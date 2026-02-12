Foto Ciprian Ciucu a adoptat o pisică rănită, care va locui în biroul său de la Primăria Capitalei

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, are de acum o pisică și la Primăria București. Edilul a adoptat o pisicuță de aproximativ patru luni, găsită abandonată pe stradă, grav rănită după ce a fost lovită de o mașină. În prezent este complet recuperată și se bucură de un nou cămin chiar în biroul primarului, după ce a trecut printr-o intervenție chirurgicală și mai multe tratamente.

Pisica, botezată Cathy, a fost prezentată public într-o postare pe pagina de Facebook a Primăriei Municipiului București.

„Ea este Cathy! Micuța de doar 4 luni, care de acum este pisica de la Primăria Capitalei. Edilul general Ciprian Ciucu a adoptat-o și a primit-o astăzi cu brațele deschise”, se arată în mesajul publicat de PMB.

Potrivit reprezentanților PMB, Cathy a fost găsită pe stradă cu fractură de bazin, în urma unui accident rutier. A fost dusă la un cabinet veterinar, unde a trecut prin operații, investigații și un proces de recuperare. După ce starea ei s-a stabilizat, medicii au încercat să îi găsească un stăpân.

Așa a ajuns povestea pisicuței la Ciprian Ciucu, cunoscut iubitor de animale și implicat în salvarea animalelor abandonate. Pisica a fost adusă la Primăria Capitalei de medicii veterinari, complet echipată cu litieră, hrană și o fântână de apă.

Cathy este deparazitată, vaccinată și urmează să fie sterilizată peste câteva luni.

→ Imaginea 1/4: Ciprian Ciucu a adoptat o pisică rănită. FOTO: Facebook/Primăria Municipiului București

„Încă păstrează urmele operației pe șold. A trecut prin multe traume, dar fizic este complet recuperată. S-a lăsat din prima clipă luat în brațe de noul stăpân și, în mai puțin de un minut, a început să toarcă. Venise speriată, timidă, dar s-a relaxat instant. Iar după ce a primit și un pliculeț de mâncare, deja ea și primarul au devenit cei mai buni prieteni”, se mai arată în postare.

Cathy va locui în biroul primarului general, unde „va mai descreți frunțile, printre ședințe, decizii și probleme”. La finalul postării, reprezentanții Primăriei București i-au transmis un mesaj de bun venit: „Bine ai venit în echipa noastră, Cathy!”.