AUR, George Simion, a anunțat mai devreme că le va transmite marți, 6 octombrie, parlamentarilor PSD tabelul necesar pentru strângerea semnăturilor.

„Nicușor Dan trebuie suspendat! Azi ofer tuturor parlamentarilor PSD tabelul pentru semnături. Scrieți-le și voi să semneze și să deblocăm țara”, a scris George Simion, marți, pe Facebook.