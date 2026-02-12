search
Joi, 12 Februarie 2026
Adevărul
FCSB, lăsată pe dinafara Cupei României de Gloria Bistrița. Campioana, blocată în Bănie de liderul Superligii

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Universitatea Craiova a remizat joi seară, în Bănie, scor 2-2, cu FCSB și merge, cu 7 puncte, în sferturile de finală de pe primul loc în Grupa B, alături de Gloria Bistrița (6 puncte). Oltenii și bucureștenii se vor revedea duminică seară, ora 20:00, pe același stadion, în etapa a 27-a din Superligă.

Meciul din Bănie a avut goluri și faze încinse FOTO Facebook Universitatea Craiova
Meciul din Bănie a avut goluri și faze încinse FOTO Facebook Universitatea Craiova

Meciul din Bănie a fost deschis de golul lui Adrian Rus, din minutul 10. Oaspeții au egalat prin atacantul Daniel Bîrligea, în minutul 17. După pauză, ambele au mai marcat câte o dată. Craiova a făcut-o prima, în minutul 54, prin Florin Ștefan, iar FCSB a punctat în minutul 65 - prin David Popa.

Fază din partida de la Craiova FOTO Facebook Universitatea Craiova
Fază din partida de la Craiova FOTO Facebook Universitatea Craiova

În meciul cu liderul campionatului intern, campioana în exercițiu a folosit o formulă de echipă experimentală, odihnind câțiva titulari pentru jocul de peste trei zile.

FC Dinamo București și FC Hermannstadt s-au calificat, joi seara, în sferturile de finală ale Cupei României la fotbal, după ce echipa din Capitală a câștigat cu 2-0 (0-0) în fața sibienilor, pe Stadionul Arcul de Triumf, în Grupa D.

După o primă repriză slabă, Dinamo a controlat jocul după pauză și a marcat de două ori, în urma unor cornere, prin Cătălin Cîrjan (48) și Raul Opruț (60), având și o bară, prin Mamoudou Karamoko (54).

Farul a făcut show

Farul, cu mulți juniori, a surclasat formația de ligă secundă CS Dinamo cu scorul de 4-0, la Buftea, dar victoria rămâne una de palmares. Jovan Markovic a reușit un hat-trick (28, 48, 64), celălalt gol al oaspeților fiind înscris de Iustin Doicaru (43).

În alt meci, FC Botoșani a învins echipa de eșalon secund Concordia cu 3-2, la Chiajna, prin golurile reușite de Djibril Diaw (22), Ștefan Bodișteanu (51) și Alexandru Cîmpanu (55). Pentru ilfoveni au punctat Claudiu Bălan (25) și Aurelian Ciuciulete (67).

Rezultatele înregistrate joi seara

FC Dinamo - Hermannstadt 2-0 

CS Dinamo - Farul Constanța 0-4 

Concordia Chiajna - FC Botoșani 2-3 

Gloria Bistrița - UTA Arad 1-0

Universitatea Craiova - FCSB 2-2

Echipele calificate în sferturile de finală:

FC Argeș

CFR Cluj

Universitatea Cluj

Metalul Buzău

FC Dinamo

Hermannstadt

Universitatea Craiova

Gloria Bistrița

Formația Metalul Buzău este pentru a doua oară la rând în „sferturile” Cupei.

Programul sferturilor de finală

În fazele eliminatorii, U Cluj o va întâlni pe Hermannstadt, iar Metalul Buzău va avea duel cu Dinamo.

FC Argeș se va confrunta cu Gloria Bistrița, în timp ce CFR Cluj va evolua împotriva Universității Craiova.

Faza sferturilor de finală este programată să aibă loc în jurul datei de 4 martie 2026.

loading Se încarcă comentariile...
