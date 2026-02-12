Nicuşor Dan critică noua amânare a CCR privind legea pensiilor magistraţilor: „Evident, o tergiversare”

Preşedintele Nicuşor Dan a catalogat drept „tergiversare” decizia Curţii Constituţionale de amânare, pentru a cincea oară, a unei decizii cu privire la constituţionalitatea legii pensiilor magistraţilor. Şeful statului a subliniat joi seară că subiectul trenează de luni de zile şi că societatea aşteaptă o soluţie clară.

„Nu vreau că comentez foarte mult pentru că este o autoritate care are în mod constituţional libertatea de apreciere, însă este o problemă pe care societatea o vrea rezolvată, o problemă care trenează în societatea noastră de multă vreme şi eu îmi doresc o asumare din partea Curţii Constituţionale”, a afirmat Nicuşor Dan, joi seară.

Seful statului a fost întrebat dacă amânarea unei decizii a CCR pe această speță reprezintă o tergiversare.

„Evident că e o tergiversare, o vedem cu toţii”, a răspuns președintele.

CCR a amânat pentru a cincea oară decizia privind pensiile magistraților. Următorul termen: 18 februarie

Amintim că, miercuri, 11 februarie, Curtea Constituțională a României a amânat din nou pronunțarea în privința reformei pensiilor speciale ale magistraților, marcând a cincea amânare consecutivă. Noua dată stabilită este 18 februarie.

Între timp, Înalta Curte de Casație și Justiție, condusă de Lia Savonea, insistă ca CCR să solicite clarificări de la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

În paralel, se așteaptă și o decizie a Curții de Apel București în dosarele privind suspendarea din funcție a doi judecători constituționali.

Amânările repetate au generat critici în spațiul public, în condițiile în care subiectul pensiilor speciale rămâne unul dintre cele mai sensibile teme ale reformei din justiție.