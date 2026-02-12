search
Joi, 12 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

„Sultanul“ Erdogan își pregătește fiul pentru a prelua conducerea Turciei. Scenarii pe culoarele puterii de la Ankara

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

După mai bine de două decenii în care a dominat scena politică din Turcia, președintele Recep Tayyip Erdogan se află, inevitabil, în fața întrebării care a fost mult timp evitată: cine îi va urma la conducere? Potrivit Bloomberg, în interiorul partidului de guvernământ începe să se contureze un posibil nume – fiul său, Bilal Erdogan.

Președintele turc Recept Erdogan și fiul său Bilal/FOTO:X
Președintele turc Recept Erdogan și fiul său Bilal/FOTO:X

În Turcia, unde puterea este concentrată în jurul președintelui și al cercului său apropiat, Bilal Erdogan a devenit tot mai vizibil în ultimii ani. Presa de stat relatează frecvent despre activitățile sale, iar șeful statului îl include tot mai des în vizitele externe – de la întâlniri cu prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, până la deplasări în Pakistan, Malaezia sau Qatar.

Se ia în calcul intrarea oficială a lui Bilal în politică

Surse citate de Bloomberg susțin că, în spatele ușilor închise, în cadrul Partidului Justiției și Dezvoltării (AKP), tema unei eventuale tranziții de putere este discutată tot mai des. Se ia în calcul intrarea oficială a lui Bilal în politică, ca posibil pas spre o viitoare preluare a conducerii.

Întrebarea privind succesorul celui mai longeviv lider al Turciei moderne planează de ani buni atât asupra investitorilor străini, cât și asupra societății turce. Cu toate acestea, în interiorul mișcării politice fondate de Erdogan, liderul în vârstă de 71 de ani rămâne o figură aproape intangibilă, iar orice speculație legată de sănătatea sau retragerea sa este rapid descurajată.

Bilal Erdogan, în vârstă de 44 de ani, al doilea dintre cei patru copii ai președintelui, neagă că ar avea ambiții politice imediate. De altfel, o discuție prematură despre succesiune ar putea fi privită cu suspiciune de electorat.

Totuși, contextul pare favorabil actualului șef al statului. Indicatorii economici – de la inflație la rezervele băncii centrale – s-au îmbunătățit după alegerile din 2023, iar principalul său rival politic, primarul Istanbulului, Ekrem Imamoglu, se află în închisoare și riscă o condamnare severă pentru acuzații pe care le respinge ca fiind motivate politic. Arestarea sa a provocat proteste, însă acestea s-au stins relativ rapid.

Pe plan extern, Ankara își consolidează influența, de la Siria la Somalia, iar relațiile cu lideri precum președintele american Donald Trump și cu oficiali saudiți sporesc profilul internațional al lui Erdogan.

Bilal Erdogan, absolvent al unui master în politici publice la Harvard, este descris de sursele Bloomberg drept un lider în formare, care își construiește o rețea de loialități și participă activ la selectarea unor cadre importante din partid și din administrație. El conduce mai multe organizații de tineret și are legături solide cu grupări islamice influente – elemente considerate atuuri în interiorul AKP.

Scenarii ce circulă pe culoarele puterii de la Ankara

Mandatul actual al președintelui se încheie în 2028, acesta fiind, în mod formal, ultimul permis de Constituție. Totuși, Erdogan ar putea candida din nou dacă Parlamentul convoacă alegeri anticipate sau dacă Legea fundamentală este modificată. Familia sa și o parte a conducerii AKP ar susține o astfel de prelungire.

În eventualitatea unei noi victorii electorale, Erdogan ar putea pregăti treptat terenul pentru ca fiul său să preia conducerea partidului, susțin surse din interiorul formațiunii. O altă variantă ar fi numirea lui Bilal în funcția de vicepreședinte, poziție prevăzută de Constituție. În cazul în care funcția de președinte devine vacantă, alegeri anticipate trebuie organizate în termen de 45 de zile.

Cu toate acestea, nimic nu este garantat. Cea mai mare vulnerabilitate a actualei puteri rămâne criza costului vieții, care afectează inclusiv milioane de pensionari. Bloomberg Economics estimează însă că scăderea treptată a inflației ar putea îmbunătăți percepția publică înaintea unui nou scrutin.

Erdogan continuă să dețină un control ferm asupra partidului său, ceea ce îi permite, în practică, să influențeze decisiv alegerea viitorului lider. În ochii unor figuri grele din AKP și ai unor oficiali din aparatul civil și militar, Bilal Erdogan este perceput drept un musulman devotat, capabil să mențină echilibrul intern al formațiunii și să asigure o tranziție fără convulsii.

El se prezintă adesea ca un politician moderat, care apreciază relația cu Occidentul, dar rămâne ancorat în valorile lumii islamice – o combinație ce ar putea conta decisiv într-o Turcie aflată la intersecția marilor sfere de influență.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Tensiune fără precedent între Polonia și SUA: Relațiile dintre aliați nu se pot baza pe lingușire
digi24.ro
image
Ce au descoperit inspectorii RAR după ce au verificat peste 92.000 de mașini. Defecțiuni majore la 4 din 10 vehicule
stirileprotv.ro
image
Premieră în administrația locală. Două comune din țară au decis să se unească pentru a face față măsurilor de austeritate ale lui Bolojan. Cum s-a decis cine va fi primarul și cum se va numi noua localitate
gandul.ro
image
TikTok te urmărește chiar dacă nu ai cont / Iată cum poți să scapi de el
mediafax.ro
image
O masterandă în AI dislexică acuză de discriminare și hărțuire conducerea Facultății de Matematică din București. Reacția profesorilor: ”E nepregătită și ne amenință”
fanatik.ro
image
Secretele mașinilor chinezești. Constructorii din țara asiatică lansează primele mașini electrice cu cele mai avansate baterii din lume
libertatea.ro
image
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Rutte spune ce se va întâmpla în cazul unui război cu Rusia
digi24.ro
image
Sponsorul echipei din România cumpără lanțul Carrefour: 823 milioane de euro
gsp.ro
image
A făcut anunțul în privința Rusiei, după declarațiile care au scandalizat Europa: ”Poziția noastră e clară”
digisport.ro
image
Migrație fără precent a marilor bogați ai lumii: Părăsesc în mare viteză Occidentul și se refugiază în noul ”El Dorado” al miliardarilor
stiripesurse.ro
image
Premieră în România: Două comune se unesc pentru că nu mai au bani pentru două primării. Socond dispare, apare Beltiug
antena3.ro
image
Analist: Consens Trump-Putin că nu mai au nevoie de Zelenski, de asta vor americanii alegeri în Ucraina
observatornews.ro
image
Primele imagini de la priveghiul lui Sorin și a Dianei Iacob 😢 Obiectul pe care l-a pus familia în sicriul cu trupul neînsuflețit al fetiței lor
cancan.ro
image
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
prosport.ro
image
Angajații de la Metrorex se confruntă cu cea mai grea situație din ultimii 20 de ani. 'Bani nu sunt, s-au tăiat bonusuri'
playtech.ro
image
Liga Națiunilor 2026/2027: tragerea la sorți, urne, program și adversarii României. Maghiarii, răspuns surprinzător la întrebarea „Vreți România?”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Scandal la Jocurile Olimpice! A fost interzis și nu s-a mai putut abține: "Ăsta e prețul demnității"
digisport.ro
image
SURSE Numiri iminente la SRI și SIE - Nicușor Dan ia în considerare trei nume
stiripesurse.ro
image
Incident rutier grav în Bistrița Năsăud! Un bărbat și-a pierdut viața după ce a fost izbit de o mașină. Acesta a traversat neregulamentar strada
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Ți se rupe sufletul! Avem primele imagini de la priveghiul soților Sorin și Diana! Ce a pus familia în sicriul fetiței te va ȘOCA
romaniatv.net
image
Probleme pentru Viktor Orban! Ungaria, obligată să dea înapoi Comisiei Europene 10 miliarde de euro
mediaflux.ro
image
Sponsorul echipei din România cumpără lanțul Carrefour: 823 milioane de euro
gsp.ro
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
Medicii trag un semnal de alarmă, după ce un tânăr a murit de demență la doar 24 de ani. Simptomele pe care mulți le ignoră
actualitate.net
image
Rețeta delicioasă de colțunași pregătită de gospodinele din Delta Dunării. Nu ai nevoie decât de câteva ingrediente simple
click.ro
image
Horoscop joi, 12 februarie. Un nativ se confruntă cu neplăceri legate de locul de muncă
click.ro
image
Horoscop chinezesc 2026. Zodiile care vor fi răsplătite cu mulți bani în anul Calului de Foc
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto profimedia 0390117510 jpg
Primele zile din mariajul lui Andrew spun multe despre apetitul lui sexual! Regina, nevoită să intervină pentru a opri excesele
okmagazine.ro
Sarah Ferguson în 1989, Profimedia (2) jpg
Nimfomana de la Palat. Deși soțul încerca s-o satisfacă, apetitul Ducesei atinsese cote nebănuite și apela la ”ajutoare”
okmagazine.ro
image00002 jpg
Sandra Izbașa & Răzvan Bănică: „Am descoperit că putem funcționa excelent în situații de stres și presiune maximă‟
clickpentrufemei.ro
2552 webp
Capitularea Singaporelui – ziua în care Imperiul Britanic a îngenuncheat
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Victorie în instanță pentru Niculina Stoican, acuzată de plagiat de către Olguța Berbec. Artista a transmis primul mesaj: „Am încercat să rămân demnă și să lupt pentru a-mi apăra numele și munca”
image
Rețeta delicioasă de colțunași pregătită de gospodinele din Delta Dunării. Nu ai nevoie decât de câteva ingrediente simple

OK! Magazine

image
Nimfomana de la Palat. Deși soțul încerca s-o satisfacă, apetitul Ducesei atinsese cote nebănuite și apela la ”ajutoare”

Click! Pentru femei

image
Saturn în Berbec (2026–2029) Cele 4 zodii cel mai puternic afectate și cum gestionezi lecțiile karmice

Click! Sănătate

image
Poți găsi cele 3 diferențe în 9 secunde?