Joi, 12 Februarie 2026
Adevărul
Situație disperată la CE Oltenia. Minerii au oprit lucrul după suspendarea bonurilor de masă și au amenințat că intră în greva foamei. Managerul companiei, huiduit de protestatari

Publicat:

Un protest de amploare a izbucnit joi, 12 februarie, la Complexul Energetic Oltenia, unde sute de mineri au oprit activitatea în cariere, nemulțumiți că nu au mai primit bonurile de masă. Situația a dus la blocarea totală a producției de cărbune, afectând alimentarea termocentralelor din zonă.

Angajații care ar fi trebuit să intre în schimburi au refuzat să meargă la lucru și s-au strâns în fața sediului companiei din Târgu Jiu.

Dan Iulius Plaveti, managerul CE Oltenia, a fost huiduit de minerii și energeticienii care au protestat în fața sediului complexului energetic.

Plaveti a încercat să discute cu angajații, dar a fost oprit de scadările protestatarilor care au strigat: ,,Demisia! Demisia!”.

Pentru a calma spiritele a fost nevoie de intervenția jadarmilor, relatează Gorj TV.

Minerii au amenințat că intră în greva foamei

Nemulțumirile lor sunt legate de eliminarea tichetelor de masă, în valoare de 36 de lei pe zi.

Complexul Energetic Oltenia a transmis, într-un comunicat, că a semnat un memorandum prin care solicită exceptarea tichetelor de masă de la prevederile legii, însă documentul nu a primit avizul Ministerului Finanțelor, deși Ministerul Energiei și-a dat acordul.  Documentul a fost trimis joi către Guvern.

Minerii au protestat în fața CE Oltenia. Captură video Gorj TV
Minerii au protestat în fața CE Oltenia. Captură video Gorj TV

„Având în vedere rolul strategic al societății în asigurarea securității energetice naționale, precum și necesitatea menținerii unui climat social stabil pentru angajați, a fost elaborat un Memorandum privind exceptarea societății de la aplicarea prevederilor art. XL și art. XLI din Legea nr. 296/2023, în vederea acordării de tichete de masă pentru toți salariații Complexului Energetic Oltenia.

Memorandumul a fost transmis de către Ministerul Energiei Ministerului Finanțelor, pentru avizare. După parcurgerea circuitului de avizare, documentul urmează să fie înaintat spre analiză și aprobare în ședința de Guvern de săptămâna viitoare.

Societatea va continua să acționeze responsabil pentru protejarea drepturilor angajaților și pentru asigurarea condițiilor necesare desfășurării activității. Complexul Energetic Oltenia își reafirmă angajamentul de a menține un climat de muncă stabil și favorabil salariaților, bazat pe dialog, într-un cadru legal și instituțional”, a transmis CE Oltenia, în comunicatul postat pe Facebook.

Potrivit liderului sindical Gabriel Căldărușe, activitatea din cariere este complet oprită, relatează Antena 3.

Proteste au început încă de dimineață în cariere, unde minerii au refuzat timp de două ore să intre în schimb, iar ulterior au decis oprirea totală a activității.

În lipsa producției curente, termocentralele pe cărbune Turceni, Rovinari și Ișalnița funcționează doar cu stocurile existente. Aceste unități sunt esențiale pentru stabilitatea sistemului energetic național, mai ales în perioadele de consum ridicat, după cum a subliniat recent și ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Comisia Europeană a permis României să mențină în funcțiune termocentralele pe cărbune peste termenul inițial de închidere, pentru a evita riscuri majore în alimentarea cu energie. Fără acest acord, România ar fi riscat penalități de aproape două miliarde de euro și o creștere semnificativă a prețului energiei electrice.

Minerii anunță că nu vor reveni la lucru până când problema tichetelor de masă nu va fi rezolvată.

