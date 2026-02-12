search
Joi, 12 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Nicușor Dan, despre decizia CCR legată de pensiile speciale: „Este o tergiversare. Îmi doresc o asumare”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Președintele Nicușor Dan a participat joi, 12 februarie, la reuniunea informală a Consiliului European, convocată de președintele António Costa, la Castelul Alden Biesen din Regatul Belgiei. La finalul întâlnirii, șeful statului a prezentat concluziile discuțiilor, subliniind legătura directă dintre deciziile europene și costurile suportate de populație și mediul de afaceri.

Una dintre temele centrale ale reuniunii a fost prețul energiei și efectele acestuia asupra economiei și populației. „Prețurile pe care oamenii le plătesc sunt direct legate de prețul energiei, așa cum o să vedem”, a declarat Nicușor Dan. Potrivit acestuia, Comisia Europeană „s-a angajat să vină cu mai multe propuneri legate de stabilirea prețului energiei”, una dintre priorități fiind „coborârea prețului energiei, care este legat de competitivitatea companiilor”.

Regimul „al 28-lea” pentru companii, propus până în 2026

Președintele a anunțat că, în aprilie, Comisia va prezenta o propunere pentru așa-numitul „al 28-lea regim” pentru companii. „Este un sistem unic prin care companiile să se poată înregistra oriunde în Europa”, a explicat Nicușor Dan. El a precizat că există „promisiunea că această dezbatere se va sfârși la sfârșitul anului 2026” și că „la sfârșitul anului 2026 vom avea acest regim al 28-lea”.

În iunie, liderii europeni vor discuta și mecanismul ETS. „Vom avea o dezbatere pe mecanismul ETS, adică acele certificate pentru emiterea gazului cu efect de seră”, a mai spus șeful statului.

Competitivitatea, temă permanentă pe agenda Consiliului

Având în vedere importanța subiectului, s-a decis ca, până la finalul acestui an, fiecare reuniune a Consiliului European să includă o secțiune dedicată competitivității. „În fiecare din consiliile de până la sfârșitul acestui an o să existe o secțiune de competitivitate, în care să vedem progresele pe care le-am făcut”, a afirmat președintele.

Discuțiile sunt strâns legate și de viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034. „Această chestiune a competitivității este legată de dezbaterile pe care o să le avem pe parcursul întregului an cu privire la cadrul financiar multianual”, a mai spus Nicușor Dan.

Birocrația, un obstacol major

Discuțiile privind piața internă au vizat în special simplificarea regulilor. „Reprezentanții mediului economic se plâng pe bună dreptate de faptul că birocrația este mult prea mare”, a declarat Nicușor Dan. El a arătat că „banii pe care companiile din Europa îi cheltuie pentru conformarea la diferite reguli sunt de două ori mai mari decât banii pe care îi plătesc pentru cercetare-dezvoltare și asta este necompetitiv”.

În acest context, Comisia a prezentat „raportul celor așa-numite zece omnibus-uri”, care vizează simplificarea reglementărilor europene.

Campioni europeni și miza pentru România

Un obiectiv major al Uniunii este crearea unor companii suficient de mari pentru a concura la nivel global. „Principala miză este cum facem să avem companii care să fie suficient de mari într-o competiție globală”, a explicat Nicușor Dan, menționând nevoia de a crea „așa-numiții campioni europeni”.

Pentru România, acest proces vine cu provocări și oportunități. „Ne dorim ca astfel de companii să activeze și să dea de lucru în România, dar trebuie să anticipăm că infrastructura pe care o accesează trebuie să fie digitalizată”, a avertizat președintele. El a subliniat că, pentru a atrage investiții, statul român trebuie să accelereze digitalizarea interacțiunii dintre companii și instituțiile publice.

„O să fie o competiție internă în care noi trebuie, dacă vrem să atragem tipul acesta de investiții, să digitalizăm interacțiunea pe care companiile o au cu diferite instituții ale statului român”, a concluzionat Nicușor Dan.

Piața unică, încă „la jumătate”

Președintele a arătat că o altă temă importantă a fost funcționarea pieței unice europene, văzută ca un instrument esențial pentru creșterea competitivității firmelor. „S-a vorbit de piața unică și aici, din nou, în aceeași idee ca firmele să fie mai competitive pentru că se adresează unei piețe mari și nu unei piețe fragmentate”, a declarat Nicușor Dan.

Potrivit acestuia, liderii europeni au discutat despre „obiectivul ambițios de a termina în sfârșit această piață unică”, care în prezent funcționează doar parțial. „În momentul acesta suntem la jumătate, în sensul că nu există o adevărată piață unică a băncilor și a capitalurilor, nu există o piață unică pe zona de telecomunicații și nu există o piață unică pe zona de energie, acolo unde suntem direct interesați”, a explicat președintele.

Bugetul UE și domeniile strategice

Discuțiile despre competitivitate sunt strâns legate de viitorul buget al Uniunii Europene. „Legat de cadrul financiar multianual, discuțiile pe care o să le avem o să fie întrepătrunse între competitivitate și cum va arăta bugetul Uniunii pentru 2028–2034”, a spus Nicușor Dan.

O idee importantă care a apărut în cadrul reuniunii este necesitatea susținerii unor domenii strategice. „Pentru ca Europa să rămână în această competiție globală, e nevoie de stimularea unor domenii care nu pot doar cu bani privați”, a afirmat președintele, menționând „zona de inteligență artificială, zona de industrie aerospațială, zona de cyber security” și alte sectoare similare.

Energia, principalul subiect de interes

Energia a fost tema care a generat cele mai intense discuții și care interesează direct România. „Europa nu este competitivă în mare măsură din cauza faptului că prețul la energie este mult mai mare în Europa decât în Statele Unite sau în China”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a explicat că au fost discutate trei direcții majore. În primul rând, „Comisia s-a obligat să vină până la consiliul următor, de peste o lună, cu niște scenarii pe mecanismul de stabilire a prețului”, care vor fi ulterior dezbătute.

Un alt subiect sensibil a fost mecanismul ETS. „S-a discutat foarte mult de mecanismul ETS, adică prețurile pe care companiile le plătesc în momentul în care emit carbon în atmosferă”, a spus șeful statului, precizând că au existat poziții diferite între țările care și-au dezvoltat masiv producția de energie regenerabilă și cele care nu au reușit acest lucru „și suferă, cum este și România”.

Citește și: Nicușor Dan înclină să refuze invitația lui Trump la reuniunea Consiliului pentru Pace. „Există argumente și pentru a merge și pentru a refuza”

„O să avem o dezbatere interesantă în iunie”, a adăugat Nicușor Dan, subliniind că există un consens potrivit căruia „parte din creșterea de preț vine din speculatorii care operează pe piața de certificate, care nu ar trebui să fie admiși în sistem”.

Rețea europeană de energie și preț uniform

În final, președintele a vorbit despre o posibilă soluție pe termen lung. „Se conturează o majoritate care își dorește ca Europa să investească într-o adevărată rețea de energie electrică”, a declarat Nicușor Dan, chiar dacă există „o oarecare reținere din partea unor țări care produc energie ieftină, în special din regenerabile”.

Obiectivul ar fi crearea unei piețe unice reale. „Astfel încât să avem cu adevărat o piață unică și un preț uniform pe teritoriul Uniunii la energie electrică”, a concluzionat președintele, precizând că discuția despre competitivitate „va continua la toate ședințele următoare ale Consiliului European”.

Aderarea la zona euro: „Este benefică pentru România”

Întrebat despre oportunitatea deschiderii unei discuții serioase privind adoptarea monedei euro, președintele Nicușor Dan a declarat că trecerea României la euro este un obiectiv benefic, din aceleași motive legate de integrare și competitivitate. „Trecerea României la euro este benefică, exact din motivele pe care le-am spus până acum. Cu cât economia ta este mai integrată într-o economie care permite firmelor să se desfășoare pe spații mai largi, cu atât firmele vor fi mai productive și vei avea mai multe locuri de muncă bine plătite”, a spus șeful statului.

Totuși, acesta a subliniat că adoptarea monedei unice depinde de îndeplinirea unor condiții clare. „Condițiile sunt cele pe care le cunoaștem. Ca să aderi la zona euro, trebuie să ai indicatori pe deficit și pe datorie. Sunt indicatori în care ne putem propune să fim într-un orizont de 3–4 ani”, a precizat președintele.

Energia, posibil subiect pe agenda CSAT

Referindu-se la prețurile ridicate la energia electrică și la posibilitatea discutării acestui subiect în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Țării, Nicușor Dan a explicat că există deja un document de lucru pe această temă. „A fost propus un document, un document de lucru. Din motive tehnice, nu a intrat în discuțiile CSAT-ului, însă membrii CSAT-ului sunt la curent cu această discuție”, a declarat președintele.

Acesta a arătat că producția internă de energie rămâne o preocupare majoră. „Suntem într-o evoluție. Este o discuție unde suntem cu Tarnița, unde suntem cu Cernavodă 3 și 4, unde suntem cu Doicești. Intră sau nu intră pe agenda CSAT-ului subiectul producției interne de energie, este un subiect care preocupă”, a afirmat Nicușor Dan.

Europa cu două viteze

Întrebat despre ideea unei Europe cu două viteze, președintele a respins categoric existența unor categorii formale de state în interiorul Uniunii Europene. „Nu se pune problema ca, în mod administrativ, în cadrul Uniunii Europene, să existe categorii diferite de țări. Această discuție nu există”, a declarat el.

Potrivit șefului statului, ceea ce există sunt cooperări legitime între state cu interese comune. „Ce există sunt grupuri de țări care constată că au obiective comune și se reunesc pentru a se armoniza. Asta este tot”, a explicat Nicușor Dan, menționând că astfel de colaborări au existat și în dezbaterile legate de emisiile de carbon și mecanismul ETS.

Pe competitivitate, pentru că este vorba de viabilitatea economică a țărilor, sunt state mai dezvoltate care vor să colaboreze, lucru absolut legitim, iar bilateral avem și noi astfel de colaborări”, a concluzionat președintele.

Viitorul Uniunii Europene și relația cu Statele Unite

Întrebat despre viitorul Uniunii Europene în raport cu Statele Unite și despre discuțiile privind apărarea europeană, președintele Nicușor Dan a explicat că reuniunea a abordat atât aspecte economice, cât și de securitate. „S-au spus niște lucruri dureroase. Față de acum doi ani, industria de oțel a pierdut 15%, industria chimică 10%. Toată lumea e de acord că Europa nu se mișcă suficient de repede”, a spus șeful statului, subliniind necesitatea accelerării reformelor.

Citește și: „Depinde în ce condiții”. Nicușor Dan, despre intrarea României la Consiliul pentru Pace: Ar putea participa ca observator

Referitor la NATO și apărarea europeană, Nicușor Dan a explicat că preocuparea Statelor Unite este orientarea spre Pacific și echilibrarea contribuției de securitate în Europa. „Cred că s-a evocat în discuția de azi că un consiliu similar avut acum un an s-a concentrat pe apărarea europeană și a dat rezultate cu programele care s-au făcut. Statele Uniunii și Uniunea sunt conștiente de ce trebuie să facă pe un orizont scurt, mediu și lung”, a precizat el.

În privința relației Uniunii Europene cu SUA, președintele a subliniat că există „reacții diplomatice” și totodată o intensificare a dialogului cu alți parteneri globali pentru diversificarea relațiilor comerciale. „Dincolo de asta, nimeni nu contestă importanța relației transatlantice”, a adăugat Nicușor Dan.

Curtea Constituțională și pensiile speciale

Întrebat despre recentele decizii ale Curții Constituționale privind pensiile speciale ale magistraților, președintele a evitat să comenteze direct, dar a subliniat necesitatea asumării: „Nu vreau să comentez foarte mult, pentru că este o autoritate care are, în mod constituțional, libertatea de apreciere, însă este o problemă pe care societatea o vrea rezolvată. Este o tergiversare, o vedem cu toții și îmi doresc o asumare din partea Curții Constituționale”.

Visa Waiver și credibilitatea internațională

Referitor la acuzațiile unui om de afaceri din SUA privind programul Visa Waiver, Nicușor Dan a explicat că nu există informații suplimentare și a evidențiat importanța credibilității: „Același om politic român a mulțumit în urmă cu opt–nouă luni Statelor Unite că ne-au scos din acest program și, de asemenea, că același om politic cu numeroase delegații n-a fost primit de nimeni în Statele Unite. Aceasta e relevant pentru credibilitatea pe plan internațional”.

Posibilitatea întâlnirii cu președintele SUA

Întrebat despre eventualitatea unei întâlniri cu președintele Donald Trump în cadrul Consiliului din 19 februarie, președintele Nicușor Dan a explicat că prioritar este clarificarea statutului României ca observator: „Nu există ca subiect o posibilă întâlnire sau să se facă posibilă o întâlnire între mine și președintele Donald Trump. Ne preocupă definirea observatorului și ce am putea noi să facem acolo. În tipul acesta de reuniuni multilaterale, discuțiile durează câteva minute, dar esențial este statutul observatorului și acțiunile pe care le putem întreprinde”.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Tensiune fără precedent între Polonia și SUA: Relațiile dintre aliați nu se pot baza pe lingușire
digi24.ro
image
Autoritățile canadiene caută să afle motivele tânărului care a omorât 5 copii, inclusiv și pe mama și fratele său vitreg
stirileprotv.ro
image
Premieră în administrația locală. Două comune din țară au decis să se unească pentru a face față măsurilor de austeritate ale lui Bolojan. Cum s-a decis cine va fi primarul și cum se va numi noua localitate
gandul.ro
image
Tanczos Barna, critic la adresa CCR: Amânarea deciziei pe pensiile magistraților riscă să coste România sute de milioane de euro
mediafax.ro
image
Rapid, ce lovitură pe piața transferurilor! Cristina Vărzaru este noul team manager. Anunţ oficial. Update exclusiv
fanatik.ro
image
Secretele mașinilor chinezești. Constructorii din țara asiatică lansează primele mașini electrice cu cele mai avansate baterii din lume
libertatea.ro
image
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Rutte spune ce se va întâmpla în cazul unui război cu Rusia
digi24.ro
image
Sponsorul echipei din România cumpără lanțul Carrefour: 823 milioane de euro
gsp.ro
image
Cum au fost numiți românii în presa din Bosnia, după tragerea la sorți pentru Liga Națiunilor
digisport.ro
image
Migrație fără precent a marilor bogați ai lumii: Părăsesc în mare viteză Occidentul și se refugiază în noul ”El Dorado” al miliardarilor
stiripesurse.ro
image
Premieră în România: Două comune se unesc pentru că nu mai au bani pentru două primării. Socond dispare, apare Beltiug
antena3.ro
image
Analist: Consens Trump-Putin că nu mai au nevoie de Zelenski, de asta vor americanii alegeri în Ucraina
observatornews.ro
image
Ei sunt cei 10 finaliști Eurovision România 2026. TVR a făcut anunțul în urmă cu puțin timp
cancan.ro
image
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
prosport.ro
image
Cinci feluri de mâncare pe care să nu le comanzi la restaurant. Preţul lor este mereu exagerat
playtech.ro
image
Oltenii nu au băgat în seamă frigul! Câți fani s-au prezentat pe „Ion Oblemenco” la Universitatea Craiova – FCSB
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Scandal la Jocurile Olimpice! A fost interzis și nu s-a mai putut abține: "Ăsta e prețul demnității"
digisport.ro
image
SURSE Numiri iminente la SRI și SIE - Nicușor Dan ia în considerare trei nume
stiripesurse.ro
image
Teatrul românesc este îndoliat. Actrița Wilhelmina Câta s-a stins din viață înainte de a împlini 74 de ani
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Ți se rupe sufletul! Avem primele imagini de la priveghiul soților Sorin și Diana! Ce a pus familia în sicriul fetiței te va ȘOCA
romaniatv.net
image
Risc de recesiune tehnică pentru România! Totul se face public vineri, 13 februarie
mediaflux.ro
image
Sponsorul echipei din România cumpără lanțul Carrefour: 823 milioane de euro
gsp.ro
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
Medicii trag un semnal de alarmă, după ce un tânăr a murit de demență la doar 24 de ani. Simptomele pe care mulți le ignoră
actualitate.net
image
Rețeta delicioasă de colțunași pregătită de gospodinele din Delta Dunării. Nu ai nevoie decât de câteva ingrediente simple
click.ro
image
Horoscop joi, 12 februarie. Un nativ se confruntă cu neplăceri legate de locul de muncă
click.ro
image
Horoscop chinezesc 2026. Zodiile care vor fi răsplătite cu mulți bani în anul Calului de Foc
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto profimedia 0390117510 jpg
Primele zile din mariajul lui Andrew spun multe despre apetitul lui sexual! Regina, nevoită să intervină pentru a opri excesele
okmagazine.ro
Sarah Ferguson în 1989, Profimedia (2) jpg
Nimfomana de la Palat. Deși soțul încerca s-o satisfacă, apetitul Ducesei atinsese cote nebănuite și apela la ”ajutoare”
okmagazine.ro
close up tasty brie cheese grapes jpg
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială când mănânci brânză
clickpentrufemei.ro
2552 webp
Capitularea Singaporelui – ziua în care Imperiul Britanic a îngenuncheat
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Victorie în instanță pentru Niculina Stoican, acuzată de plagiat de către Olguța Berbec. Artista a transmis primul mesaj: „Am încercat să rămân demnă și să lupt pentru a-mi apăra numele și munca”
image
Rețeta delicioasă de colțunași pregătită de gospodinele din Delta Dunării. Nu ai nevoie decât de câteva ingrediente simple

OK! Magazine

image
Nimfomana de la Palat. Deși soțul încerca s-o satisfacă, apetitul Ducesei atinsese cote nebănuite și apela la ”ajutoare”

Click! Pentru femei

image
Saturn în Berbec (2026–2029) Cele 4 zodii cel mai puternic afectate și cum gestionezi lecțiile karmice

Click! Sănătate

image
Poți găsi cele 3 diferențe în 9 secunde?