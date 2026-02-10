Alcoolul nu mai e „cool” când vine nota de plată. Iar plata se face în sănătate

Deși alcoolul este prezent în majoritatea contextelor sociale, cercetările arată că reducerea consumului acestuia are beneficii reale pentru sănătate.

Dacă simți că alcoolul nu mai are locul pe care îl avea înainte în viața ta, nu e deloc ceva neobișnuit. Tot mai mulți oameni au început să reducă consumul sau să adopte abstinența. Datele confirmă această schimbare. Potrivit unei analize publicate în 2025 de Circana, 71% dintre europeni declară că beau mai puțin alcool, iar aproape un sfert dintre adulții cu vârste între 25 și 35 de ani au renunțat complet la achiziționarea de băuturi alcoolice. Tendința nu este una izolată: sondaje recente Gallup arată o scădere similară a consumului și în Statele Unite.

Schimbarea nu ține de abstinență radicală, ci de moderație asumată. Oamenii aleg să reducă alcoolul sau să îl scoată din automatismul zilnic, pe fondul unor date tot mai clare care arată că beneficiile atribuite consumului „cu măsură” au fost exagerate, iar riscurile - mult subestimate.

Ce este „Sober Curious”

Când aud „sober curious”, mulți cred că e vorba despre renunțarea definitivă la alcool. Nu este. Psihologul Katie Witkiewitz spune, pentru DailyOM, lucrurile mult mai simplu: „e despre a te uita sincer la relația ta cu alcoolul și a vedea dacă îți face bine sau dacă, de fapt, îți complică viața”. În realitate, nu există reguli fixe și nici obligația de a deveni abstinent. Pentru unii, e suficient să bea mai rar. Pentru alții, mai puțin. Ideea nu e performanța, ci observația: ce se schimbă când alcoolul nu mai e automat prezent.

La rândul său, Brooke Scheller, doctor în nutriție, care lucrează inclusiv cu persoane interesate să își schimbe relația cu alcoolul, spune că „sober curious” nu arată la fel pentru toată lumea. Pentru unii, poate însemna renunțarea completă la alcool. Pentru alții, doar o reducere clară - să bea mai rar sau doar în anumite contexte, cum ar fi ocaziile speciale. Ideea centrală nu este abstinența definitivă, ci alegerea conștientă a modului în care alcoolul apare (sau nu) în viața ta, subliniază ea, citată de DailyOM.

Potrivit lui Scheller, Ruby Warrington - jurnalistă și autoare care a popularizat conceptul „sober curious” printr-o carte și un podcast lansate în 2018 - a oferit o alternativă simplă la explicațiile clasice legate de alcool. Demersul ei a normalizat ideea că poți spune „nu” băuturii fără să te definești ca alcoolic și fără să invoci o problemă gravă. Mesajul este simplu: nu ai nevoie de o etichetă sau de un motiv dramatic ca să fii curios cum arată viața fără alcool.

Ideea că alcoolul consumat „cu măsură” ar fi benefic a fost, ani la rând, larg acceptată. Cercetările recente arată că beneficiile atribuite consumului moderat au fost exagerate, iar riscurile trecute cu vederea. Pentru mulți, această concluzie schimbă complet felul în care își privesc obiceiuri considerate, până nu demult, inofensive. Nu e vorba de renunțări radicale, ci de o ajustare firească: mai puțin alcool, mai multă claritate asupra efectelor lui reale.

Această reevaluare nu este una de suprafață. Scheller subliniază că, în ultimii zece ani, cercetările au devenit mult mai clare: nu mai există un nivel de consum considerat lipsit de riscuri. Ideea că alcoolul „cu măsură” ar face bine - de pildă, vinul roșu pentru antioxidanți - este tot mai greu de susținut. Date studiului Global Burden of Disease Study 2016, date publicității în 2018, arată că alcoolul este una dintre principalele cauze ale bolilor și principala cauză de mortalitate în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 15 și 49 de ani.

„Perspectiva larg răspândită asupra beneficiilor alcoolului pentru sănătate trebuie revizuită. Datele noastre arată că cel mai sigur nivel de consum este zero”, au concluzionat, la unison, autorii cercetării.

În actualizările ulterioare, realizate pe baza unor seturi de date mai recente, cercetătorii au nuanțat recomandările în funcție de vârstă. Concluzia lor este că, pentru persoanele sub 40 de ani - categorie expusă unor riscuri mai mari asociate consumului de alcool - nu există un nivel sigur de consum. Aceeași recomandare se aplică și persoanelor de orice vârstă care au afecțiuni medicale preexistente. Doar în cazul adulților de peste 40 de ani, consumul foarte redus ar putea fi asociat cu unele beneficii, însă acestea nu sunt general valabile.

Rezultate similare apar și într-un alt studiu amplu care a analizat relația dintre alcool și sănătatea cardiovasculară. Autorii analizei arată că eventualele beneficii sunt strâns legate de cantitatea consumată. Unele persoane care beau moderat au prezentat un risc mai scăzut de infarct, accident vascular cerebral, insuficiență cardiacă, boală arterială periferică sau anevrisme. Cu toate acestea, cercetătorii avertizează explicit că promovarea alcoolului ca metodă de protecție cardiovasculară „ar fi imprudentă”, având în vedere că există alte modalități de a susține sănătatea inimii fără efectele secundare și riscurile asociate consumului de alcool.

Katie Witkiewitz explică cum consumul excesiv de alcool este asociat cu riscuri semnificative pentru sănătate, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. „De la accidente, intoxicații, tulburări de somn dar are și... efecte grave pe termen lung, de la boli hepatice și cardiovasculare până la declin cognitiv și cancer”.

De asemenea, specialiștii atrag atenția și asupra impactului asupra creierului și sănătății mintale, inclusiv creșterea anxietății și a depresiei.

Ce câștigi când iei o pauză de la alcool

„Există numeroase beneficii atunci când reduci sau oprești consumul de alcool. Și, cu cât reduci mai mult, cu atât apar mai multe beneficii”, explică Katie Witkiewitz.

Printre primele efecte care apar după întreruperea consumului de alcool, se numără un somn mai bun, mai multă energie și o minte mai clară. Brooke Scheller adaugă că alcoolul afectează sănătatea intestinală, cu impact asupra pielii, hormonilor și nivelului de energie, iar alimentația poate juca un rol important atât în refacerea corpului, cât și în menținerea schimbării.

„Alcoolul poate perturba echilibrul bacteriilor intestinale, contribuind la simptome care depășesc cu mult disconfortul digestiv: probleme ale pielii, precum acneea sau psoriazisul, dureri de cap sau dezechilibre hormonale”, spune ea. Conform recomandărilor sale, mesele bogate în proteine și fibre, alături de grăsimi sănătoase, pot stabiliza nivelul zahărului din sânge și pot reduce poftele - atât pentru alcool, cât și pentru zahăr.

„Mulți dintre oamenii cu care lucrez încearcă să-și refacă sănătatea intestinală după ce reduc cantitatea consumată sau renunță definitiv la alcool”, spune Brooke Scheller. Ea subliniază că deficiențele de vitamine sunt frecvente la persoanele care consumă alcool în mod regulat, iar folosirea alimentației pentru a corecta aceste carențe îi ajută pe clienții ei „să simtă cu adevărat beneficiile” renunțării la alcool.

Deși reducerea consumului este, în general, un pas benefic pentru sănătate, specialiștii atrag atenția că oprirea bruscă nu este sigură pentru toată lumea. Katie Witkiewitz avertizează că sevrajul poate fi periculos, chiar fatal, în cazul consumatorilor excesivi. „Renunțarea bruscă nu este recomandată, deoarece poate declanșa reacții fiziologice severe, care pot pune viața în pericol”, explică ea. Din acest motiv, persoanele care beau mult și vor să reducă cantitatea consumată ar trebui să discute cu medicul de familie despre asta.

Faptul că alcoolul nu oferă beneficiile pentru sănătate pe care mulți dintre noi le-am crezut ani la rând și că riscurile sunt mai mari decât se știa nu înseamnă că un pahar ocazional devine automat „interzis”. Înseamnă, mai degrabă, că avem mai multă informație la dispoziție. Indiferent de relația fiecăruia cu alcoolul, înțelegerea modului în care ne afectează corpul, ne oferă punct de plecare.

Fie că alegi să nu bei deloc alcool sau să reduci cantitatea consumată, miza nu este perfecțiunea, ci claritatea. Iar atunci când alegerile sunt susținute de date solide și de un context lipsit de judecată, devine mai ușor să prioritizezi o viață bună pe termen lung.