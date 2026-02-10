Adevărul Dezvoltare personală
  • adevarul.ro
  • Facebook
  • YouTube
  • X
  • Instagram
  • TikTok

Alcoolul nu mai e „cool” când vine nota de plată. Iar plata se face în sănătate

0
0
Publicat:

Deși alcoolul este prezent în majoritatea contextelor sociale, cercetările arată că reducerea consumului acestuia are beneficii reale pentru sănătate. 

femeie cu pahar de alcool
Sursă foto: Pixabay

Dacă simți că alcoolul nu mai are locul pe care îl avea înainte în viața ta, nu e deloc ceva neobișnuit. Tot mai mulți oameni au început să reducă consumul sau să adopte abstinența. Datele confirmă această schimbare. Potrivit unei analize publicate în 2025 de Circana, 71% dintre europeni declară că beau mai puțin alcool, iar aproape un sfert dintre adulții cu vârste între 25 și 35 de ani au renunțat complet la achiziționarea de băuturi alcoolice. Tendința nu este una izolată: sondaje recente Gallup arată o scădere similară a consumului și în Statele Unite.

Schimbarea nu ține de abstinență radicală, ci de moderație asumată. Oamenii aleg să reducă alcoolul sau să îl scoată din automatismul zilnic, pe fondul unor date tot mai clare care arată că beneficiile atribuite consumului „cu măsură” au fost exagerate, iar riscurile - mult subestimate.

Ce este „Sober Curious”

Când aud „sober curious”, mulți cred că e vorba despre renunțarea definitivă la alcool. Nu este. Psihologul Katie Witkiewitz spune, pentru DailyOM, lucrurile mult mai simplu: „e despre a te uita sincer la relația ta cu alcoolul și a vedea dacă îți face bine sau dacă, de fapt, îți complică viața”.  În realitate, nu există reguli fixe și nici obligația de a deveni abstinent. Pentru unii, e suficient să bea mai rar. Pentru alții, mai puțin. Ideea nu e performanța, ci observația: ce se schimbă când alcoolul nu mai e automat prezent.

La rândul său, Brooke Scheller, doctor în nutriție, care lucrează inclusiv cu persoane interesate să își schimbe relația cu alcoolul, spune că „sober curious” nu arată la fel pentru toată lumea. Pentru unii, poate însemna renunțarea completă la alcool. Pentru alții, doar o reducere clară - să bea mai rar sau doar în anumite contexte, cum ar fi ocaziile speciale. Ideea centrală nu este abstinența definitivă, ci alegerea conștientă a modului în care alcoolul apare (sau nu) în viața ta, subliniază ea, citată de DailyOM.

Potrivit lui Scheller, Ruby Warrington - jurnalistă și autoare care a popularizat conceptul „sober curious” printr-o carte și un podcast lansate în 2018 - a oferit o alternativă simplă la explicațiile clasice legate de alcool. Demersul ei a normalizat ideea că poți spune „nu” băuturii fără să te definești ca alcoolic și fără să invoci o problemă gravă. Mesajul este simplu: nu ai nevoie de o etichetă sau de un motiv dramatic ca să fii curios cum arată viața fără alcool.

Ideea că alcoolul consumat „cu măsură” ar fi benefic a fost, ani la rând, larg acceptată. Cercetările recente arată că beneficiile atribuite consumului moderat au fost exagerate, iar riscurile trecute cu vederea. Pentru mulți, această concluzie schimbă complet felul în care își privesc obiceiuri considerate, până nu demult, inofensive. Nu e vorba de renunțări radicale, ci de o ajustare firească: mai puțin alcool, mai multă claritate asupra efectelor lui reale.

Această reevaluare nu este una de suprafață. Scheller subliniază că, în ultimii zece ani, cercetările au devenit mult mai clare: nu mai există un nivel de consum considerat lipsit de riscuri. Ideea că alcoolul „cu măsură” ar face bine - de pildă, vinul roșu pentru antioxidanți - este tot mai greu de susținut. Date studiului Global Burden of Disease Study 2016, date publicității în 2018, arată că alcoolul este una dintre principalele cauze ale bolilor și principala cauză de mortalitate în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 15 și 49 de ani.

„Perspectiva larg răspândită asupra beneficiilor alcoolului pentru sănătate trebuie revizuită. Datele noastre arată că cel mai sigur nivel de consum este zero”, au concluzionat, la unison, autorii cercetării.

În actualizările ulterioare, realizate pe baza unor seturi de date mai recente, cercetătorii au nuanțat recomandările în funcție de vârstă. Concluzia lor este că, pentru persoanele sub 40 de ani - categorie expusă unor riscuri mai mari asociate consumului de alcool - nu există un nivel sigur de consum. Aceeași recomandare se aplică și persoanelor de orice vârstă care au afecțiuni medicale preexistente. Doar în cazul adulților de peste 40 de ani, consumul foarte redus ar putea fi asociat cu unele beneficii, însă acestea nu sunt general valabile.

Citește și: 10 alimente bogate în magneziu pentru un somn odihnitor și oase puternice

Rezultate similare apar și într-un alt studiu amplu care a analizat relația dintre alcool și sănătatea cardiovasculară. Autorii analizei arată că eventualele beneficii sunt strâns legate de cantitatea consumată. Unele persoane care beau moderat au prezentat un risc mai scăzut de infarct, accident vascular cerebral, insuficiență cardiacă, boală arterială periferică sau anevrisme. Cu toate acestea, cercetătorii avertizează explicit că promovarea alcoolului ca metodă de protecție cardiovasculară „ar fi imprudentă”, având în vedere că există alte modalități de a susține sănătatea inimii fără efectele secundare și riscurile asociate consumului de alcool. 

Katie Witkiewitz explică cum consumul excesiv de alcool este asociat cu riscuri semnificative pentru sănătate, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. „De la accidente, intoxicații, tulburări de somn dar are și... efecte grave pe termen lung, de la boli hepatice și cardiovasculare până la declin cognitiv și cancer”.

De asemenea, specialiștii atrag atenția și asupra impactului asupra creierului și sănătății mintale, inclusiv creșterea anxietății și a depresiei.

Ce câștigi când iei o pauză de la alcool 

„Există numeroase beneficii atunci când reduci sau oprești consumul de alcool. Și, cu cât reduci mai mult, cu atât apar mai multe beneficii”, explică Katie Witkiewitz.

Printre primele efecte care apar după întreruperea consumului de alcool, se numără un somn mai bun, mai multă energie și o minte mai clară. Brooke Scheller adaugă că alcoolul afectează sănătatea intestinală, cu impact asupra pielii, hormonilor și nivelului de energie, iar alimentația poate juca un rol important atât în refacerea corpului, cât și în menținerea schimbării. 

„Alcoolul poate perturba echilibrul bacteriilor intestinale, contribuind la simptome care depășesc cu mult disconfortul digestiv: probleme ale pielii, precum acneea sau psoriazisul, dureri de cap sau dezechilibre hormonale”, spune ea.  Conform recomandărilor sale, mesele bogate în proteine și fibre, alături de grăsimi sănătoase, pot stabiliza nivelul zahărului din sânge și pot reduce poftele - atât pentru alcool, cât și pentru zahăr.

Citește și: Cum „pornești” mecanismul abundenței din interior. Metoda simplă prezentată de astrologul Risvan Vlad Rusu

„Mulți dintre oamenii cu care lucrez încearcă să-și refacă sănătatea intestinală după ce reduc cantitatea consumată sau renunță definitiv la alcool”, spune Brooke Scheller. Ea subliniază că deficiențele de vitamine sunt frecvente la persoanele care consumă alcool în mod regulat, iar folosirea alimentației pentru a corecta aceste carențe îi ajută pe clienții ei „să simtă cu adevărat beneficiile” renunțării la alcool.

Deși reducerea consumului este, în general, un pas benefic pentru sănătate, specialiștii atrag atenția că oprirea bruscă nu este sigură pentru toată lumea. Katie Witkiewitz avertizează că sevrajul poate fi periculos, chiar fatal, în cazul consumatorilor excesivi. „Renunțarea bruscă nu este recomandată, deoarece poate declanșa reacții fiziologice severe, care pot pune viața în pericol”, explică ea. Din acest motiv, persoanele care beau mult și vor să reducă cantitatea consumată ar trebui să discute cu medicul de familie despre asta.

Faptul că alcoolul nu oferă beneficiile pentru sănătate pe care mulți dintre noi le-am crezut ani la rând și că riscurile sunt mai mari decât se știa nu înseamnă că un pahar ocazional devine automat „interzis”. Înseamnă, mai degrabă, că avem mai multă informație la dispoziție. Indiferent de relația fiecăruia cu alcoolul, înțelegerea modului în care ne afectează corpul, ne oferă punct de plecare.

Fie că alegi să nu bei deloc alcool sau să reduci cantitatea consumată, miza nu este perfecțiunea, ci claritatea. Iar atunci când alegerile sunt susținute de date solide și de un context lipsit de judecată, devine mai ușor să prioritizezi o viață bună pe termen lung.

Mindset

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Lavrov, schimbare radicală de ton: acuză SUA că blochează un acord de pace în Ucraina
digi24.ro
image
„Ea este criminala diabolică”. Unul dintre condamnații pentru uciderea lui Adrian Kreiner dă vina pe fosta lui parteneră
stirileprotv.ro
image
Bolojan dă vina pe Viktor Orban pentru protestele din Covasna și Harghita legate de creșterea taxelor locale: „Este posibil să existe campanii din afara țării, datorită mizelor politice”
gandul.ro
image
Ce înseamnă când pisica te privește și clipește lent, potrivit cercetătorilor
mediafax.ro
image
Zeljko Kopic l-a lăudat după Dinamo – Universitatea Craiova 1-1: „Nu am știut că poate să fie atât de bun”. Decizie în cazul lui Kennedy Boateng
fanatik.ro
image
Un specialist demontează afirmațiile lui Bolojan și Predoiu referitoare la posibilitatea de restricționare pentru copii a rețelelor sociale
libertatea.ro
image
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială
digi24.ro
image
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
gsp.ro
image
Serena Williams a apărut pe ecran la Super Bowl și a urmat ”avalanșa”: ”Vrei să luăm otrava ta?” / ”Fără rușine”
digisport.ro
image
Se complică situația: Protestele din secuime se transformă în revoltă împotriva UDMR
stiripesurse.ro
image
Bolojan s-a gândit „de multe ori” la demisie: „Pentru mine, când nu voi mai fi premier, va fi o ușurare”
antena3.ro
image
Sfatul analiştilor pentru Nicuşor Dan, după ce Trump l-a invitat la reuniunea Consiliului pentru Pace
observatornews.ro
image
Lună martie cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor Accuweather: fenomene ciudate în București
cancan.ro
image
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
prosport.ro
image
Poţi repara gardul comun pe propria cheltuială: ce scrie în lege, aşa scapi de amenzi
playtech.ro
image
La doar 22 de ani e în topul Forbes, cu câștiguri de peste 23 milioane de dolari pe an. Ea este tânăra care a uimit la Jocurile Olimpice de iarnă
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Surpriză de proporții: nu se mai ascund! ”Cuplul anului” a apărut la Super Bowl
digisport.ro
image
'Româneasca' de un miliard de euro intră pe mâna structurilor de crimă organizată din Europa: Anchetă penală internațională pentru Centura Clujului
stiripesurse.ro
image
Cristi Matiași, un profesor și muzician de renume din Pitești, s-a stins din viață la 70 de ani: „Nu te voi uita niciodată, prietenul meu bun”
kanald.ro
image
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
wowbiz.ro
image
Mihai Trăistariu VS Andreea Bălan, cum s-a terminat SCANDALUL!
romaniatv.net
image
Ilie Bolojan se gândește la demisie. De ce e nemulțumit premierul
mediaflux.ro
image
Donald Trump l-a atacat violent pe un schior american de la Jocurile Olimpice: „Un ratat!”
gsp.ro
image
„SANADOR, vreau să-ți mulțumesc că ieri m-ai lăsat să mor”. Experiența de coșmar trăită de Lidia Bodea, directoarea Humanitas, în clinica privată
actualitate.net
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
click.ro
image
Totul merge bine pentru trei zodii, după 8 februarie 2026. Ei sunt nativii care își recapătă echilibrul
click.ro
image
Actorii Teatrului Național ies în stradă, nemulțumiți că vor fi obligați să raporteze activitatea din cele 8 ore de muncă. Silviu Biriș: „Noi lucrăm cu suflete, mulți actori mor tineri și săraci”
click.ro
Kate Middleton și Prințul William foto profimedia 1056226579 (2) jpg
În sfârșit, o poziție! Prințul William și Prințesa Kate rup tăcerea în scandalul Epstein cu o declarație oficială
okmagazine.ro
Prințul Carl Philip alături de fiica sa, Prințesa Ines, și Prințesa Sofia, în timpul botezului Prințesei Ines, la Capela Palatului Drottningholm din Stockholm, Suedia, pe 13 iunie 2025 Foto Profimedia (9) jpg
Nu ne miră, cu așa părinți superbi. Cum arată acum mezina Prințului Carl Philip și a Prințesei Sofia. Moment important pentru micuța Ines a Suediei
okmagazine.ro
Regele Charles foto Profimedia jpg
Ce mănâncă Regele Charles într-o zi. „Dieta tradițională” îi asigură longevitatea!
clickpentrufemei.ro
Pandantivul de la Vitănești (© Muzeul Național de Istorie a României)
Pandantivul de la Vitănești, unul dintre cele mai vechi obiecte din aur descoperite în România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...

Ultimele noutăți

De ce grija constantă pentru sănătate poate accelera îmbătrânirea
Femeie obosită FOTO Shutterstock
Mindset
Cum să mănânci suficientă proteină dacă ești vegetarian, fără stres și fără diete restrictive
Mâncare de năut FOTO Shutterstock
Sport și Nutriție
Ce poți face, concret, ca să treci mai ușor peste sezonul răcelilor. Sfaturile nutriționiștilor
Femeie care bea ceai FOTO Shutterstock
Sport și Nutriție
Care este peștele care a ajuns în farfuriile vedetelor pentru că promite o piele mai luminoasă
sardine pixabay jpg
Sport și Nutriție
Obiceiurile simple care ne pot îmbunătăți sănătatea. Medic: „Lumina de dimineață ajută la stabilizarea ceasului biologic”
soare ultraviolete mare protectie solara Shutterstock
Mindfulness
Cum „pornești” mecanismul abundenței din interior. Metoda simplă prezentată de astrologul Risvan Vlad Rusu
1 relaxare zen shutterstock 1186836607 jpg jpeg
Spiritualitate

Știrile adevarul.ro

Video Secretele castelului Pogany din Țara Hațegului. Fosta moșie a grofilor din secolul al XIX-lea, readusă la viață
Castelul Pogany si imprejurimile sale Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (5) JPG
Hunedoara 04:00
Experți: Prețul aurului se va dubla în 5 ani. Românii să nu se grăbească să vândă
lingouri de aur Foto Magnor png
Economie 03:30
Video Ce se ascunde sub șantierul Autostrăzii Vestului. Descoperirea impresionantă la săparea primului tunel de la Holdea
Șantierul Autostrăzii Lugoj Deva Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (12) jpg
Evenimente 03:00
Exclusiv Soluția pentru România când americanii insistă să fim în Consiliul de Pace, iar europenii ar vrea să refuzăm. „Să fim și noi o dată inteligenți”
nicusor dan trump jpg
Evenimente 02:30
Pedo, șoferul de microbuz școlar care agresa eleve, condamnat după 7 ani — iar sentința încă nu e definitivă
autobu sofer istock jpg
Slatina 02:00
Degeaba spargem monopolul CNAS dacă sacul e gol. Expert: „Banii nu ajung pentru că nici nu au cum să ajungă”
Alexandru Rogobete Inquam Photos jpg
Știri Interne
Cum și-a salvat prima femeie premier a Japoniei partidul de pe buza prăpastiei
Sanae Takaichi FOTO AFP jpg
În lume
Ce judete intră în vacanța de schi din 16 februarie 2026
Pârtie de schi în Sinaia FOTO Shutterstock
Educație
Mai scump decât o aterizare pe Lună. Cheltuielile giganților tehnologici pentru inteligența artificială vor doborî recorduri istorice în SUA
inteligenta artificiala AI jpg
SUA
10 februarie: Ziua în care s-a născut Victor Rebengiuc, o legendă a teatrului și filmului românesc
Victor Rebengiuc FOTO Mediafax
Istoria zilei
De ce grija constantă pentru sănătate poate accelera îmbătrânirea
Femeie obosită FOTO Shutterstock
Mindset