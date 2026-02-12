Statele Unite confirmă retragerea forţelor americane de la baza al-Tanf din Siria. Forţele siriene au preluat controlul

Statele Unite au confirmat joi, 12 februarie, că şi-au retras forţele de la baza militară al-Tanf din sud-estul Siriei, lăsând armata siriană să preia controlul ei, transmite AFP.

Anunțul a fost făcut printr-un comunicat al Comandamentului militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM), potrivit Agerpres, care citează agenția internațională de presă:

„Retragerea ordonată a forţelor americane de la al-Tanf s-a încheiat miercuri”, .

Această retragere se înscrie într-o `tranziţie deliberată şi bazată pe condiţii”, a mai transmis comandamentul american.

Amiralul Brad Cooper, Şeful CENTCOM, a subliniat însă că forţele americane rămân pregătite să răspundă grupării jihadiste Staul Islamic, afirmând că menţinerea presiunii este „esenţială pentru protejarea teritoriului american şi întărirea securităţii în regiune”.

„Unităţi ale Armatei arabe siriene au preluat baza al-Tanf”

Ministerul sirian al Apărării anunţase mai devreme în cursul zilei că, „prin coordonare între partea siriană şi partea americană, unităţi ale Armatei arabe siriene au preluat baza al-Tanf, au securizat baza şi împrejurimile, şi au început desfăşurarea de-a lungul frontierei siriano-irakiano-iordaniene în deşertul al-Tanf”.