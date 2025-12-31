Anul Nou fără stres. Mic ghid pentru reconectarea cu tine însuți, explicat de experți

Ziua de 31 decembrie poate fi extrem de obositoare pentru unii dintre noi, mai ales după orele întregi petrecute în bucătărie pentru pregătirea mesei de Revelion. Totuși, câteva minute pe care ni le putem aloca propriei persoane pot transforma trecerea în noul an într-un moment de reconectare la sine autentic, susțin specialiștii.

În loc să ne lăsăm prinși în vârtejul rezoluțiilor de Anul Nou impuse de trenduri sau de presiunea celor din jur, Robert Holden, psiholog și autor recunoscut pe plan internațional, ne propune, într-o postare pe blogul său, să ne acordăm un moment pentru a ne întreba ce ne dorim cu adevărat în anul care vine, pornind de la valorile noastre.

1. Crearea unui spațiu

Holden subliniază că timpul pe care ni-l oferim la începutul anului nu trebuie să fie pe grabă. „În trecut, obișnuiam să stabilim rezoluții imediat, plini de bune intenții, fără să ne oferim un răgaz pentru har sau miracole. Spațiul este precum un pântec, esențial pentru a da naștere a ceva nou”, scrie el. În fiecare ianuarie, recomandă să ne acordăm timp să reflectăm, să ne organizăm mediul propice în care să trăim și să eliminăm dezordinea, atât fizică, cât și mentală. „Un spațiu curat și liniștit permite inspirației și creativității să pătrundă în viața noastră.”

2. Dorințe ale sufletului

De asemenea, el amintește de o practică zilnică simplă, numită „Soul Wishes” (Dorințe ale sufletului). Metoda sa presupune să ne acordăm doar câteva minute pe zi în care să ne alegem un loc liniștit, în care să nu fim deranjați, să setăm un timer pentru 5 minute, să respirăm adânc și să ne conectăm conștient la sinele nostru. După aproximativ 30 de secunde, să ne punem întrebarea: „Ce își dorește sufletul meu pentru mine astăzi?”. Fără să analizăm, sau să gândim excesiv, ci doar să ne ascultăm vocea interioară. În final, spune că ar fi ideal să notăm: „Sufletul meu își dorește pentru mine astăzi să…”.

Acest scurt exercițiu ajută la clarificarea intențiilor și la alinierea deciziilor zilnice cu ceea ce simțim că este cu adevărat important pentru noi. Holden mărturisește că îl folosește adesea cu clienții săi și recomandă utilizarea sa în special după ce ne-am creat mai întâi un spațiu fizic și mental adecvat.

3. Definirea valorilor personale

În loc să ne concentrăm doar pe obiective externe, Holden este de părere că ar trebui să reflectăm asupra valorilor noastre fundamentale. „Să trăiești în acord cu valorile personale aduce coerență, echilibru și satisfacție în viață.” La început de an, putem analiza modul în care deciziile și obiceiurile noastre ne reflectă aceste valori și să găsim modalități prin care le putem integra mai mult în viețile noastre, zi de zi.

4. Încercarea unor lucruri noi

Amintindu-și sfatul primit de la Louise Hay, pe care a cunoscut-o foarte bine în timp ce au scris împreună cartea Life Loves You, el ne recomandă să ne propunem să renunțăm la o limitările pe care ni le punem singuri ori să încercăm pur și simplu ceva nou: o activitate creativă, să ne înscriem la un curs, să ne descoperim un hobby sau vreo practică spirituală.

Într-o vizita pe care i-a făcut-o în San Diego, la începutul unui ianuarie, Holden mărturisește că a întrebat-o cum obișnuiește să sărbătorească Anul Nou. Răspunsul ei a fost simplu și direct: „Las ceva să plece și încerc ceva nou.”

De altfel, Holden povestește că Louise Hay l-a inspirat mereu prin acest fel al său de a rămâne continuu deschisă la tot ce are viața de oferit și la lucrurile din care are ceva de învățat: fie că era vorba de o rețetă nouă, un curs sau un interes neașteptat, precum homeopatia, de exemplu. Chiar în perioada scrierii cărții, Louise avea și prima sa expoziție publică de pictură. Așa se face că, întrebarea pe care și-o pune Holden în fiecare an este: „Care este acel «ceva nou» pentru mine, pe care aleg să îl fac anul acesta?”

5. Miracolul iertării

Iertarea este cheia noilor începuturi, subliniază Holden. „Să porți ranchiună și să fii omul resentimentului te ține blocat în trecut, în timp ce iertarea creează spațiu pentru inspirație, har și miracole”. Noul An ne oferă ocazia să lăsăm lucrurile în urmă, să-i iertăm pe cei din jur și să ne reconectăm la noi înșine.

Prin astfel de practici, Robert Holden propune un început de an mai conștient. „Nu este vorba doar de rezoluții, ci de crearea unui spațiu interior în care adevăratele noastre dorințe, valorile personale și deschiderea către schimbare să poată înflori.” Un An Nou început în acest mod promite și regenerare interioară și o viață aliniată cu adevărata noastră natură.

Odată ce ne-am acordat timp să ne clarificăm dorințele și valorile, ne putem gândi la alegerile pe care vrem să le facem pe termen lung, care ne modelează întreaga viață.

Și, o altă abordare a zilei dinainte de Anul Nou este cea a lui Deepak Chopra, unul dintre cei mai celebri autori ai zilelor noastre şi un promotor al medicinei alternative.

Deepak Chopra propune o abordare diferită față de rezoluțiile clasice de Anul Nou, care de obicei se estompează rapid. Potrivit lui Chopra, rezoluțiile noastre eșuează pentru că obiceiurile vechi sunt puternice și nu pot fi schimbate prin ajustări punctuale. Soluția, în opinia sa, constă în natura alegerii: în loc de schimbări minore (dietă, sport, renunțarea la vicii) el recomandă o singură alegere esențială, cuprinzătoare. Întrebarea-cheie pe care o pune este: „Care este cel mai bun stil de viață pentru mine?”.

Răspunsul, susține Chopra, ne poate transforma radical viața. Societatea modernă abundă în factori care subminează binele: stres crescut, ritm alert, distrageri constante precum internetul și social media, consumerismul și datoriile, stagnarea salarială, obezitatea, anxietatea și depresia, dar și în provocări globale precum schimbările climatice sau inegalitățile sociale.

Aceste provocări sunt persistente și copleșitoare pentru individ; nici cea mai strictă dietă, nici exercițiile fizice sau meditația nu le pot neutraliza complet, dacă rămânem prinși în nivelul de conștiință care le generează, scria el.

În cartea sa Metahuman, Chopra explorează conceptul unui stil de viață „meta”, care include dimensiunea spirituală, dar merge dincolo de ea. Esența acestui stil de viață se rezumă la un singur concept: trezirea (waking up). A trăi astfel înseamnă a depăși rutina, credințele preluate de la alții, poveștile limitative și agenda egoului („mai mult pentru mine”), explorând evoluția personală, conștiința superioară și potențialul infinit al fiecărui om.

Toate problemele menționate sunt generate de minte și întreținute de o conștiință îngustă, o realitate virtuală autoimpusă, susține el. Paradoxal, modernitatea, cu libertatea sa aparentă, oferă cadrul ideal pentru a scăpa din această iluzie. Iar Chopra subliniază că nimic din ceea ce este valoros în viața actuală nu trebuie sacrificat: trezirea extinde împlinirea în toate domeniile. Decizia de a te trezi rămâne primul pas esențial: spre un viitor care funcționează, nu spre un prezent care ne ține pe loc.