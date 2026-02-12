Nicușor Dan: Participarea României la Consiliul pentru Pace depinde de „un răspuns pe care organizatorii trebuie să ni-l dea”

Președintele Nicușor Dan a declarat joi seară că nu a luat încă o decizie privind participarea sa la reuniunea Consiliului pentru Pace, la care a fost invitat de președintele american Donald Trump. Hotărârea depinde de clarificările pe care le va primi din partea organizatorilor privind statutul României la această întâlnire.

„Estimez că multe luni din momentul acesta vor exista nepotriviri între carta acestei organizații (Consiliul pentru Pace - n.r.) și carta internațională la care noi suntem parte. Noi nu putem avea alt statut decât cel de observator. Așa cum a fost făcută invitația acum 4-5 zile, invitația a fost făcută pentru membri și în momentul de față se discută – am discutat și cu alți lideri, și ei fac același lucru – discutăm care poate să fie statutul observatorilor la această reuniune. Este un răspuns pe care organizatorii trebuie să ni-l dea și în funcție de asta o să luăm o decizie”, a explicat Nicușor Dan, întrebat dacă va participa la prima întâlnire a Consiliului pentru Pace, de pe 19 februarie.

Întrebat despre posibilitatea unei întâlniri față în față cu Donald Trump, șeful statului a precizat că acest aspect nu este în discuție. „Nu există ca subiect o posibilă întâlnire sau să se facă posibilă o întâlnire între mine și președintele Donald Trump. Ne preocupă definirea observatorului și ce am putea noi să facem acolo. În tipul acesta de reuniuni multilaterale, discuțiile durează câteva minute, dar esențial este statutul observatorului și acțiunile pe care le putem întreprinde”, a adăugat Nicușor Dan.