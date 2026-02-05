Crocant, sănătos, rapid, fără ulei și fără stres – Cele mai bune air fryere din 2026 care îți vor schimba modul de a găti! Profită de ofertele eMAG

Air fryer-ul nu mai este doar un gadget trendy – este aparatul care schimbă regulile gătitului zilnic. Prepari mâncarea mai rapid, cu mult mai puțin ulei și fără murdărie, iar rezultatul este crocant, gustos și consistent de fiecare dată. Fie că gătești cartofi, carne sau legume, un air fryer bine ales face ca mesele să fie mai simple, mai sănătoase și mai plăcute pentru întreaga familie.

Pe lângă timpul câștigat, air fryer-ul aduce și beneficii pentru sănătate: reduce grăsimile și caloriile preparatelor prăjite, păstrând aroma și textura, fără compromisuri. Este aparatul ideal pentru cei care vor să mănânce mai echilibrat fără să renunțe la gust.

Indiferent dacă îl folosești pentru uz personal, pentru familie sau chiar ca cadou inspirat, un air fryer poate deveni cel mai folosit și apreciat aparat din bucătăria ta, transformând fiecare rețetă într-o experiență rapidă, sănătoasă și delicioasă.

De la porții rapide pentru studenți sau cupluri, până la friteuze premium pentru întreaga familie, modelele cele mai bune se vând rapid, iar cine întârzie poate pierde oferte și performanțe de top. În acest ghid vei descoperi cele mai bune air fryere din 2026, alese să ofere rapid echilibrul perfect între preț, funcții și rezultate delicioase, transformând fiecare masă într-o experiență sănătoasă, rapidă și fără stres.

RECOMANDAREA NOASTRĂ – TOP PICK Ninja Foodi DualZone AF400 – ⭐ 4.79 (235 review-uri) · Top Favorite Ninja Foodi DualZone AF400 reprezintă recomandarea noastră premium pentru că are putere mare și capacitate generoasă. Gătește rapid și uniform două feluri de mâncare simultan, oferind o gamă largă de funcții într-un singur aparat. Vezi prețul și alte detalii

Ninja Foodi DualZone AF400 este favoritul nostru pentru că îmbină puterea, capacitatea mare și două zone de gătire simultană pentru rezultate rapide și uniforme. Este cea mai bună friteuză pentru familii numeroase și pentru oricine caută performanță premium, versatilitate și fiabilitate recunoscută internațional.

Cum am ales cele mai bune air fryere în 2026 – metodologia noastră de selecție

Pentru acest TOP 7 air fryere 2026 de pe eMAG nu am ales „după ureche”. Am analizat peste 2.500 de friteuze cu aer cald - una dintre cele mai competitive categorii de electrocasnice mici, unde surprinzător de multe produse au rating peste 4,5 și sute de recenzii.

Primul filtru a fost încrederea reală a utilizatorilor. Am luat în calcul doar modelele cu minimum 200 de recenzii, prag care indică utilizare pe scară largă, testare în timp și un feedback suficient de matur încât să elimine opiniile izolate sau artificiale. Cu alte cuvinte, produse folosite intens, nu doar cumpărate impulsiv.

Din această selecție am ales „cele mai bune dintre cele mai bune produse”, pe baza unor criterii clare, ordonate după importanță:

Performanța reală (criteriul #1): putere efectivă, temperatură, rezultate constante.

Calitatea construcției și fiabilitatea în utilizare zilnică.

Utilitatea reală a funcțiilor, nu simple promisiuni de marketing.

Capacitatea și adaptabilitatea la diferite tipuri de utilizatori.

Experiența de utilizare: ușurință, zgomot, curățare.

Consensul din recenzii, nu doar numărul lor.

Raportul preț / ce oferă, evaluat corect pentru fiecare categorie.

Așa se explică de ce unele modele foarte populare sau foarte ieftine, inclusiv de la branduri mai puțin consacrate, nu apar în TOP 7, dar și de ce un produs cu mai puține recenzii decât „cel mai vândut” poate deveni Best Overall / Top Pick.

În acest clasament nu câștigă cel mai zgomotos produs, ci cel mai echilibrat.

Top 7 cele mai bune friteuze cu aer cald 2026 de pe eMAG – comparație preț și performanță

Pentru a-ți face alegerea cât mai simplă și rapidă, am structurat acest ghid sub forma unui TOP 7 air fryere recomandate în 2026, fiecare model fiind ales ca reprezentant clar al unei categorii diferite: de la performanță premium și versatilitate maximă, până la fiabilitate pe termen lung sau cel mai bun raport preț–performanță. Astfel, indiferent dacă gătești pentru o familie numeroasă, pentru uz zilnic sau ocazional, vei ști exact care este modelul potrivit nevoilor tale, fără să pierzi timp comparând sute sau mii de produse similare.

Fiecare recomandare din acest top este prezentată într-o casetă de produs dedicată, care include un link afiliat direct către pagina oficială de pe eMAG a modelului selectat. Prin acest link poți verifica în timp real prețul actualizat, disponibilitatea, eventualele campanii de reduceri precum Genius Deals activă până pe 8 februarie 2026, dar și detalii tehnice suplimentare față de cele deja analizate de noi. De asemenea, linkul îți permite să comanzi online rapid și sigur, direct de la un retailer de încredere.

Mai mult decât atât, fiecare casetă de produs este însoțită de o motivație clară a alegerii: explicăm de ce am ales acel model, ce îl diferențiază față de concurență și pentru ce tip de utilizator este cel mai potrivit. Scopul nostru este să eliminăm complet confuzia și timpul pierdut în căutări, oferindu-ți din start o selecție validată, bazată pe performanță reală, fiabilitate, recenzii verificate și popularitate confirmată.

Pe scurt, acest TOP 7 nu este o simplă listă de produse, ci un ghid practic de cumpărare, construit astfel încât fiecare air fryer recomandat să fie „cea mai bună alegere” din categoria sa. Tot ce îți rămâne de făcut este să alegi modelul care se potrivește cel mai bine stilului tău de gătit și bugetului disponibil.

1. Cel mai bun air fryer 2026 pentru întreaga familie – performanța supremă

Am ales Ninja Foodi DualZone AF400 ca recomandarea nostru premium pentru că redefinește gătitul pentru familii numeroase: poți pregăti două feluri simultan, fără să compromiți gustul sau textura. Este ideal pentru cine vrea eficiență și rezultate constante, chiar și la porții mari, transformând timpul petrecut în bucătărie într-o experiență rapidă și plăcută. Brandul premium și funcțiile inteligente îl fac cea mai sigură alegere pentru performanță și flexibilitate.

Ninja Foodi nu e doar favorita noastră: apare constant în topurile globale, ca „best of the best”. Două compartimente reale, putere și temperatură maxime, plus funcțiile inteligente Sync & Match o fac cea mai completă friteuză pentru familii mari și meal prep (pregătirea mesele în avans) – performanță și versatilitate dovedite la nivel mondial.

Pe scurt: eficient, fiabil, versatil și perfect pentru familie sau meal prep – exact ce cauți într-o friteuză cu aer cald de top.

BEST OVERALL & BEST PREMIUM AIR FRYER Ninja Foodi DualZone AF400 – ⭐ 4.79 (235 review-uri) · Top Favorite Cu o capacitate de 9.5 L și putere de 2470 W, gătește simultan două feluri de mâncare sau dublează cantitatea în cele două coșuri pentru mese rapide și uniforme până la 8 persoane. Funcțiile inteligente Sync&Match și temperatura până la 240°C fac gătitul sănătos, rapid și gustos. Vezi prețul și alte detalii

2. Cea mai versatilă friteuză cu aer cald 2-în-1 pentru întreaga familie

Am ales Tefal EasyFry & Grill XXL EY801815 ca alegerea noastră 2-în-1 pentru că oferă aproape tot ce face modelul premium Ninja, dar la un preț mai accesibil. Cele două zone de gătire și funcția Sync permit să pregătești simultan două feluri diferite, în timp ce tehnologia Extra Crisp și funcția Grill asigură rezultate crocante și savuroase pentru întreaga familie. Este ideală pentru cei care vor să gătească rapid și variat, fără compromisuri majore de calitate, combinând versatilitatea cu eficiența într-un singur aparat.

Pe scurt: practic, versatil și accesibil – un compromis premium pentru familii ocupate sau gătit rapid.

BEST 2 IN 1 AIR FRYER Tefal EasyFry & Grill XXL EY801815 - ⭐ 4.72 (307 review-uri) · reducere 32% · SuperPreț · Smart Deals Cu o capacitate de 6.5 L și putere de 1830 W, acest airfryer 2-în-1 permite gătirea simultană în două zone sau prepararea grătarului autentic datorită funcției Grill și tehnologiei Extra Crisp. Este una dintre cele mai versatile friteuze din top, ideală pentru familii, oferind rezultate crocante, uniforme și gătire sincronizată fără compromisuri. Vezi prețul și alte detalii

3. Cel mai fiabil și echilibrat airfryer pentru gătit zilnic și rezultate perfecte

Am ales Philips Airfryer Essential XL HD9270/90 pentru că este etalonul de fiabilitate și consistență: gătitul iese uniform de fiecare dată, iar tehnologia Rapid Air garantează rezultate predictibile fără bătăi de cap. Ideal pentru cei care vor un aparat pe termen lung, ușor de folosit și de curățat, oferind o experiență de gătit fără stres și cu preparate crocante și sănătoase.

Pe scurt: fiabil, echilibrat și simplu de folosit – alegerea sigură pentru întreaga familie sau pentru uz zilnic.

BEST ALL-ROUND & MOST RELIABLE AIR FRYER Philips Airfryer Essential Collection HD9270/90 – ⭐ 4.76 (268 review-uri) · Top Favorite Cu o putere de 2000 W și capacitate XL de 6.2 L, acest airfryer este recunoscut pentru gătirea uniformă și constantă datorită tehnologiei Rapid Air, una dintre cele mai fiabile de pe piață. Este alegerea ideală pentru utilizare zilnică, oferind rezultate crocante cu minimum de ulei, operare simplă și funcție de menținere la cald pentru un plus de confort. Vezi prețul și alte detalii

4. Cea mai silențioasă friteuză premium cu aer cald pentru acasă

Am ales Tefal Easy Fry Silence EY876DE1 ca recomandarea noastră pentru cei care apreciază liniștea și confortul în bucătărie: funcționarea extrem de silențioasă și tehnologia Smart Assist fac gătitul relaxant și precis, iar capacitatea generoasă de 7 L permite mese consistente pentru întreaga familie. Este airfryer-ul ideal pentru utilizatori pretențioși care vor să combine performanța cu controlul complet și experiența premium la fiecare preparat.

Pe scurt: silențioasă, generoasă, inteligentă și confortabilă – perfectă pentru gătitul zilnic și familii de 4–8 persoane.

BEST SILENT & BEST CONFORT PREMIUM AIR FRYER Tefal Easy Fry Silence EY876DE1 – ⭐ 4.72 (307 review-uri) · Voucher -10% Extra Genius Deals Considerată cea mai silențioasă friteuză cu aer cald din gama Tefal, acest model premium oferă un confort excepțional datorită tehnologiei Silent (doar ~43 dB), ferestrei de supraveghere și panoului frontal detașabil. Cu o capacitate generoasă de 7 L, 1800 temperatură ajustabilă 40–220°C și sistem Smart Assist cu peste 55 de presetări, este alegerea ideală pentru familii care vor performanță, liniște și control total. Vezi prețul și alte detalii

5. Cel mai versatil air fryer pentru gătit variat și rapid în familie

Am ales Cosori Air Fryer 5.5L ca cea mai versatilă friteuză pentru că transformă gătitul zilnic într-o experiență flexibilă: de la cartofi și carne la frigărui, toate pot fi preparate cu același aparat, fără compromisuri la rezultate. Cele 11 programe presetate și accesoriile incluse îi oferă libertate maximă, iar fiabilitatea și ușurința în utilizare o fac ideală pentru familii mici și cupluri. Este apreciată atât de utilizatori, cât și în topurile internaționale, confirmând calitatea și versatilitatea sa.

Pe scurt: versatilitate reală, rezultate consistente, gătit fără limite și recunoaștere internațională.

MOST VERSATILE & BEST MULTI-FUNCTION AIR FRYER Cosori Air Fryer 5.5L – ⭐ 4.83 (563 review-uri) Una dintre cele mai versatile friteuze cu aer cald, datorită celor 11 programe presetate și accesoriilor incluse pentru frigărui, care extind mult tipurile de preparate posibile. Capacitatea de 5.5 L și puterea de 1700W o fac ideală pentru 2–5 persoane, fiind apreciată pentru rezultate constante, ușurință în utilizare și fiabilitate excelentă. Vezi prețul și alte detalii

6. Cea mai echilibrată friteuză cu aer cald pentru gătitul zilnic

Am ales Tefal Easy Fry Max EY245310 ca cea mai echilibrată și fiabilă friteuză cu aer cald din Top 7 air fryere 2026 pentru că oferă combinația perfectă între performanță, simplitate și preț corect. Este ideală pentru familiile medii sau pentru cei care gătesc zilnic, oferind rezultate consistente fără funcții complexe care să complice utilizarea. Fiabilitatea Tefal și 10 programe automate fac ca fiecare masă să fie rapidă, gustoasă și fără bătăi de cap – exact ce cauți într-un air fryer solid și accesibil.

Pe scurt: fiabilitate, ușurință în utilizare, echilibru între dotări și preț.

BEST BALANCE AIR FRYER Tefal Easy Fry Max EY245310 – ⭐ 4.78 (213 review-uri) · Top Favorite Un airfryer extrem de bine echilibrat, care combină fiabilitatea Tefal cu o capacitate de 5 L și 10 programe automate, ideale pentru gătitul zilnic al unei familii de până la 6 persoane. Puterea de 1500W, ecranul tactil intuitiv și vasul antiaderent detașabil îl fac ușor de folosit, eficient și sigur, fără funcții inutile sau compromisuri majore. Vezi prețul și alte detalii

7. Cel mai popular air fryer cu cel mai bun raport preț–performanță, pentru cupluri și studenți

Am ales Tefal Ultra Fry Digital EY111B15 ca cea mai populară și accesibilă friteuză din top pentru că oferă un raport preț–performanță greu de egalat: garantează rezultate consistente și fiabile, la un preț corect, fără funcții inutile sau complicate. Este ideală pentru cupluri, studenți sau familii mici care vor să gătească rapid și sănătos, cu un aparat de brand premium, compact și ușor de folosit, dar fără să investească în funcții avansate pe care nu le vor folosi.

Pe scurt: popularitate reală, accesibilitate financiară, fiabilitate și simplitate pentru gătitul zilnic al utilizatorilor care vor valoare pentru bani.

MOST POPULAR & BUDGET FRIENDLY AIR FRYER Tefal Ultra Fry Digital EY111B15 – ⭐ 4.50 (719 review-uri) · SuperPreț · Smart Deals Unul dintre cele mai populare airfryere din România, Tefal Ultra Fry Digital oferă un raport preț–performanță excelent, cu 1630W putere și 8 programe presetate, ideale pentru gătit rapid fără preîncălzire. Capacitatea de 4.2 L, dimensiunile compacte și fiabilitatea brandului îl fac alegerea perfectă pentru cupluri, studenți sau utilizatori care vor rezultate constante, fără costuri și funcții premium inutile. Vezi prețul și alte detalii

Air fryer vs aburi - cum să ai mese crocante, sănătoase și gata rapid

După ce ți-ai făcut o idee sau ți-ai ales air fryer-ul perfect, e momentul să înțelegi cum funcționează și ce îl diferențiază de alte metode de gătit În plus, vei vedea cum aceste aparate mici se pot integra armonios în stilul tău de gătit, alături de metodele tradiționale.

Dacă recent am discutat despre aparatele de gătit cu aburi și beneficiile lor, acum e momentul să descoperi cum se diferențiază și cum se completează, comparând două dintre cele mai populare tehnici pentru electrocasnice mici: gătitul cu aburi și gătitul cu aer cald.

Gătitul cu aburi păstrează gustul natural și nutrienții, oferind preparate fragede și suculente, fără grăsimi adăugate. Alimentele sunt încălzite de aburul fierbinte, fără să stea în apă sau ulei. Este metoda perfectă pentru cine vrea sănătate și suculență, ideală pentru legume, pește sau orez.

păstrează gustul natural și nutrienții, oferind preparate fragede și suculente, fără grăsimi adăugate. Alimentele sunt încălzite de aburul fierbinte, fără să stea în apă sau ulei. Este metoda perfectă pentru cine vrea sănătate și suculență, ideală pentru legume, pește sau orez. Gătitul cu aer cald transformă complet experiența culinară: alimentele se rumenesc, devin crocante și își intensifică aroma, consumând foarte puțin ulei. Aerul fierbinte circulă rapid în jurul preparatelor și le gătește uniform, fiind ideal pentru snacks, carne sau rețete crocante, cu rezultate asemănătoare prăjirii tradiționale, dar mai rapide și mai sănătoase. Dacă gătitul cu aburi excelează la suculență și păstrarea nutrienților, gătitul cu aer cald câștigă clar la capitolul timp și textură. Un air fryer funcționează practic ca un mini-cuptor cu convecție intensă: rumenește rapid alimentele, adesea fără a necesita preîncălzire, reducând astfel semnificativ timpul de gătire comparativ cu un cuptor tradițional. În practică, diferența se simte imediat: air fryer-ul este ideal pentru mese rapide și reîncălzire. În doar câteva minute, readuce cartofii, nuggets-urile sau legumele la textura crocantă, lucru greu de obținut cu aburii sau cuptorul clasic.

Diferența-cheie:

Aburi = sănătos, suculent, fără crustă.

Aer cald = crocant, rumenit, gust intens.

Mulți bucătari combină metodele: aburi + aer cald, pentru a obține suculență și crustă perfectă, completând astfel gătitul tradițional fără a-l înlocui. Astfel, aceste aparate devin aliați versatili, care economisesc timp și energie, dar păstrează plăcerea de a găti ca la cuptor sau în tigaie.

Ce este prăjirea cu aer cald prin air fryer

„Prăjirea cu aer” este, practic, o coacere prin convecție intensă. Aparatul încălzește rapid aerul și îl circulă cu viteză mare în jurul alimentelor, obținând rumenire și crustă crocantă fără ulei în exces.

Avantaje rapide:

Gătire rapidă, fără sau cu foarte puțin ulei.

Nu necesită preîncălzire în majoritatea cazurilor.

Ideală pentru porții mici și medii.

Foarte eficientă la reîncălzire.

Limite:

Capacitate redusă (mai ales la modelele compacte);

Pentru cantități mari, cuptorul rămâne mai eficient;

Unele alimente necesită întoarcere pentru gătire uniformă.

Alternative: cuptor electric cu convecție sau toaster cu funcție air fryer, pentru mai mult spațiu și versatilitate.

Sunt preparatele mai sănătoase când sunt gătite cu air fryer?

Da, comparativ cu prăjirea clasică în baie de ulei:

Mai puține calorii;

Mai puține grăsimi saturate;

Mai puțini compuși rezultați din ulei supraîncălzit.

Important: air fryer-ul nu transformă mâncarea nesănătoasă în „dietetică”, dar oferă alternative mai echilibrate și gustoase.

Deși este limitat de dimensiuni, air fryer-ul este extrem de util ca alternativă sau completare a cuptorului clasic, mai ales când vrei să gătești rapid sau să nu supraîncălzești bucătăria. Este perfect ca „al doilea cuptor” pentru porții mici și medii.

Ce poți găti într-un air fryer?

Un air fryer nu este doar pentru cartofi prăjiți. Poate înlocui cu succes un mini-cuptor, fiind ideal pentru gătit rapid, fără a încălzi bucătăria. Poți găti o varietate mare de preparate, de la feluri principale până la deserturi.

Cele mai populare preparate:

Legume coapte: cartofi, morcovi, dovlecei, varză de Bruxelles;

Carne: pui crocant, bacon, burgeri, cârnați, hot-dog;

Alimente congelate: nuggets, cartofi prăjiți, mozzarella sticks, onion rings;

Deserturi rapide: gogoși, chifle, prăjituri simple.

Pentru familii, este una dintre cele mai rapide și versatile metode de gătit zilnic.

Ghid complet air fryere: modele, capacitate și funcții care merită investiția

După ce ai înțeles diferența între gătitul cu aer cald și cel cu aburi și avantajele prăjirii cu aer, următorul pas este să alegi air fryer-ul care se potrivește nevoilor tale reale. Piața oferă sute de modele, dar nu toate merită atenția sau investiția.

Alegerea air fryer-ului potrivit nu trebuie să fie complicată. Totul se reduce la tip, capacitate și funcții, adaptate stilului tău de gătit.

1. Tipuri de air fryer

Compacte / pentru 1–2 persoane: ideale pentru studenți, cupluri sau spații mici. Sunt rapide, consumă puțin curent și nu ocupă mult loc, dar au capacitate limitată.

(Exemple: Tefal Ultra Fry Digital EY111B15)

Medii / pentru 2–4 persoane: oferă un echilibru între capacitate și performanță, potrivite pentru familii mici sau uz frecvent.

(Exemple: Philips Airfryer Essential XL HD9270/90, Tefal Easy Fry Max EY245310)

Mari / pentru 4–8 persoane sau meal prep: ideale pentru familii numeroase sau cei care gătesc frecvent porții mari; multe modele premium includ două coșuri și funcții smart.

(Exemple: Ninja Foodi DualZone AF400, Tefal EasyFry & Grill XXL EY801815, Tefal Easy Fry Silence EY876DE1, Cosori Air Fryer 5.5L)

2. Capacitate, putere și design air fryer

Alegerea capacității corecte este vitală: prea mic și trebuie să gătești în mai multe runde; prea mare și pierzi eficiență energetică și spațiu. De regulă:

Alegerea corectă a capacității îți economisește timp, energie și frustrări.

Puterea aparatului influențează viteza și uniformitatea gătitului:

Pentru eficiență energetică, air fryerele cu putere moderată și cameră compactă pot consuma mai puțin curent decât un cuptor clasic, mai ales pentru porții mici și medii.

Designul contează mai mult decât crezi:

Modelele cu un singur coș sunt simple, compacte și ușor de folosit.

Modelele cu două coșuri permit gătirea simultană a două preparate diferite, la temperaturi și timpi diferiți — ideale pentru familii și mese complete.

3. Funcții utile și tehnologii air fryere

Air fryerele moderne nu se limitează la „prăjit cu aer cald”. Cele mai utile funcții includ:

Funcțiile care adaugă valoare reală sunt: rotisorul – pentru pui întregi și fripturi; funcția Grill – pentru rumenire intensă; modul cuptor / mini-cuptor – coacere și gratinare și multicooker + air fryer – un aparat all-in-one pentru gătit zilnic.

Cea mai frecventă greșeală când cumperi un air fryer

Subestimarea capacității. Mulți aleg modele prea mici și ajung să gătească în mai multe ture. Verifică atent volumul coșului și raportează-l la numărul de persoane, dar și la spațiul disponibil pe blat — un model prea mare poate deveni incomod.

De ce merită să cumperi un air fryer

Gătitul devine mai rapid, mai sănătos și mult mai puțin stresant. În plus, economisești timp și energie, iar mesele crocante și gustoase sunt la doar un click distanță. Fie că gătești pentru tine, familia ta sau cauți un cadou practic, un air fryer bine ales poate deveni cel mai folosit aparat din bucătăria ta.

Transformă-ți experiența culinară: alege air fryer-ul perfect și gătește rapid, sănătos și fără efort

Imaginează-ți că poți avea mese crocante, gustoase și mai sănătoase, fără să stai ore în bucătărie sau să te lupți cu uleiul încins și vasele murdare. Un air fryer face exact asta: gătește rapid, curat și eficient, păstrând textura și aroma preparatelor tale preferate.

Nu este doar un gadget – este aparatul care economisește timp, reduce stresul și transformă gătitul zilnic într-o experiență plăcută. Fie că vrei să-ți hrănești familia, să pregătești rapid o cină sau să impresionezi cu un cadou practic, air fryer-ul îți oferă versatilitate și rezultate consistente.

Cu un astfel de aparat, mesele „prăjite” nu mai înseamnă compromisuri: mai puțin ulei, mai puține grăsimi, mai mult timp pentru tine și cei dragi. În esență, un air fryer bine ales devine rapid cel mai folosit și apreciat aparat din bucătăria ta.

Nu mai aștepta! Alege acum air fryer-ul care ți se potrivește și transformă-ți gătitul într-o experiență rapidă, sănătoasă și delicioasă. Verifică ofertele din acest ghid de shopping online și profită de reducerile exclusive de pe eMAG pentru a găsi modelul ideal pentru tine și familia ta. Gătește mai rapid, mai ușor și mai sănătos – tot ce ai nevoie este un air fryer de calitate!