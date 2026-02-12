Video „Un nou record de distanță”. Dronele ucrainene au lovit o rafinărie Lukoil din Republica Komi, situată în nordul arctic al Rusiei

Drone ucrainene cu rază lungă de acțiune au lovit rafinăria de petrol din Uhta, în Republica Komi din Rusia, situată la 1.750 de kilometri de granița cu Ucraina, a declarat joi o sursă din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU).

Potrivit aceleiași surse, atacul reprezintă un nou record de distanță pentru dronele ucrainene. Operațiunea ar fi fost desfășurată de centrul de operațiuni speciale Alpha al SBU, transmite Kyiv Independent.

După lovitură, la instalație au fost raportate un incendiu și degajări masive de fum.

„Informațiile preliminare indică faptul că au fost lovite o instalație de distilare atmosferic-vacuum și o unitate de visbreaking. Acestea sunt responsabile pentru rafinarea primară a petrolului și producția de păcură și benzină”, a precizat sursa.

→ Imaginea 1/3: X / Tim White @TWMCLtd

Sursa: X / Tim White @TWMCLtd

Rafinăria din Uhta face parte din grupul rus Lukoil și procesează aproximativ 4,2 milioane de tone de petrol anual. Potrivit sursei citate, unitatea furnizează combustibil forțelor armate ruse.

Anterior, unul dintre cele mai îndepărtate atacuri cu drone ucrainene a fost raportat în 2024, în regiunea Murmansk din Rusia, situată la aproximativ 1.500 de kilometri de Ucraina.

Regiunea Murmansk găzduiește baza aeriană Olenya, unde sunt staționate bombardiere strategice ruse utilizate în atacurile asupra Ucrainei, precum și baza navală Severomorsk a Flotei de Nord a Rusiei.

Atacurile fac parte din campania mai amplă a Ucrainei de lovituri la mare distanță, în interiorul teritoriului rus, menite să slăbească capacitatea Moscovei de a-și susține războiul împotriva Ucrainei.

„Distrugerea acestor obiective reduce capacitatea inamicului de a-și aproviziona trupele cu combustibil, complică logistica și diminuează veniturile financiare folosite pentru a duce războiul împotriva Ucrainei”, a mai declarat sursa.