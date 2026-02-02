Cel mai bun multicooker electric în 2026: Top 7 alegeri testate care îți economisesc timp și bani

Gătește mai rapid, mai sănătos și fără stres! Multicookerele combină 5–7 aparate într-un singur dispozitiv, pregătind cina în jumătate de timp față de metodele tradiționale. Ideale pentru gătit zilnic sau pentru a impresiona la masă, aceste oale inteligente fac mesele delicioase, constante și fără bătăi de cap. Alege un model potrivit și transformă-ți bucătăria într-un loc eficient și modern!

Când vine vorba de gătitul de zi cu zi, un multicooker poate fi cel mai bun aliat al tău – economisește timp, păstrează gustul și nutrienții ingredientelor și transformă chiar și cele mai simple rețete în preparate delicioase. Dar cum alegi din sutele de modele de electrocasnice de bucătărie din această gamă disponibile pe eMAG, cu sute de recenzii și caracteristici diferite?

În continuare, ți-am pregătit un ghid complet cu cele mai bune oale electrice, analizate după performanță, funcții și recenzii reale, ca să iei decizia potrivită rapid și sigur.

RECOMANDAREA NOASTRĂ – TOP PICK Tefal One Pot CY505E30 – ⭐ 4.80 | 1995 recenzii | SuperPreț Dacă ar fi să recomandăm un singur multicooker care să se potrivească celor mai mulți utilizatori, acesta ar fi modelul ales drept Top Pick în ghidul nostru. Este genul de aparat care funcționează bine indiferent dacă gătești zilnic pentru familie, pregătești mese mai elaborate în weekend sau cauți un cadou practic și sigur. Vezi prețul și alte detalii

Am ales Tefal One Pot CY505E30 ca favoritul nostru pentru Ghidul de shopping online pentru că oferă echilibrul ideal între ușurință în utilizare, rezultate constante și flexibilitate în bucătărie, fără să fie complicat sau exagerat ca preț. Este acea oală sub presiune electrică despre care se poate spune că „face de toate bine”, fără compromisuri majore – motiv pentru care a devenit reperul după care am evaluat toate celelalte modele din Top 7.

Cum am ales modelele de multicooker 2026 cu cele mai bune recenzii și performanță

Alegerea oalei electrice perfecte poate fi copleșitoare – pe eMAG găsești sute de modele, cu funcții și capacități diferite. Noi am făcut munca pentru tine: am analizat peste 700 de multicookere, selectând doar modelele cu rating de peste 4,5, review-uri reale și stoc disponibil, pentru ca tu să ai siguranța unei alegeri bune.

Selecția noastră a combinat criterii esențiale precum:

Performanță și fiabilitate – aparatele trebuie să gătească rapid, constant și fără probleme; Versatilitate și număr de programe – pentru cine sub presiune, slow cooking, abur, orez, iaurt și deserturi; Raport preț–calitate – eficiență și funcții utile, fără să cheltuiești inutil; Ușurință în utilizare și curățare – interfețe intuitive, vase detașabile și compatibile cu mașina de spălat vase; Materiale și durabilitate – vase antiaderente sau inox de calitate, care să reziste ani de zile.

În Ghidul nostru de shopping online, vei găsi Top 7 multicookere recomandate, testate și verificate pentru performanță, versatilitate și confort, potrivite atât pentru gătitul zilnic, cât și pentru cine speciale.

Top 7 multicookere de încredere – Alege aparatul ideal pentru bucătăria ta în 2026

Dacă vrei să gătești mai rapid, mai sănătos și fără stres, acest ghid este pentru tine! Am analizat și am selectat doar modelele cu cele mai bune recenzii, performanță dovedită și raport excelent preț–calitate. În ghid vei descoperi:

Cele mai bune multicookere all-around – perfecte pentru orice tip de preparat, de la supe și tocănițe la deserturi;

– perfecte pentru orice tip de preparat, de la supe și tocănițe la deserturi; Modele premium și performante – pentru cei care nu fac compromisuri în bucătărie;

– pentru cei care nu fac compromisuri în bucătărie; Opțiuni simple și accesibile – ideale pentru începători sau apartamente mici;

– ideale pentru începători sau apartamente mici; Slow cookere dedicate – pentru preparate gătite lent, fragede și aromate;

– pentru preparate gătite lent, fragede și aromate; Recomandări verificate – bazate pe rating, recenzii reale și fiabilitate.

Fiecare multicooker este prezentat într-o casetă clară de produs, cu descriere detaliată, puncte forte și link afiliat direct de achiziție, astfel încât să poți alege rapid modelul potrivit pentru tine. În plus, înaintea fiecărei recomandări vei găsi motivele pentru care l-am inclus în Top 7 multicookere 2026, ca să știi exact de ce merită investiția.

Transformă-ți bucătăria într-un loc eficient, modern și plin de arome – alege multicookerul ideal și fă gătitul rapid, sănătos și fără bătăi de cap!

1. Cel mai bun multicooker general pentru gătit zilnic și cine speciale

Tefal One Pot CY505E30 se evidențiază prin combinația rar întâlnită de versatilitate, capacitate mare și fiabilitate dovedită. Cu 25 de programe automate, inclusiv gătire sub presiune, slow cooking, rumenire și preparate la abur, poate înlocui practic mai multe aparate de bucătărie, ceea ce reduce aglomerația pe blat. Bolul sferic Tefal asigură distribuție uniformă a căldurii, ceea ce face ca preparatele să iasă constant bune, indiferent de rețetă sau complexitatea acesteia.

Fiabilitatea este confirmată de aproape 2000 de recenzii, cu rating foarte ridicat, ceea ce o plasează înaintea altor multicookere din listă, chiar și cu mai multe funcții, dar cu recenzii mai puține sau neuniforme. Capacitatea de 5.8 L și funcțiile de menținere la cald și pornire automată fac din acest model alegerea ideală pentru familii sau pentru cei care gătesc frecvent, fără compromisuri între preț, performanță și confort.

În concluzie, One Pot CY505E30 oferă cel mai echilibrat pachet tehnic și funcțional din oferta analizată, fiind alegerea „fără greș” - Best Overall - pentru majoritatea utilizatorilor, de la gătitul zilnic la preparate mai elaborate.

BEST OVERALL MULTICOOKER Tefal One Pot CY505E30 – ⭐ 4.80 | 1995 recenzii | SuperPreț Multicooker extrem de versatil, cu gătire sub presiune rapidă, 25 de programe automate și vas sferic pentru distribuție uniformă a căldurii, oferind rezultate constante indiferent de rețetă. Este cea mai echilibrată alegere ca preț, dotări și fiabilitate, ideală pentru gătitul zilnic, dar și pentru preparate mai complexe, fără compromisuri. Vezi prețul și alte detalii

2. Cel mai performant multicooker – rezultate consistente și rapide

Instant Pot Duo 6 se evidențiază prin calitatea pură și performanța consecventă, fiind unul dintre cele mai bine cotate oale electrice din listă, cu rating foarte mare și recenzii elogioase. Controlul presiunii și temperaturii prin microprocesor oferă rezultate constante, chiar și pentru preparate complexe precum supe, carne, orez sau iaurt, fără să fie nevoie de ajustări manuale frecvente.

Deși interfața este mai simplă comparativ cu modelele Tefal cu multe funcții și aplicații, acest lucru elimină „gimmick-urile” (funcțiile complicate) și conferă un aparat extrem de robust și fiabil, potrivit pentru utilizatorii care pun preț pe rezultate constante și durabilitate. Popularitatea internațională și designul intuitiv fac din Instant Pot Duo 6 alegerea ideală pentru cei care caută un multicooker performant, fără compromisuri la nivel de calitate.

BEST IN PERFORMANCE & BUILD QUALITY MULTICOOKER Instant Pot Duo 6 – ⭐ 4.86 | 115 recenzii | Top Favorite Multicooker cu gătire sub presiune controlată de microprocesor, care monitorizează automat temperatura, presiunea și timpul în funcție de tipul și volumul alimentelor, pentru rezultate constante. Integrează 14 programe presetate, funcție manuală avansată și vas interior din inox multistrat, potrivit pentru gătire sub presiune, slow cooking și prepararea iaurtului. Vezi prețul și alte detalii

3. Cel mai bun multicooker cu raport preț–calitate excelent

Tefal Turbo Cuisine CY754130 se remarcă prin echilibrul ideal între performanță și preț, oferind tehnologia Spherical Bowl care asigură distribuție uniformă a căldurii și preparate gătite constant, la viteze comparabile cu oale electrice mai scumpe. Aparatul este rapid și eficient, fiind optimizat pentru gătitul zilnic și pentru rețete simple sau mai complexe, fără a necesita multiple ajustări manuale.

Interfața intuitivă cu un singur selector și funcțiile de bază (pornire întârziată, menținere la cald) fac ca utilizarea să fie extrem de simplă, în timp ce brandul Tefal garantează calitate și fiabilitate premium. Față de alte multicookere din listă, Turbo Cuisine oferă funcționalitate de top la un preț mediu, fiind cea mai bună alegere pentru cei care vor rezultate rapide și constante fără a investi sume mari în modele cu zeci de programe suplimentare.

BEST VALUE MULTICOOKER Tefal Turbo Cuisine CY754130 – ⭐ 4.77 | 134 recenzii | Top Favorite Oală sub presiune electrică cu tehnologie High Speed Pressure Cooking și bol Tefal Spherical Bowl, conceput pentru transfer termic eficient și gătire uniformă, inclusiv la preparate din carne. Dispune de 10 programe automate, control simplificat cu un singur selector și funcții de bază precum start întârziat și menținere la cald, optimizate pentru utilizare zilnică. Vezi prețul și alte detalii

4. Cel mai versatil multicooker – gătire sub presiune, slow cook și abur

Crock-Pot Express CSC051X iese în evidență prin combinația rară între gătire sub presiune și slow cooking, oferind flexibilitate maximă pentru cine gătește atât rapid, cât și „low & slow”. Aparatul este echipat cu control digital precis și vas de 5,6 L, ceea ce îl face ideal pentru supe, tocănițe, leguminoase sau preparate mai elaborate, păstrând aromele și nutrienții alimentelor.

Fiabilitatea brandului Crock-Pot, numărul mare de recenzii pozitive și modurile variate de gătire într-un singur aparat îl diferențiază de celelalte multicookere din top, oferind un echilibru între funcționalitate, durabilitate și ușurință în utilizare pentru cei care vor un aparat versatil fără compromisuri.

BEST ALL-IN-ONE MULTICOOKER Crock-Pot Express CSC051X – ⭐ 4.71 | 318 recenzii | Top Favorite Multicooker cu gătire sub presiune și control digital, care combină 4 moduri principale de gătire (presiune, slow cooking, sotare și abur) într-un singur aparat. Dispune de 8 programe presetate, funcții de ajustare a presiunii și temperaturii, precum și vas de capacitate mare, potrivit pentru preparate din carne, supe, leguminoase și mâncăruri gătite lent. Vezi prețul și alte detalii

5. Cel mai simplu multicooker – rapid, ușor de folosit și fiabil

Tefal Fuzzy Logic RK705138 este alegerea ideală pentru cei care vor un multicooker simplu, fiabil și ușor de folosit. Tehnologia Fuzzy Logic ajustează automat timpul și temperatura de gătire, oferind rezultate consistente pentru o gamă largă de preparate – de la orez și pilaf până la tocănițe, iaurt sau deserturi – fără a fi nevoie de setări complexe.

Vasul interior antiaderent și pornirea programabilă până la 24 de ore fac gătitul de zi cu zi rapid și convenabil, în timp ce prețul accesibil îl diferențiază de modelele mai complexe din top, fiind perfect pentru utilizatorii care nu au nevoie de funcția de gătire sub presiune.

BEST BASIC MULTICOOKER Tefal Fuzzy Logic RK705138 – ⭐ 4.76 | 210 recenzii | SuperPreț Multicooker cu 12 programe automate și tehnologie Fuzzy Logic care ajustează automat parametrii de gătire pentru rezultate optime. Vasul interior antiaderent cu 5 straturi și 2 mm grosime, pornirea programabilă până la 24 de ore și funcția de menținere la cald facilitează gătitul zilnic pentru diverse tipuri de preparate, de la orez și tocănițe până la iaurt și deserturi. Vezi prețul și alte detalii

6. Cel mai accesibil multicooker sub presiune pentru gătit rapid

Heinner HPCK-6IX se remarcă prin cel mai bun raport calitate–preț pentru gătitul sub presiune. Cu 15 programe și presiune reglabilă pe 3 niveluri, permite prepararea rapidă a supei, tocănițelor, cerealelor sau a mâncărurilor slow cook, menținând aromele și nutrienții ingredientelor, chiar și pentru cantități mici (1–2 persoane).

Este alegerea ideală pentru cei care vor să experimenteze gătitul sub presiune fără a cheltui mult, oferind funcții avansate precum „Do It Yourself” și vas detașabil antiaderent, într-un pachet compact și ușor de utilizat. Fiabil și accesibil, acest model reprezintă Best Buy pentru bugete restrânse.

BEST BUDGET PRESSURE COOKER Heinner HPCK-6IX – ⭐ 4.66 | 105 recenzii | SuperPreț Multicooker cu gătire sub presiune și 15 programe presetate pentru fiert, prăjit, abur și slow cook, cu vas antiaderent detașabil de 3.8 L. Dispune de presiune reglabilă pe 3 niveluri, funcție „Do It Yourself” pentru ajustarea timpului și presiunii și control digital pentru gătire rapidă și păstrarea nutrienților. Vezi prețul și alte detalii

7. Cel mai bun slow cooker – gătire lentă pentru preparate fragede și aromate

Crock-Pot SCCPRC507B-050 rămâne în top datorită performanței clasice de slow cooking: vasul ceramic termorezistent detașabil distribuie căldura uniform, obținând rezultate consistente pentru supe, tocănițe sau preparate gen pulled pork.

Este ideal pentru cei care doresc gătit lent, fără funcții complicate sau programe multiple, concentrându-se strict pe calitatea preparatelor și păstrarea aromelor. Modul automat de menținere la cald și capacitatea generoasă de 4,7 L fac din acest model alegerea perfectă pentru mesele de familie, în timp ce consumul redus de energie îl transformă într-un aparat eficient și economic.

BEST SLOW COOKER Crock-Pot SCCPRC507B-050 – ⭐ 4.54 | 210 recenzii | SuperPreț Slow cooker cu 2 setări de temperatură (High/Low) și cronometrul digital pentru programarea duratei de gătire între 30 de minute și 20 de ore. Vasul de ceramică termorezistent și detașabil asigură distribuție uniformă a căldurii și se poate curăța ușor, inclusiv în mașina de spălat vase, iar modul automat de menținere la cald păstrează preparatele gata de servire până la 6 ore. Vezi prețul și alte detalii

Ghid complet multicookere 2026 – gătește rapid, gustos și fără stres

Gătitul zilnic poate fi o provocare – mai ales când programul tău este încărcat și vrei să pui cina pe masă rapid, fără compromisuri la gust sau calitate. Aici intră în scenă oalele electrice sub presiune și/sau slow cookerele: aparate care îți permit să adaugi ingredientele, să închizi capacul și să pleci, știind că mâncarea ta se va găti perfect.

La început de 2026, eMAG oferă peste 700 de modele de multicookere, fiecare cu funcții și caracteristici ușor diferite. Alegerea celui potrivit poate fi copleșitoare – de la numărul de programe și capacitate, până la tipul vasului și sistemele de siguranță.

Un multicooker bun nu doar că economisește timp, dar și păstrează aromele și nutrienții ingredientelor. Spre deosebire de slow cookere, care necesită ore întregi de gătire, oalele electrice sub presiune accelerează procesul, folosind aburul capturat în interiorul vasului pentru a crește temperatura peste punctul de fierbere. Astfel, poți avea tocănițe, supe sau preparate din carne fragede în mai puțin de o oră, fără să stai lângă plită.

În plus, modelele moderne sunt mai sigure și mai versatile decât oalele tradiționale de pe aragaz:

Gătire sub presiune, slow cooking, aburire, orez, iaurt – toate într-un singur aparat;

Vase și capace detașabile, ușor de curățat, inclusiv la mașina de spălat;

Interfețe intuitive și afișaje digitale care arată exact ce se întâmplă în timpul gătitului;

Piese de schimb disponibile pentru garnituri, valve și inele, astfel încât aparatul să dureze ani de zile.

Fie că ești un bucătar experimentat care vrea să-și optimizeze timpul, fie că vrei un cadou practic și apreciat, acest ghid de shopping online te ajută să alegi multicookerul perfect pentru nevoile tale, fără să pierzi ore în fața rafturilor virtuale.

De ce merită să cumperi un multicooker electric în 2026

Un multicooker nu e doar o oală electrică – este un adevărat asistent de bucătărie care simplifică gătitul zilnic și transformă mesele obișnuite în preparate rapide, gustoase și sănătoase. Iată principalele motive pentru care merită să îl ai:

1. Economie de timp

Gătitul sub presiune este de 2–3 ori mai rapid decât metodele clasice pe aragaz sau în cuptor. Tocănițele, fasolea sau orezul se pot prepara în 20–40 de minute, în loc de 1–2 ore. Funcțiile slow cook și programele automate permit să adaugi ingredientele și să pleci, fără să supraveghezi procesul.

Beneficiu: câștigi timp pentru familie, hobby-uri sau relaxare, nu doar pentru gătit.

2. Rezultate perfecte și constante

Modelele moderne reglează automat temperatura, presiunea și timpul de gătire, astfel încât preparatele ies mereu uniforme, suculente și bine gătite. Vasele sferice sau stratificate distribuie căldura egal, eliminând riscul de supra- sau sub-gătire.

Beneficiu: chiar dacă nu ești un bucătar experimentat, mesele tale vor arăta și vor avea gust profesionist.

3. Versatilitate „all-in-one”

Un singur multicooker poate înlocui 5–7 aparate: oală sub presiune, slow cooker, aparat de orez, abur, tigaie pentru sotat, iaurtieră și chiar cuptor mic pentru anumite rețete.

Beneficiu: economisești spațiu și bani, mai ales în bucătării mici sau aglomerate.

4. Gătit mai sănătos

Gătitul sub presiune păstrează mai mulți nutrienți și vitamine. Aburul și slow cooking permit preparate cu mai puțină grăsime, fără compromisuri la textură sau aromă.

Beneficiu: mâncare mai nutritivă, mai gustoasă și mai ușor de digerat.

5. Siguranță și confort

Multicookerele moderne includ supape automate, protecție la supraîncălzire și închidere sigură. Nu mai trebuie să monitorizezi constant plita sau timpul de gătire.

Beneficiu: poți găti fără stres și riscuri, chiar dacă ai copii în bucătărie.

6. Programare și gătit hands-off

Pornirea întârziată, menținerea la cald și programele automate fac posibil ca cina să fie gata când ajungi acasă sau micul dejun dimineața. Ai control complet asupra timpului, temperaturii și presiunii, fără ajustări manuale constante.

Beneficiu: aparatul se adaptează stilului tău de viață, nu invers.

7. Investiție pe termen lung

Un multicooker bun durează ani de zile și reduce nevoia de aparate suplimentare. Piesele de schimb (inele de etanșare, valve, vas interior) sunt ușor de înlocuit.

Beneficiu: deși prețul inițial e mai mare decât pentru o oală simplă, economiile de timp, confort și rezultate constante justifică investiția.

În concluzie un multicooker nu doar că gătește rapid, dar păstrează aromele, nutrienții și textura preparatelor. Este versatil, sigur, ușor de folosit și economisește timp, energie și spațiu. Practic, este o investiție în calitatea vieții tale și în plăcerea de a găti fără stres.

Tipuri de multicookere electrice și cum să alegi cel mai bun model pentru tine

Nu toate multicookerele sunt la fel: chiar dacă toate sunt electrice și fac minuni în bucătărie, fiecare tip este gândit pentru un stil diferit de gătit. Unele pun accent pe viteză și presiune, altele pe simplitate sau gătit lent, iar unele combină totul într-un singur aparat. Ca să te ajutăm să alegi modelul care ți se potrivește, am împărțit topul nostru în categorii, cu exemple concrete din recomandările noastre.

1. Oală sub presiune electrică (Electric Pressure Cooker)

Dacă vrei cine gata rapid, multicookerul sub presiune este aliatul tău ideal. Aceste aparate accelerează gătitul de 2–3 ori față de metodele tradiționale, păstrând aromele și nutrienții alimentelor. Pe lângă presiune, multe modele combină funcții de slow cooking, abur, sotat, orez sau chiar iaurt. Perfect pentru cine rapide, tocănițe sau supe consistente fără să stai cu ochii pe aragaz.

Exemple din topul nostru: Instant Pot Duo 6, Tefal One Pot CY505E30, Tefal Turbo Cuisine CY754130.

2. Multicooker clasic / simplu (Basic Multicooker)

Aceste aparate sunt despre simplitate și fiabilitate. Nu gătesc sub presiune, dar fac orez, abur, tocănițe sau slow cooking foarte bine, cu setări intuitive și fără prea multe butoane sau programe complicate. Ideale pentru cei care vor rezultate bune fără să devină experți în tehnologie.

Exemplu din topul nostru: Tefal Fuzzy Logic RK705138.

3. Slow Cooker

Slow cookerele sunt pentru răbdători – și pentru cine vor să lase mâncarea să se gătească singură. Gătesc lent, la temperaturi joase, de la câteva ore până la întreaga zi, permițând aromelor să se dezvolte natural. Tocănițele, supele sau carnea fragedă ies perfect, dar nu te aștepta la viteze rapide: e un „hands-off cooking” total.

Exemplu din topul nostru: Crock-Pot SCCPRC507B-050.

4. Multicooker combinat / all-in-one

Acestea sunt aparatele „Jack-of-all-trades” (multifuncțional) ale bucătăriei moderne. Integrează toate funcțiile: presiune, slow cook, abur, sotare, orez, iaurt și uneori chiar coacere. Practic, înlocuiesc 5–7 aparate, eliberând spațiu și economisind bani. Perfect pentru cei care vor un singur aparat care să facă aproape orice rețetă.

Exemple din topul nostru: Crock-Pot Express CSC051X, Tefal One Pot CY505E30, Tefal Turbo Cuisine CY754130.

5. Multicooker budget / entry-level

Dacă vrei să testezi conceptul sau ai nevoie doar de un aparat pentru 1–2 persoane, modelele entry-level sunt alegerea potrivită. Au mai puține programe, capacitate mai mică și uneori funcții limitate, dar permit accesul rapid la gătit sub presiune sau slow cooking fără investiții mari.

Exemplu din topul nostru: Heinner HPCK-6IX.

Ce trebuie să știi înainte să cumperi un multicooker electric

Nu toate multicookerele sunt create la fel, iar investiția într-un astfel de aparat merită dacă știi la ce să fii atent. Înainte de a apăsa „Cumpără”, ține cont de câteva elemente cheie:

Capacitate potrivită – 3–4 L pentru 1–2 persoane, 5–6 L pentru familie. Nu vrei să gătești în două ture. Putere și performanță – puterea electrică activă influențează cât de rapid se gătește sub presiune. Modelele de 1000–1200 W sunt cele mai versatile. Materiale și durabilitate – vasele din inox rezistă mai mult decât cele antiaderente, iar un capac detașabil ușurează curățarea. Funcții și programe automate – gândește-te ce vei folosi des: presiune, slow cook, abur, orez, iaurt sau deserturi. Mai multe funcții = mai multă versatilitate, dar poate fi mai scump și mai complex. Siguranță și confort – supape automate, blocare capac, protecție la supraîncălzire – toate acestea fac gătitul fără stres și fără risc. Ușurință în curățare și întreținere – inele de etanșare și supapele trebuie să poată fi demontate; piesele de schimb să fie accesibile. Garanție și service – un brand cu service bun și piese disponibile îți protejează investiția pe termen lung.

Practic, un multicooker nu e doar o oală: e un asistent de bucătărie care trebuie să se potrivească stilului tău de viață, nevoilor tale și spațiului din bucătărie.

De ce să alegi un multicooker electric – beneficii pentru gătitul rapid

Iată de ce un multicooker nu este doar o oală electrică, ci un adevărat aliat în bucătărie, care îți simplifică gătitul și transformă mesele obișnuite în preparate rapide, gustoase și sănătoase:

Economie de timp: gătitul sub presiune durează de 2–3 ori mai puțin decât pe aragaz sau în cuptor.

gătitul sub presiune durează de 2–3 ori mai puțin decât pe aragaz sau în cuptor. Rezultate constante: microprocesoarele reglează presiunea și temperatura automat.

microprocesoarele reglează presiunea și temperatura automat. Versatilitate all-in-one: înlocuiește slow cooker, oală pentru orez, aparat de abur sau iaurtieră.

înlocuiește slow cooker, oală pentru orez, aparat de abur sau iaurtieră. Siguranță și confort: supape automate și protecție la supraîncălzire.

supape automate și protecție la supraîncălzire. Hands-off cooking: programe automate, menținere la cald și pornire întârziată.

Gătește rapid și sănătos cu cel mai bun multicooker – Alege modelul ideal 2026

Vrei cine gata rapid, fără compromis la gust sau nutrienți? Multicookerele combină 5–7 aparate într-un singur dispozitiv, pregătind tocănițe, supe, orez, iaurt sau deserturi mult mai rapid decât metodele clasice. Ideal pentru gătitul zilnic sau cine speciale, aceste oale inteligente oferă rezultate constante, păstrează aromele și nutrienții, iar mesele sunt gata fără stres.

În concluzie, investiția într-un multicooker bun, de top, economisește timp, energie și spațiu, oferind mese sănătoase și consistente zi de zi. Transformă-ți bucătăria într-un loc eficient și modern – alege acum multicookerul potrivit și fă gătitul mai simplu, rapid și plăcut! Vezi modelele recomandate pe eMAG!