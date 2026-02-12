search
Joi, 12 Februarie 2026
China interzice vânzarea mașinilor sub costul de producție. Efortul Beijingului de a pune capăt războiului preţurilor include și alte măsuri

China a interzis producătorilor auto să stabilească prețurile de vânzare ale automobilelor sub costurile de producție, intensificându-şi măsurile de combatere a unui război prelungit al preţurilor care afectează cea mai mare piaţă auto din lume, transmite Bloomberg.

Vehicule chinezești nu mai pot fi vândute sub costul de producție. FOTO: Shutterstock
Vehicule chinezești nu mai pot fi vândute sub costul de producție. FOTO: Shutterstock

Printr-un set de directive publicat joi, 12 februarie, Administraţia de Stat pentru Reglementarea Pieţei a interzis efectiv producătorilor auto să vândă vehicule sub costul total de producţie, scrie Agerpres citând publicația amintită.

Costul total de producţie include atât cheltuielile din fabrică ale unei companii, cât şi cheltuielile administrative, financiare precum şi cheltuielile generale de vânzări.

Prin utilizarea unei definiţii largi a costurilor de producţie, principalul organism de reglementare a pieţei din China a închis o portiţa care a ajutat la creşterea agresivă a vânzărilor producătorilor de automobile.

 A stârnit însă îngrijorări în rândul oficialilor cu privire la o cursă în jos la nivelul industriei. De asemenea, autorităţile au interzis fixarea preţurilor între producătorii auto şi furnizori şi au interzis producătorilor să îi forţeze pe dealerii să încheie vânzări de pe urma cărora pierd bani, prin programe de rambursare costisitoare.

Războiul preţurilor, care durează de ani de zile, a transformat industria auto chineză, alimentând ascensiunea unor giganţi precum BYD Co. şi Tesla Inc., dar împingându-i pe producătorii mai mici pe marginea prăpastiei. Concurenţa acerbă s-a extins de-a lungul întregului lanţ de aprovizionare, constructorii auto solicitând reduceri de preţuri de la producătorii din amonte şi prelungind termenele de plată, o practică pe care autorităţile de reglementare au încercat să o elimine.

Vânzările cu amănuntul de vehicule pentru pasageri au scăzut în China

 Asociaţia producătorilor chinezi de autoturisme a anunţat joi că vânzările cu amănuntul de vehicule pentru pasageri au scăzut cu 13,9% în ianuarie, comparativ cu anul precedent. Acest declin a fost influenţat de o scădere de 20% a vehiculelor electrice pe baterii şi a celor hibride plug-in.

În pofida eforturilor Beijingului de a elimina reducerile agresive de preţuri, inclusiv un avertisment recent conform căruia producătorii auto se confruntă cu „sancţiuni severe” pentru continuarea acestei practici, noul an a adus o nouă rundă de reduceri de preţuri pe piaţa din China.

China

