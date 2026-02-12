Fostul șef al armatei britanice cere Europei să devină „superputere militară” pentru a supraviețui fără SUA. Carter propune un plan în cinci puncte

Europa nu își mai poate permite să se bazeze „din inerție” pe Statele Unite pentru propria securitate. Este avertismentul lansat de fostul șef al Statului Major al Apărării din Marea Britanie, generalul Sir Nick Carter, care cere creșterea rapidă a bugetelor pentru apărare și o regândire profundă a strategiei de securitate a continentului.

Într-un raport publicat înaintea unui important summit de securitate din Germania, Carter susține că Europa trebuie să devină „o superputere economică, politică și militară” pentru a se putea apăra într-o ordine mondială în schimbare, relatează The Telegraph.

Declarațiile vin în contextul în care și președintele Franței, Emmanuel Macron, a avertizat recent că Europa trebuie „să se trezească” și să acționeze ca o mare putere globală. Liderul de la Paris a afirmat totodată că președintele american Donald Trump ar dori „dezintegrarea” Uniunii Europene.

Organizatorii Conferinței de Securitate de la München au transmis, la rândul lor, un mesaj critic la adresa administrației americane, sugerând că, sub conducerea lui Trump, SUA s-ar fi îndepărtat de rolul tradițional de „lider al lumii libere”, iar scena internațională ar fi intrat într-o etapă dominată de „politica distrugerii”.

Generalul Carter, care a condus forțele armate britanice între 2018 și 2021, avertizează că Europa trebuie să se pregătească rapid pentru un scenariu în care SUA nu vor mai juca automat rolul de garant al securității continentului.

„Influența Europei va depinde de capacitatea sa de a acționa rapid și colectiv. O Europă care își asumă responsabilitatea pentru propria apărare și securitate va continua să modeleze ordinea internațională. O Europă care nu o face va fi modelată de alții”, subliniază el.

Plan în cinci puncte

Într-un articol publicat de Institutul pentru Schimbări Globale fondat de Tony Blair, Carter propune un plan în cinci puncte. Acesta include finanțarea sustenabilă a apărării Ucrainei, combaterea operațiunilor de sabotaj rusești, reformarea procesului decizional și a producției de armament în Europa pentru a reduce dependența de SUA, precum și un nou „contract social” menit să consolideze sprijinul public pentru reformele din domeniul apărării.

În paralel, NATO anunță ajustări importante în structura sa de comandă. Pe 10 februarie, președintele Comitetului Militar al Alianței a confirmat că un general britanic va prelua conducerea Comandamentului Forțelor Întrunite de la Norfolk, în statul american Virginia — poziție ocupată până acum de un amiral american. Este singura bază operațională NATO de pe teritoriul SUA și are un rol strategic în coordonarea acțiunilor din Atlantic.

Mutarea capătă o semnificație aparte în contextul în care NATO și-a extins atenția și asupra regiunii arctice, pe fondul interesului exprimat de Donald Trump pentru Groenlanda.

Un oficial NATO a declarat pentru The Telegraph că aliații au convenit asupra unei noi împărțiri a responsabilităților în cadrul structurii de comandă, care va oferi statelor europene — inclusiv noilor membri ai Alianței — un rol mai vizibil în conducerea militară.

Surse din interiorul NATO insistă însă că aceste ajustări nu semnalează o retragere a SUA din Alianță.

În același timp, comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, pregătește un amplu turneu în capitalele europene pentru a convinge statele membre să accelereze producția de armament cu rază lungă de acțiune. El susține tot mai des ideea constituirii unei forțe armate europene de aproximativ 100.000 de militari — un proiect care ar marca o regândire profundă a apărării continentului, dincolo de umbrela americană.

Mesajul este clar: într-o lume tot mai imprevizibilă, Europa trebuie să decidă dacă vrea să fie protejată de alții sau să își asume, în sfârșit, propriul destin strategic.