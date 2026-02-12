Președintele Nicușor Dan a participat joi, 12 februarie, la reuniunea informală a Consiliului European, convocată de președintele António Costa, la Castelul Alden Biesen din Regatul Belgiei. La finalul întâlnirii, șeful statului a prezentat concluziile discuțiilor, subliniind legătura directă dintre deciziile europene și costurile suportate de populație și mediul de afaceri.

Una dintre temele centrale ale reuniunii a fost prețul energiei și efectele acestuia asupra economiei și populației. „Prețurile pe care oamenii le plătesc sunt direct legate de prețul energiei, așa cum o să vedem”, a declarat Nicușor Dan. Potrivit acestuia, Comisia Europeană „s-a angajat să vină cu mai multe propuneri legate de stabilirea prețului energiei”, una dintre priorități fiind „coborârea prețului energiei, care este legat de competitivitatea companiilor”.

Regimul „al 28-lea” pentru companii, propus până în 2026

Președintele a anunțat că, în aprilie, Comisia va prezenta o propunere pentru așa-numitul „al 28-lea regim” pentru companii. „Este un sistem unic prin care companiile să se poată înregistra oriunde în Europa”, a explicat Nicușor Dan. El a precizat că există „promisiunea că această dezbatere se va sfârși la sfârșitul anului 2026” și că „la sfârșitul anului 2026 vom avea acest regim al 28-lea”.

În iunie, liderii europeni vor discuta și mecanismul ETS. „Vom avea o dezbatere pe mecanismul ETS, adică acele certificate pentru emiterea gazului cu efect de seră”, a mai spus șeful statului.

Competitivitatea, temă permanentă pe agenda Consiliului

Având în vedere importanța subiectului, s-a decis ca, până la finalul acestui an, fiecare reuniune a Consiliului European să includă o secțiune dedicată competitivității. „În fiecare din consiliile de până la sfârșitul acestui an o să existe o secțiune de competitivitate, în care să vedem progresele pe care le-am făcut”, a afirmat președintele.

Discuțiile sunt strâns legate și de viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034. „Această chestiune a competitivității este legată de dezbaterile pe care o să le avem pe parcursul întregului an cu privire la cadrul financiar multianual”, a mai spus Nicușor Dan.

Birocrația, un obstacol major

Discuțiile privind piața internă au vizat în special simplificarea regulilor. „Reprezentanții mediului economic se plâng pe bună dreptate de faptul că birocrația este mult prea mare”, a declarat Nicușor Dan. El a arătat că „banii pe care companiile din Europa îi cheltuie pentru conformarea la diferite reguli sunt de două ori mai mari decât banii pe care îi plătesc pentru cercetare-dezvoltare și asta este necompetitiv”.

În acest context, Comisia a prezentat „raportul celor așa-numite zece omnibus-uri”, care vizează simplificarea reglementărilor europene.

Campioni europeni și miza pentru România

Un obiectiv major al Uniunii este crearea unor companii suficient de mari pentru a concura la nivel global. „Principala miză este cum facem să avem companii care să fie suficient de mari într-o competiție globală”, a explicat Nicușor Dan, menționând nevoia de a crea „așa-numiții campioni europeni”.

Pentru România, acest proces vine cu provocări și oportunități. „Ne dorim ca astfel de companii să activeze și să dea de lucru în România, dar trebuie să anticipăm că infrastructura pe care o accesează trebuie să fie digitalizată”, a avertizat președintele. El a subliniat că, pentru a atrage investiții, statul român trebuie să accelereze digitalizarea interacțiunii dintre companii și instituțiile publice.

„O să fie o competiție internă în care noi trebuie, dacă vrem să atragem tipul acesta de investiții, să digitalizăm interacțiunea pe care companiile o au cu diferite instituții ale statului român”, a concluzionat Nicușor Dan.

Piața unică, încă „la jumătate”

Președintele a arătat că o altă temă importantă a fost funcționarea pieței unice europene, văzută ca un instrument esențial pentru creșterea competitivității firmelor. „S-a vorbit de piața unică și aici, din nou, în aceeași idee ca firmele să fie mai competitive pentru că se adresează unei piețe mari și nu unei piețe fragmentate”, a declarat Nicușor Dan.

Potrivit acestuia, liderii europeni au discutat despre „obiectivul ambițios de a termina în sfârșit această piață unică”, care în prezent funcționează doar parțial. „În momentul acesta suntem la jumătate, în sensul că nu există o adevărată piață unică a băncilor și a capitalurilor, nu există o piață unică pe zona de telecomunicații și nu există o piață unică pe zona de energie, acolo unde suntem direct interesați”, a explicat președintele.

Bugetul UE și domeniile strategice

Discuțiile despre competitivitate sunt strâns legate de viitorul buget al Uniunii Europene. „Legat de cadrul financiar multianual, discuțiile pe care o să le avem o să fie întrepătrunse între competitivitate și cum va arăta bugetul Uniunii pentru 2028–2034”, a spus Nicușor Dan.

O idee importantă care a apărut în cadrul reuniunii este necesitatea susținerii unor domenii strategice. „Pentru ca Europa să rămână în această competiție globală, e nevoie de stimularea unor domenii care nu pot doar cu bani privați”, a afirmat președintele, menționând „zona de inteligență artificială, zona de industrie aerospațială, zona de cyber security” și alte sectoare similare.

Energia, principalul subiect de interes

Energia a fost tema care a generat cele mai intense discuții și care interesează direct România. „Europa nu este competitivă în mare măsură din cauza faptului că prețul la energie este mult mai mare în Europa decât în Statele Unite sau în China”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a explicat că au fost discutate trei direcții majore. În primul rând, „Comisia s-a obligat să vină până la consiliul următor, de peste o lună, cu niște scenarii pe mecanismul de stabilire a prețului”, care vor fi ulterior dezbătute.

Un alt subiect sensibil a fost mecanismul ETS. „S-a discutat foarte mult de mecanismul ETS, adică prețurile pe care companiile le plătesc în momentul în care emit carbon în atmosferă”, a spus șeful statului, precizând că au existat poziții diferite între țările care și-au dezvoltat masiv producția de energie regenerabilă și cele care nu au reușit acest lucru „și suferă, cum este și România”.

„O să avem o dezbatere interesantă în iunie”, a adăugat Nicușor Dan, subliniind că există un consens potrivit căruia „parte din creșterea de preț vine din speculatorii care operează pe piața de certificate, care nu ar trebui să fie admiși în sistem”.

Rețea europeană de energie și preț uniform

În final, președintele a vorbit despre o posibilă soluție pe termen lung. „Se conturează o majoritate care își dorește ca Europa să investească într-o adevărată rețea de energie electrică”, a declarat Nicușor Dan, chiar dacă există „o oarecare reținere din partea unor țări care produc energie ieftină, în special din regenerabile”.

Obiectivul ar fi crearea unei piețe unice reale. „Astfel încât să avem cu adevărat o piață unică și un preț uniform pe teritoriul Uniunii la energie electrică”, a concluzionat președintele, precizând că discuția despre competitivitate „va continua la toate ședințele următoare ale Consiliului European”.

Aderarea la zona euro: „Este benefică pentru România”

Întrebat despre oportunitatea deschiderii unei discuții serioase privind adoptarea monedei euro, președintele Nicușor Dan a declarat că trecerea României la euro este un obiectiv benefic, din aceleași motive legate de integrare și competitivitate. „Trecerea României la euro este benefică, exact din motivele pe care le-am spus până acum. Cu cât economia ta este mai integrată într-o economie care permite firmelor să se desfășoare pe spații mai largi, cu atât firmele vor fi mai productive și vei avea mai multe locuri de muncă bine plătite”, a spus șeful statului.

Totuși, acesta a subliniat că adoptarea monedei unice depinde de îndeplinirea unor condiții clare. „Condițiile sunt cele pe care le cunoaștem. Ca să aderi la zona euro, trebuie să ai indicatori pe deficit și pe datorie. Sunt indicatori în care ne putem propune să fim într-un orizont de 3–4 ani”, a precizat președintele.

Energia, posibil subiect pe agenda CSAT

Referindu-se la prețurile ridicate la energia electrică și la posibilitatea discutării acestui subiect în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Țării, Nicușor Dan a explicat că există deja un document de lucru pe această temă. „A fost propus un document, un document de lucru. Din motive tehnice, nu a intrat în discuțiile CSAT-ului, însă membrii CSAT-ului sunt la curent cu această discuție”, a declarat președintele.

Acesta a arătat că producția internă de energie rămâne o preocupare majoră. „Suntem într-o evoluție. Este o discuție unde suntem cu Tarnița, unde suntem cu Cernavodă 3 și 4, unde suntem cu Doicești. Intră sau nu intră pe agenda CSAT-ului subiectul producției interne de energie, este un subiect care preocupă”, a afirmat Nicușor Dan.

Europa cu două viteze

Întrebat despre ideea unei Europe cu două viteze, președintele a respins categoric existența unor categorii formale de state în interiorul Uniunii Europene. „Nu se pune problema ca, în mod administrativ, în cadrul Uniunii Europene, să existe categorii diferite de țări. Această discuție nu există”, a declarat el.

Potrivit șefului statului, ceea ce există sunt cooperări legitime între state cu interese comune. „Ce există sunt grupuri de țări care constată că au obiective comune și se reunesc pentru a se armoniza. Asta este tot”, a explicat Nicușor Dan, menționând că astfel de colaborări au existat și în dezbaterile legate de emisiile de carbon și mecanismul ETS.

„Pe competitivitate, pentru că este vorba de viabilitatea economică a țărilor, sunt state mai dezvoltate care vor să colaboreze, lucru absolut legitim, iar bilateral avem și noi astfel de colaborări”, a concluzionat președintele.

Viitorul Uniunii Europene și relația cu Statele Unite

Întrebat despre viitorul Uniunii Europene în raport cu Statele Unite și despre discuțiile privind apărarea europeană, președintele Nicușor Dan a explicat că reuniunea a abordat atât aspecte economice, cât și de securitate. „S-au spus niște lucruri dureroase. Față de acum doi ani, industria de oțel a pierdut 15%, industria chimică 10%. Toată lumea e de acord că Europa nu se mișcă suficient de repede”, a spus șeful statului, subliniind necesitatea accelerării reformelor.

Referitor la NATO și apărarea europeană, Nicușor Dan a explicat că preocuparea Statelor Unite este orientarea spre Pacific și echilibrarea contribuției de securitate în Europa. „Cred că s-a evocat în discuția de azi că un consiliu similar avut acum un an s-a concentrat pe apărarea europeană și a dat rezultate cu programele care s-au făcut. Statele Uniunii și Uniunea sunt conștiente de ce trebuie să facă pe un orizont scurt, mediu și lung”, a precizat el.

În privința relației Uniunii Europene cu SUA, președintele a subliniat că există „reacții diplomatice” și totodată o intensificare a dialogului cu alți parteneri globali pentru diversificarea relațiilor comerciale. „Dincolo de asta, nimeni nu contestă importanța relației transatlantice”, a adăugat Nicușor Dan.

Curtea Constituțională și pensiile speciale

Întrebat despre recentele decizii ale Curții Constituționale privind pensiile speciale ale magistraților, președintele a evitat să comenteze direct, dar a subliniat necesitatea asumării: „Nu vreau să comentez foarte mult, pentru că este o autoritate care are, în mod constituțional, libertatea de apreciere, însă este o problemă pe care societatea o vrea rezolvată. Este o tergiversare, o vedem cu toții și îmi doresc o asumare din partea Curții Constituționale”.

Visa Waiver și credibilitatea internațională

Referitor la acuzațiile unui om de afaceri din SUA privind programul Visa Waiver, Nicușor Dan a explicat că nu există informații suplimentare și a evidențiat importanța credibilității: „Același om politic român a mulțumit în urmă cu opt–nouă luni Statelor Unite că ne-au scos din acest program și, de asemenea, că același om politic cu numeroase delegații n-a fost primit de nimeni în Statele Unite. Aceasta e relevant pentru credibilitatea pe plan internațional”.

Posibilitatea întâlnirii cu președintele SUA

Întrebat despre eventualitatea unei întâlniri cu președintele Donald Trump în cadrul Consiliului din 19 februarie, președintele Nicușor Dan a explicat că prioritar este clarificarea statutului României ca observator: „Nu există ca subiect o posibilă întâlnire sau să se facă posibilă o întâlnire între mine și președintele Donald Trump. Ne preocupă definirea observatorului și ce am putea noi să facem acolo. În tipul acesta de reuniuni multilaterale, discuțiile durează câteva minute, dar esențial este statutul observatorului și acțiunile pe care le putem întreprinde”.