Fiului lui Ramzan Kadîrov i-a fost scoasă splina, e slăbit și riscă să-și piardă vedere. Gărzile sale, în stare gravă

Adam Kadîrov, al treilea fiu al liderului cecen Ramzan Kadîrov, a fost externat săptămâna trecută din Spitalul Botkin din Moscova, unde a fost tratat aproape trei săptămâni după accidentul rutier petrecut pe 18 ianuarie în centrul Groznîi. I-a fost extirpată splina, e slăbit și riscă să-și piardă vedere.

Surse ale Novaya Gazeta Europa afirmă că abia după revenirea fiului său în Cecenia, Ramzan Kadîrov a comentat public incidentul.

Într-o întâlnire cu procurorul republicii, Arsan Adaev, pe 9 februarie, liderul cecen s‑a plâns de atenția mediatică:

„În toată țara au avut loc 128 de mii de accidente, 13 009 oameni au murit, dar nimeni nu vorbește despre asta. Iar un zvon apărut de nicăieri despre accidentul fiului meu a devenit știrea numărul unu în lume”, a declarat Kadîrov.

Rămâne neclar dacă pe Kadîrov l‑a surprins apariția informației în spațiul public sau amploarea reacțiilor.

În aceeași întâlnire, liderul cecen l‑a felicitat pe procurorul republicii pentru avansarea la gradul de general‑locotenent, invocând „cooperarea eficientă” dintre instituțiile de forță și autoritățile locale, o formulare care, potrivit observatorilor, reflectă și toleranța procuraturii față de lipsa anchetelor în cazurile de accidente implicând oficiali de rang înalt din Cecenia.

Prima apariție a lui Adam Kadîrov după externare

Pe 10 februarie, pe canalul oficial de Telegram al lui Ramzan Kadîrov a apărut un scurt videoclip în care Adam Kadîrov apare pentru prima dată după spitalizare.

Filmarea, realizată chiar de liderul cecen, îl arată la o masă alături de un apropiat al familiei și de un consilier al tatălui său. În descriere, Kadîrov spune că fiul săua e viu „ în pofida zvonurilor”.

Imaginile arată însă că Adam Kadîrov a slăbit considerabil și nu consumă nimic, spre deosebire de ceilalți doi bărbați din cadru.

Intervenții medicale și complicații

Potrivit Novaya Gazeta Europa, tânărul, în vârstă de 18 an, a suferit răni care nu îi puneau viața în pericol, iar tratamentul ar fi putut fi efectuat și în Cecenia. Totuși, familia a preferat transferul la Moscova.

La Spitalul Botkin, medicii i‑au îndepărtat splina și i‑au impus o dietă strictă pentru următoarele șase luni, fără carne grasă, alimente picante sau sărate. O fisură la nivelul maxilarului, provocată de traumatismul cranian, l‑a obligat să evite complet alimentele solide.

În urma regimului alimentar, Adam Kadîrov a pierdut vizibil din greutate. Mai grav, medicii au diagnosticat și o leziune a nervului optic. Sursele publicației afirmă că nu este clar dacă vederea îi va fi afectată permanent, existând riscul ca tânărul să își piardă vederea la un ochi.

Publicația ucraineană dialog.ua, care citează aceeași sursă, oferă în plus detalii suplimentare referitoare la tabloul medical și politic al situației lui Adam Kadîrov, explicând că procedura îi îndepărtării splinei îi reduce imunitatea și îl expune unui risc crescut de infecții.

Surse vorbesc despre o leziune a nervului optic, o problemă care „poate duce la pierderea vederii într‑un ochi”.

În ceea ce privește interpretarea politică a transferului său la Moscova, potrivit unor surse, mutarea nu era necesară medical, dar regimul cecen ar fi dorit să elimine orice risc, având în vedere că Adam este privit de unii ca un potențial succesor al tatălui său

Gărzile de corp, în stare critică

Dacă Adam Kadîrov a fost externat, trei dintre bodyguarzii săi, aflați în mașina din fruntea coloanei oficiale, au avut un destin mult mai dur. Toți au dispărut din spațiul public după accident, relatează sursa citată

Doi dintre ei - Bislan Kaimov și Apti Iraskhanov, nepotul ministrului de interne al republicii - au fost transportați de urgență la Moscova și internați la Spitalul Clinic Central al Administrației Prezidențiale, cu traumatisme severe la nivelul capului și coloanei vertebrale.

Fratele lui Bislan Kaimov a confirmat internarea. Surse ale canalului cecen NIYCO susțin că acesta ar fi suferit o traumă cranio‑cerebrală extrem de gravă și ar putea rămâne paralizat pe viață.