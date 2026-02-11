Alimentele care susțin vindecarea organismului. Două rețete pentru mese ușoare de seară

Refacerea rapidă a organismului după o intervenție chirurgicală, o leziune sau un episod inflamator depinde de procese biologice care consumă energie și resurse în mod constant. Printre acestea, regenerarea țesuturilor joacă un rol central, iar modul în care mâncăm influențează direct cât de eficient funcționează acest mecanism.

Celulele stem sunt esențiale pentru funcționarea și refacerea organismului. În primii ani de viață, acestea se găsesc în cantități ridicate în corp și susțin procesele de creștere, dezvoltare și recuperare rapidă ale organismului după infecții sau traumatisme.

Odată cu înaintarea în vârstă, organismul produce și mobilizează mai puține celule stem, ceea ce încetinește vindecarea, potrivit unui material publicat în Vogue. În acest context, alimentația joacă un rol important, cu o atenție deosebită acordată meselor de seară, când organismul intră în perioada de refacere.

„În procesul de vindecare, proteinele sunt esențiale pentru refacerea țesuturilor și sinteza colagenului”, explică specialista în nutriție Lydie Palmieri. Un aport adecvat de proteine susține formarea de celule noi. În acest sens, specialiștii recomandă consumul de pește gras - în special de sardine și macrou -, ouă, leguminoase și carne de calitate, în porții moderate.

Proteinele nu sunt însă suficiente. „Pentru o sinteză eficientă a colagenului, nu trebuie să uităm nici de carbohidrați”, explică Lydie Palmieri, citată de Vogue. Cartofii, cartofii dulci, orezul și păstârnacul sunt frecvent menționați în acest context, alături de sursele de acizi grași esențiali, precum peștele gras, uleiurile presate la rece și semințele.

Vitamina A, zincul și seleniul au, la rândul lor, un rol important în susținerea organismului. Acești micronutrienți sunt prezenți în ouă, legume, fructe de mare și cereale integrale.

Totuși, nu doar ce mâncăm contează, ci și când. Mâncatul seara nu este o problemă în sine, atâta timp cât alimentele și cantitatea sunt potrivite, pentru că noaptea organismul se reface. „Și, bineînțeles, nu uitați să vă hidratați suficient pentru a ajuta la oxigenarea țesutului cicatricial”, explică Lydie Palmieri.

De asemenea, un studiu publicat în Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery arată că alimentația este un factor-cheie în vindecarea plăgilor și în recuperarea după intervenții chirurgicale, deși rămâne frecvent neglijată. Refacerea țesuturilor consumă energie și resurse, iar atunci când aportul de proteine, grăsimi, carbohidrați și micronutrienți este insuficient, vindecarea încetinește și riscul de complicații crește. Analiza mai arată și că atunci când alimentația nu asigură toți nutrienții necesari, recuperarea devine mai dificilă. Fără suficientă energie și nutrienți, corpul nu are cu ce să susțină refacerea țesuturilor.

Aceste principii pot fi puse în practică și prin mese simple, care adună într-un singur preparat proteine, carbohidrați și grăsimi esențiale.

Salată de creson cu cartofi și sardine

Pentru două porții ai nevoie de: două conserve de sardine în ulei, jumătate de legătură de creson, șase cartofi de dimensiuni medii, un sfert de ceapă roșie, trei linguri de ulei de măsline, trei linguri de ulei de in presat la rece, trei linguri de oțet de cidru, suc de lămâie, pătrunjel și un pumn de boabe de rodie.

Citește și: 10 alimente bogate în magneziu pentru un somn odihnitor și oase puternice

Cartofii se fierb în coajă timp de 15–20 de minute, apoi se curăță și se taie, cât sunt încă calzi, în felii mai groase. Cresonul se spală, se scurge bine și se păstrează doar frunzele, fără tulpini.

Separat, se pregătește dressingul din uleiurile de măsline și de in, oțetul de cidru și sucul de lămâie, la care se adaugă ceapa roșie tocată fin și pătrunjelul mărunțit. Cartofii și frunzele de creson se așază într-un bol, se amestecă ușor cu dressingul și se presară boabele de rodie. Sardinele se așază pe fiecare farfurie și se servesc alături de salată.

În lipsa cresonului, rețeta poate fi adaptată ușor cu rucola, baby spanac sau un mix de salate, fără a schimba logica nutrițională a preparatului.

Shakshuka cu cartof dulce

Pentru două porții ai nevoie de 300 de grame de cartof dulce, o ceapă galbenă, un cățel de usturoi, un ardei gras roșu, o conservă de roșii cuburi la 400 ml, patru ouă, 50 de grame de brânză feta, o lingură de ulei de măsline, pătrunjel și/sau coriandru, chimen, cimbru uscat și susan.

Cartofii dulci se curăță, se taie cuburi și se gătesc la abur timp de aproximativ zece minute. Separat, ceapa și usturoiul se toacă mărunt și se călesc în ulei de măsline, apoi se adaugă ardeiul gras tăiat cuburi. Amestecul se condimentează cu sare, piper și chimen.

Se adaugă roșiile și se lasă la foc mic timp de 10–15 minute, după care se pun cartofii. Se adaugă cimbru uscat și susan, iar în sosul obținut se formează patru adâncituri, în care se sparg cele patru ouă. Preparatul se acoperă și se lasă pe foc aproximativ patru minute, până când ouăle sunt gata.

La final, se adaugă brânza feta, alături de pătrunjel și/sau coriandru proaspăt.