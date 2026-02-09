Adevărul Dezvoltare personală
  • adevarul.ro
  • Facebook
  • YouTube
  • X
  • Instagram
  • TikTok

De ce grija constantă pentru sănătate poate accelera îmbătrânirea

0
0
Publicat:

Felul în care ne raportăm la propria sănătate și la trecerea timpului pare să conteze mai mult decât credem.

femeie obosită la birou
Sursă foto: Shutterstock

Un studiu recent arată că femeile care trăiesc cu anxietate intensă legată de deteriorarea stării lor de sănătate prezintă semne de îmbătrânire accelerată la nivel molecular, comparativ cu cele care nu au astfel de preocupări, potrivit unei analize prezentate de PsyPost.

Vârsta biologică versus vârsta din buletin

De regulă, vorbim despre îmbătrânire ca despre simpla trecere a anilor. În realitate, spun cercetătorii, ritmul în care îmbătrânește organismul diferă de la o persoană la alta. Două persoane cu aceeași vârstă din buletin pot avea stări biologice foarte diferite, în funcție de ce se întâmplă la nivel celular. Pentru a evalua aceste diferențe, oamenii de știință analizează epigenomul, adică ansamblul de modificări chimice care influențează activitatea genelor și modul în care funcționează celulele.

Pentru a urmări acest proces, cercetătorii se uită la mici schimbări chimice care apar în ADN odată cu înaintarea în vârstă. Pe baza acestor modificări, au fost dezvoltate așa-numitele „ceasuri epigenetice”, instrumente care pot estima vârsta biologică și ritmul de îmbătrânire al unei persoane. Atunci când acest ceas intern merge mai repede decât vârsta din buletin, situația este asociată, în general, cu un risc mai mare de probleme de sănătate și cu o speranță de viață mai scurtă.

Stresul psihologic general a fost deja asociat cu accelerarea acestor ceasuri biologice, însă impactul anxietății legate de îmbătrânire este mai puțin explorat. Această formă de neliniște include temeri legate de pierderea atractivității, fertilitate și degradarea sănătății fizice, iar femeile resimt adesea presiuni sociale specifice în jurul acestor subiecte.

Mariana Rodrigues, cercetătoare la NYU School of Global Public Health, a coordonat echipa care a analizat această legătură, încercând să afle dacă anxietățile legate de îmbătrânire ajung să se reflecte biologic în organismul femeilor. Ipoteza de lucru a fost că grija constantă față de trecerea timpului funcționează ca un semnal de stres permanent pentru corp, capabil să declanșeze reacții fiziologice care, în timp, contribuie la degradarea celulară.

Pentru analiză, echipa a folosit date dintr-un amplu studiu național desfășurat în SUA, care urmărește sănătatea adulților pe termen lung. Au fost incluse 726 de femei, care au oferit probe de sânge și au completat chestionare privind starea lor psihologică. Anxietatea legată de îmbătrânire a fost evaluată pe trei direcții: teama de pierderea atractivității, îngrijorările legate de sănătate și preocupările privind fertilitatea. Ritmul îmbătrânirii biologice a fost apoi estimat cu ajutorul a două instrumente epigenetice, unul care surprinde acumularea de „uzură” în timp și altul care măsoară viteza actuală a îmbătrânirii, pe baza probelor de sânge.

Pentru analiză, echipa a ținut cont de factori precum vârsta, venitul, statutul marital sau menopauza, pentru a izola cât mai clar efectul anxietății. Rezultatele au arătat că îngrijorarea legată de degradarea sănătății este asociată cu un ritm mai rapid al îmbătrânirii biologice: femeile care se temeau mai mult de boală și declin fizic prezentau semne că organismul lor îmbătrânea mai repede, chiar și atunci când s-a ținut cont de afecțiunile deja existente. Cu alte cuvinte, nu doar boala contează, ci și grija constantă față de ea.

Legătura s-a estompat însă atunci când au fost luate în calcul obiceiuri precum fumatul, consumul de alcool sau indicele de masă corporală, ceea ce sugerează că stilul de viață joacă un rol important. Cu cât anxietatea e mai mare, cu atât cresc șansele unor comportamente care, în timp, pot accelera uzura organismului.

Citește și: 10 alimente bogate în magneziu pentru un somn odihnitor și oase puternice

În schimb, grijile legate de aspect sau fertilitate nu au fost asociate cu îmbătrânirea accelerată. Legătura a apărut doar în cazul anxietății legate de sănătate, probabil pentru că aceste preocupări tind să se intensifice odată cu vârsta, spre deosebire de cele legate de atractivitate sau reproducere, care se estompează în timp.

Privite împreună, aceste îngrijorări au fost asociate cu un ritm mai rapid al îmbătrânirii, dar efectul era influențat în principal de stilul de viață și de afecțiunile cronice existente.

Diferențele au fost vizibile doar în indicatorii care măsoară cât de repede îmbătrânește corpul în prezent, nu și în cei care reflectă uzura acumulată, ceea ce sugerează că anxietatea afectează mai degrabă ritmul actual al îmbătrânirii.

De aici înainte: ce urmează cercetării

Pe scurt, teama de boală alimentează stresul, stresul activează inflamația, iar acest circuit ajunge, în timp, să se vadă și la nivel celular.

Ca în multe studii observaționale, rezultatele indică o legătură consistentă între anxietatea legată de sănătate și îmbătrânirea biologică, fără a putea stabili o relație directă de cauzalitate. Autorii subliniază că sunt necesare date longitudinale pentru a clarifica direcția exactă a acestei asocieri.

Dincolo de nuanțele metodologice, rezultatele arată că starea psihică și biologia nu funcționează separat, iar grija constantă față de sănătate poate lăsa urme reale în organism.

Studiul realizat de Mariana Rodrigues, Jemar R. Bather și Adolfo G. Cuevas arată că gestionarea anxietății legate de îmbătrânire poate avea efecte concrete și asupra corpului, nu doar asupra stării emoționale, sugerând că sănătatea psihică și cea fizică se influențează reciproc.

Ce mai spun alte studii din 2026 despre îmbătrânirea biologică

La începutul lui 2026, o echipă internațională coordonată de Francesco Neri, împreună cu cercetători de la University of Turin și Leibniz Institute on Aging - Fritz Lipmann Institute, a arătat că intestinul dezvoltă, odată cu vârsta, un program intern de îmbătrânire epigenetică, care modifică modul în care sunt activate genele și poate crește riscul de cancer colorectal.

Citește și: Când grăsimile nu mai sunt inamicul - Ce spune un studiu amplu despre brânză și demență

Echipa a arătat că, odată cu înaintarea în vârstă, celulele stem din intestin acumulează modificări epigenetice care schimbă felul în care sunt activate genele. Aceste schimbări urmează un tipar previzibil, nu apar aleatoriu, și pot fi observate atât în țesutul intestinal îmbătrânit, cât și în majoritatea probelor de cancer colorectal analizate.

Datele mai arată că intestinul nu îmbătrânește uniform. Unele regiuni se degradează mai rapid decât altele, ceea ce duce, în timp, la zone mai fragile, cu capacitate redusă de regenerare și cu risc mai mare de transformare patologică.

Pe măsură ce înaintăm în vârstă, celulele intestinale absorb mai puțin fier și elimină mai mult, iar acest dezechilibru afectează activitatea unor enzime care reglează modificările epigenetice. Inflamația, chiar și în forme ușoare, accelerează procesul, reducând capacitatea de regenerare a intestinului și grăbind degradarea biologică.

Există și o veste bună: în experimentele de laborator, echipa a reușit să încetinească și chiar să inverseze parțial aceste modificări epigenetice, fie prin corectarea nivelurilor de fier, fie prin stimularea semnalelor celulare implicate în regenerare. Potrivit Annei Krepelova, rezultatele sugerează că îmbătrânirea epigenetică poate fi influențată și că unele procese biologice profunde rămân, cel puțin parțial, reversibile.

Împreună, cele două studii arată că stresul psihologic, inflamația și procesele biologice sunt strâns legate, iar modul în care ne raportăm la propria sănătate poate influența direct funcționarea celulelor.

Mindset

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Lavrov, schimbare radicală de ton: acuză SUA că blochează un acord de pace în Ucraina
digi24.ro
image
„Ea este criminala diabolică”. Unul dintre condamnații pentru uciderea lui Adrian Kreiner dă vina pe fosta lui parteneră
stirileprotv.ro
image
Bolojan dă vina pe Viktor Orban pentru protestele din Covasna și Harghita legate de creșterea taxelor locale: „Este posibil să existe campanii din afara țării, datorită mizelor politice”
gandul.ro
image
Ce înseamnă când pisica te privește și clipește lent, potrivit cercetătorilor
mediafax.ro
image
La doar 22 de ani e în topul Forbes, cu câștiguri de peste 23 milioane de dolari pe an. Ea este tânăra care a uimit la Jocurile Olimpice de iarnă
fanatik.ro
image
Un specialist demontează afirmațiile lui Bolojan și Predoiu referitoare la posibilitatea de restricționare pentru copii a rețelelor sociale
libertatea.ro
image
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială
digi24.ro
image
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
gsp.ro
image
Serena Williams a apărut pe ecran la Super Bowl și a urmat ”avalanșa”: ”Vrei să luăm otrava ta?” / ”Fără rușine”
digisport.ro
image
Se complică situația: Protestele din secuime se transformă în revoltă împotriva UDMR
stiripesurse.ro
image
Bolojan s-a gândit „de multe ori” la demisie: „Pentru mine, când nu voi mai fi premier, va fi o ușurare”
antena3.ro
image
Sfatul analiştilor pentru Nicuşor Dan, după ce Trump l-a invitat la reuniunea Consiliului pentru Pace
observatornews.ro
image
Lună martie cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor Accuweather: fenomene ciudate în București
cancan.ro
image
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
prosport.ro
image
Poţi repara gardul comun pe propria cheltuială: ce scrie în lege, aşa scapi de amenzi
playtech.ro
image
Andrei Nicolescu a intrat în direct după meciul de pe Arena Națională: „Dinamo s-a înțeles cu el, dar în ultima zi a mers la Craiova”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Surpriză de proporții: nu se mai ascund! ”Cuplul anului” a apărut la Super Bowl
digisport.ro
image
'Româneasca' de un miliard de euro intră pe mâna structurilor de crimă organizată din Europa: Anchetă penală internațională pentru Centura Clujului
stiripesurse.ro
image
Cristi Matiași, un profesor și muzician de renume din Pitești, s-a stins din viață la 70 de ani: „Nu te voi uita niciodată, prietenul meu bun”
kanald.ro
image
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
wowbiz.ro
image
Mihai Trăistariu VS Andreea Bălan, cum s-a terminat SCANDALUL!
romaniatv.net
image
Ilie Bolojan se gândește la demisie. De ce e nemulțumit premierul
mediaflux.ro
image
Donald Trump l-a atacat violent pe un schior american de la Jocurile Olimpice: „Un ratat!”
gsp.ro
image
„SANADOR, vreau să-ți mulțumesc că ieri m-ai lăsat să mor”. Experiența de coșmar trăită de Lidia Bodea, directoarea Humanitas, în clinica privată
actualitate.net
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
click.ro
image
Totul merge bine pentru trei zodii, după 8 februarie 2026. Ei sunt nativii care își recapătă echilibrul
click.ro
image
Actorii Teatrului Național ies în stradă, nemulțumiți că vor fi obligați să raporteze activitatea din cele 8 ore de muncă. Silviu Biriș: „Noi lucrăm cu suflete, mulți actori mor tineri și săraci”
click.ro
Kate Middleton și Prințul William foto profimedia 1056226579 (2) jpg
În sfârșit, o poziție! Prințul William și Prințesa Kate rup tăcerea în scandalul Epstein cu o declarație oficială
okmagazine.ro
1 cine e razvan banica jpg jpeg
Cine e şi cu ce se ocupă Răzvan Bănică. Se înrudeşte cu Ştefan Bănică şi recent a cerut-o în căsătorie pe Sandra Izbaşa
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Pandantivul de la Vitănești (© Muzeul Național de Istorie a României)
Pandantivul de la Vitănești, unul dintre cele mai vechi obiecte din aur descoperite în România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...

Ultimele noutăți

Cum să mănânci suficientă proteină dacă ești vegetarian, fără stres și fără diete restrictive
Mâncare de năut FOTO Shutterstock
Sport și Nutriție
Ce poți face, concret, ca să treci mai ușor peste sezonul răcelilor. Sfaturile nutriționiștilor
Femeie care bea ceai FOTO Shutterstock
Sport și Nutriție
Care este peștele care a ajuns în farfuriile vedetelor pentru că promite o piele mai luminoasă
sardine pixabay jpg
Sport și Nutriție
Obiceiurile simple care ne pot îmbunătăți sănătatea. Medic: „Lumina de dimineață ajută la stabilizarea ceasului biologic”
soare ultraviolete mare protectie solara Shutterstock
Mindfulness
Cum „pornești” mecanismul abundenței din interior. Metoda simplă prezentată de astrologul Risvan Vlad Rusu
1 relaxare zen shutterstock 1186836607 jpg jpeg
Spiritualitate
Chipul nu minte niciodată? Cum poate fi „citit” istoricul emoțional al unei persoane, explică Corina Chelaru
Corina Chelaru png
Spiritualitate

Știrile adevarul.ro

10 februarie: Ziua în care s-a născut Victor Rebengiuc, o legendă a teatrului și filmului românesc
Victor Rebengiuc FOTO Mediafax
Istoria zilei 00:01
Charles al III-lea, pregătit să colaboreze cu poliția în scandalul care-l vizează pe Andrew din cauza legăturilor cu Jeffrey Epstein
Regele Charles și Prințul Andrew foto profimedia 1049367421 jpg
Europa 09 feb. 2026
Misterele cutremurătoare ale bijuteriei ucigașe. Bizarul destin al ametistului Delhi care a băgat în sperieți până și oameni de știință
ametistul indian foto timesofindia indiatimes com jpg
Magazin 09 feb. 2026
Ilie Bolojan, după atacurile lansate de Hubert Thuma: „PNL nu trebuie să se USR-izeze, dar nici să se PSD-izeze”
Ilie Bolojan în Parlament FOTO Inquam Photos / George Călin
Politică 09 feb. 2026
Afacerea Podkarpaska: scandalul de trafic sexual care ar putea compromite politicieni și elite din Polonia
afacacerea podkarpacka/FOTO:X
Europa 09 feb. 2026
Forțele SUA au sechestrat un petrolier în Oceanul Indian. Acesta ar face parte din Flota Fantomă a Rusiei
petrolier marea caraibelor FOTO captură jpg
SUA 09 feb. 2026
Avocatul Poporului avertizează asupra violenței din școli: „Este adesea ignorată, iar părinții o minimalizează”
elev in banca jpg
Evenimente 09 feb. 2026
Oltenii pleacă din București mușcați doar o dată de „câini”. Craiova n-a putut fi dată jos din fruntea Superligii
Dinamo Craiova jpg
Sport 09 feb. 2026
Fundația Tinmar – „Educație pentru Viitor”: 1.110 elevi din județul Iași primesc burse de merit în valoare totală de 560.000 de euro
89a936e5 5a8a 47b4 a7b2 4fa6c62b5543 jfif
Educație 09 feb. 2026
Consumul zilnic de cafea sau ceai cu cofeină ar putea proteja creierul. Ce arată cel mai recent studiu
cafea turceasca, foto shutterstock jpg
Viață sănătoasă 09 feb. 2026
Horoscop marți, 10 februarie. Gemenii trebuie să filtreze informațiile, iar Capricornii să profite de instinct pentru a face investiții
zodii care isi schimba viata dupa sf andrei jpg
Horoscop 09 feb. 2026