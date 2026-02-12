Discuțiile privind numirea șefilor SRI și SIE sunt suspendate din cauza tensiunilor politice. Nicușor Dan: „O să revenim la ele”

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi seară că discuțiile la nivel înalt privind numirea șefilor serviciilor de informații sunt „suspendate în mod deliberat” în perioadele în care pe agenda publică există alte subiecte sensibile și tensiuni politice.

Șeful statului a precizat că această decizie ține de o „analiză de oportunitate” și a evitat să ofere un termen concret pentru formularea propunerilor privind conducerea SRI și SIE.

Nicușor Dan a explicat că nu dorește să ofere un calendar care ar putea fi ulterior interpretat drept nerespectat.

„În mod deliberat aceste discuţii se suspendă când sunt alte discuţii şi tensiuni în spaţiul public, în zona politică. Acum, haideţi să se termine concursul pentru procurori, bugetul şi să o să revenim la ele”, a declarat președintele, joi seară, din Belgia.

Totuși, Nicușor Dan a amintit că, la finalul lunii iulie, a anunțat intenția de a face numiri în fruntea Serviciului Român de Informații și a Serviciului de Informații Externe în următoarele săptămâni, după consultări cu partidele politice. La acel moment, el preciza că are deja „trei-patru nume” pe listă pentru cele două funcții.

Președintele Nicușor Dan a participat joi, 12 februarie, la reuniunea informală a Consiliului European, convocată de președintele António Costa, la Castelul Alden Biesen din Regatul Belgiei. La finalul întâlnirii, șeful statului a prezentat concluziile discuțiilor, subliniind legătura directă dintre deciziile europene și costurile suportate de populație și mediul de afaceri. Una dintre temele centrale ale reuniunii a fost prețul energiei și efectele acestuia asupra economiei și populației. După întâlnire, șeful statului a răspuns la întrebările jurnaliștilor.