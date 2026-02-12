search
Joi, 12 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Fostul șef al armatei britanice cere Europei să devină „superputere militară” pentru a supraviețui fără SUA. Carter propune un plan în cinci puncte

0
0
Publicat:

Europa nu își mai poate permite să se bazeze „din inerție” pe Statele Unite pentru propria securitate. Este avertismentul lansat de fostul șef al Statului Major al Apărării din Marea Britanie, generalul Sir Nick Carter, care cere creșterea rapidă a bugetelor pentru apărare și o regândire profundă a strategiei de securitate a continentului.

Nick Carter, fostul șef al armatei britanice/FOTO:EPA/EFE
Nick Carter, fostul șef al armatei britanice/FOTO:EPA/EFE

Într-un raport publicat înaintea unui important summit de securitate din Germania, Carter susține că Europa trebuie să devină „o superputere economică, politică și militară” pentru a se putea apăra într-o ordine mondială în schimbare, relatează The Telegraph.

Declarațiile vin în contextul în care și președintele Franței, Emmanuel Macron, a avertizat recent că Europa trebuie „să se trezească” și să acționeze ca o mare putere globală. Liderul de la Paris a afirmat totodată că președintele american Donald Trump ar dori „dezintegrarea” Uniunii Europene.

Organizatorii Conferinței de Securitate de la München au transmis, la rândul lor, un mesaj critic la adresa administrației americane, sugerând că, sub conducerea lui Trump, SUA s-ar fi îndepărtat de rolul tradițional de „lider al lumii libere”, iar scena internațională ar fi intrat într-o etapă dominată de „politica distrugerii”.

Generalul Carter, care a condus forțele armate britanice între 2018 și 2021, avertizează că Europa trebuie să se pregătească rapid pentru un scenariu în care SUA nu vor mai juca automat rolul de garant al securității continentului.

„Influența Europei va depinde de capacitatea sa de a acționa rapid și colectiv. O Europă care își asumă responsabilitatea pentru propria apărare și securitate va continua să modeleze ordinea internațională. O Europă care nu o face va fi modelată de alții”, subliniază el.

Plan în cinci puncte

Într-un articol publicat de Institutul pentru Schimbări Globale fondat de Tony Blair, Carter propune un plan în cinci puncte. Acesta include finanțarea sustenabilă a apărării Ucrainei, combaterea operațiunilor de sabotaj rusești, reformarea procesului decizional și a producției de armament în Europa pentru a reduce dependența de SUA, precum și un nou „contract social” menit să consolideze sprijinul public pentru reformele din domeniul apărării.

În paralel, NATO anunță ajustări importante în structura sa de comandă. Pe 10 februarie, președintele Comitetului Militar al Alianței a confirmat că un general britanic va prelua conducerea Comandamentului Forțelor Întrunite de la Norfolk, în statul american Virginia — poziție ocupată până acum de un amiral american. Este singura bază operațională NATO de pe teritoriul SUA și are un rol strategic în coordonarea acțiunilor din Atlantic.

Mutarea capătă o semnificație aparte în contextul în care NATO și-a extins atenția și asupra regiunii arctice, pe fondul interesului exprimat de Donald Trump pentru Groenlanda.

Un oficial NATO a declarat pentru The Telegraph că aliații au convenit asupra unei noi împărțiri a responsabilităților în cadrul structurii de comandă, care va oferi statelor europene — inclusiv noilor membri ai Alianței — un rol mai vizibil în conducerea militară.

Surse din interiorul NATO insistă însă că aceste ajustări nu semnalează o retragere a SUA din Alianță.

În același timp, comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, pregătește un amplu turneu în capitalele europene pentru a convinge statele membre să accelereze producția de armament cu rază lungă de acțiune. El susține tot mai des ideea constituirii unei forțe armate europene de aproximativ 100.000 de militari — un proiect care ar marca o regândire profundă a apărării continentului, dincolo de umbrela americană.

Mesajul este clar: într-o lume tot mai imprevizibilă, Europa trebuie să decidă dacă vrea să fie protejată de alții sau să își asume, în sfârșit, propriul destin strategic.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Tensiune fără precedent între Polonia și SUA: Relațiile dintre aliați nu se pot baza pe lingușire
digi24.ro
image
Autoritățile canadiene caută să afle motivele tânărului care a omorât 5 copii, inclusiv și pe mama și fratele său vitreg
stirileprotv.ro
image
Premieră în administrația locală. Două comune din țară au decis să se unească pentru a face față măsurilor de austeritate ale lui Bolojan. Cum s-a decis cine va fi primarul și cum se va numi noua localitate
gandul.ro
image
Tanczos Barna, critic la adresa CCR: Amânarea deciziei pe pensiile magistraților riscă să coste România sute de milioane de euro
mediafax.ro
image
David Popovici, întâlnire neașteptată cu unul dintre cei mai importanți români. „Nu se uită niciodată”
fanatik.ro
image
Secretele mașinilor chinezești. Constructorii din țara asiatică lansează primele mașini electrice cu cele mai avansate baterii din lume
libertatea.ro
image
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Rutte spune ce se va întâmpla în cazul unui război cu Rusia
digi24.ro
image
Sponsorul echipei din România cumpără lanțul Carrefour: 823 milioane de euro
gsp.ro
image
Cum au fost numiți românii în presa din Bosnia, după tragerea la sorți pentru Liga Națiunilor
digisport.ro
image
Migrație fără precent a marilor bogați ai lumii: Părăsesc în mare viteză Occidentul și se refugiază în noul ”El Dorado” al miliardarilor
stiripesurse.ro
image
Premieră în România: Două comune se unesc pentru că nu mai au bani pentru două primării. Socond dispare, apare Beltiug
antena3.ro
image
Sute de maşini, furate din vestul Europei şi vândute în România. Cel mai "căutat" model
observatornews.ro
image
Ei sunt cei 10 finaliști Eurovision România 2026. TVR a făcut anunțul în urmă cu puțin timp
cancan.ro
image
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
prosport.ro
image
Cinci feluri de mâncare pe care să nu le comanzi la restaurant. Preţul lor este mereu exagerat
playtech.ro
image
Oltenii nu au băgat în seamă frigul! Câți fani s-au prezentat pe „Ion Oblemenco” la Universitatea Craiova – FCSB
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Scandal la Jocurile Olimpice! A fost interzis și nu s-a mai putut abține: "Ăsta e prețul demnității"
digisport.ro
image
SURSE Numiri iminente la SRI și SIE - Nicușor Dan ia în considerare trei nume
stiripesurse.ro
image
Teatrul românesc este îndoliat. Actrița Wilhelmina Câta s-a stins din viață înainte de a împlini 74 de ani
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Ți se rupe sufletul! Avem primele imagini de la priveghiul soților Sorin și Diana! Ce a pus familia în sicriul fetiței te va ȘOCA
romaniatv.net
image
Risc de recesiune tehnică pentru România! Totul se face public vineri, 13 februarie
mediaflux.ro
image
Sponsorul echipei din România cumpără lanțul Carrefour: 823 milioane de euro
gsp.ro
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
Medicii trag un semnal de alarmă, după ce un tânăr a murit de demență la doar 24 de ani. Simptomele pe care mulți le ignoră
actualitate.net
image
Rețeta delicioasă de colțunași pregătită de gospodinele din Delta Dunării. Nu ai nevoie decât de câteva ingrediente simple
click.ro
image
Horoscop joi, 12 februarie. Un nativ se confruntă cu neplăceri legate de locul de muncă
click.ro
image
Horoscop chinezesc 2026. Zodiile care vor fi răsplătite cu mulți bani în anul Calului de Foc
click.ro
Sarah Ferguson în 1989, Profimedia (2) jpg
Nimfomana de la Palat. Deși soțul încerca s-o satisfacă, apetitul Ducesei atinsese cote nebănuite și apela la ”ajutoare”
okmagazine.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto profimedia 0390117510 jpg
Primele zile din mariajul lui Andrew spun multe despre apetitul lui sexual! Regina, nevoită să intervină pentru a opri excesele
okmagazine.ro
close up tasty brie cheese grapes jpg
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială când mănânci brânză
clickpentrufemei.ro
FOTO 6 Schița Ansamblului Memorial International de la Barnova, Iași jpg
Proiect pentru realizarea unui Ansamblu Memorial Internațional la Eroilor, al Solidarității Europene și Euroatlantice de pe Dealul Bârnova din județul Iași
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Victorie în instanță pentru Niculina Stoican, acuzată de plagiat de către Olguța Berbec. Artista a transmis primul mesaj: „Am încercat să rămân demnă și să lupt pentru a-mi apăra numele și munca”
image
Rețeta delicioasă de colțunași pregătită de gospodinele din Delta Dunării. Nu ai nevoie decât de câteva ingrediente simple

OK! Magazine

image
Nimfomana de la Palat. Deși soțul încerca s-o satisfacă, apetitul Ducesei atinsese cote nebănuite și apela la ”ajutoare”

Click! Pentru femei

image
Saturn în Berbec (2026–2029) Cele 4 zodii cel mai puternic afectate și cum gestionezi lecțiile karmice

Click! Sănătate

image
Poți găsi cele 3 diferențe în 9 secunde?