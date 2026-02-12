search
Nicușor Dan, despre lobby-ul făcut de George Simion în SUA: „Nu a fost primit de nimeni în Statele Unite”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Președintele Nicușor Dan a comentat joi seară acuzațiile potrivit cărora George Simion ar fi făcut lobby în Statele Unite pentru ca România să fie exclusă din programul Visa Waiver. Șeful statului a declarat că nu deține informații suplimentare față de cele apărute public, dar a subliniat lipsa de credibilitate a liderului AUR pe plan internațional.

Președintele Nicușor Dan FOTO: Inquam photos/ George Călin
Președintele Nicușor Dan FOTO: Inquam photos/ George Călin

Întrebat despre afirmațiile omului de afaceri Dragoș Sprînceană, Nicușor Dan a spus că nu are date noi, însă a atras atenția asupra unor episoade recente legate de George Simion.

Nu am mai multe informații decât aveți dumneavoastră pe chestiunea asta, însă ce este relevant este că același om politic român a mulțumit în urmă cu 8-9 luni Statelor Unite că ne-au scos din acest program. Și, de asemenea, că același om politic, cu o numeroasă delegație, n-a fost primit de nimeni în Statele Unite. Asta e relevant pentru credibilitatea pe care oamenii aceștia o au pe plan internațional”, a declarat președintele.

Anterior, Nicușor Dan afirmase pe scurt că „n-a fost primit de nimeni în Statele Unite”, apreciind că acest fapt spune multe despre poziția internațională a liderului AUR.

Acuzațiile lansate de Dragoș Sprînceană

Dragoș Sprînceană, om de afaceri stabilit în SUA, care fusese propus de premierul Marcel Ciolacu la începutul anului 2025 pentru rolul de „emisar special” în relația dintre România și Statele Unite, a lansat recent acuzații legate de programul Visa Waiver.

Acesta susține că George Simion i-ar fi recunoscut că a făcut lobby în SUA pentru ca România să fie scoasă din program, cu scopul de a obține capital electoral împotriva Coaliției de guvernare.

În replică, reprezentanții AUR au transmis că afirmațiile lui Dragoș Sprînceană reprezintă „păreri personale” și nu au legătură cu realitatea.

