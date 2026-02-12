search
Joi, 12 Februarie 2026
Adevărul
Horoscop vineri, 13 februarie. Zodia care vrea să reaprindă o veche flacără. Unii nativi acționează în forță pentru a-și atinge obiectivele

Publicat:

Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de vineri, 13 februarie.

Horoscop vineri, 13 februarie. FOTO: arhivă
Horoscop vineri, 13 februarie. FOTO: arhivă

Berbec 

Iubire - Sunteți atras de partener cu care rezonați din punct de vedere spiritual. Aveți totuși tendința de a-l urca pe acesta pe un piedestral.

Sănătate - Atenție la excesele pe care le faceți, ele pot fi sursa indispozițiilor dumneavoastră.

Bani - Încep să apară rezultatele financiare în urma eforturilor depuse, a muncii grele, acaparatoare, din ultima perioadă de timp.

Taur

Iubire - Vă implicați în proiecte mai curând distractive decât profesionale, unde vă dați frâu liber creativității.

Sănătate - Puteți încerca măcar temporar mici modificări în rutina zilnică. Detaliile pot aduce performanțe.

Bani - Aflați informații despre parteneri doar prin simplul dialog cu cei din jur.

Gemeni

Iubire - Doriți să reaprindeți o veche flacără. Interesați-vă de programul persoanei și reluați conversațiile.

Sănătate - Modificați activitatea fizică sau ieșiți în jurul casei pentru mișcare.

Bani - Anterior semnării oricărui act, verificați exact câtă încredere prezintă cel care vă face oferta respectivă. Să nu pierdeți mai mult decât să câștigați!

Rac

Iubire - Jovialitatea vă oferă șansa unei seri petrecute cu persoane dragi. Alcătuiți și inaugurați o atmosferă specială pe măsură.

Sănătate - Cosumați ceaiuri, vitaminizați-vă din plante. Remediile blânde sunt mai benefice acum.

Bani - Vreți să protejați sentimentele cuiva din echipă, dar puteți deveni ținta unor întrebări indiscrete.

Leu

Iubire - Senzualitate, romantism și dorință de a profita de timp alături de partener. Preluați inițiativa.

Sănătate - Fiți blând cu propriul corp, cu cuvintele și gândurile negative care vă pot afecta dispoziția.

Bani - Folosiți controlat abilitățile de control și manipulare a colaboratorilor sau colegilor mai puțin experimentați.

Fecioară

Iubire - E un moment în care puteți fi mai relaxat, deschis față de noile persoane. Dați-vă voie să reacționați spontan.

Sănătate - Vă simțiți bine, sunteți în armonie, atât la interior, cât și la exterior.

Bani - Acționați în forță, depuneți eforturi pentru a vă face treaba, chiar dacă e vorba de activități suplimentare.

Citește continuarea pe Click!.

