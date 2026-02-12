Video Ne urăsc sau ne iubesc? Adevărul nefiltrat despre ce cred ucrainenii despre români aflat direct de pe străzile Kievului

Românii și ucrainenii nu se cunosc încă suficient și nu dunt tocmai apropiați, dar par să fi trecut anii în care ne priveam recirproc cu o suspiciune vecină cu antipatia. E concluzia la care a ajuns un vlogger român care vorbit pe stradă, în Kiev, cu mai mulți ucraineni și a reușit să-și facă o părere.

România și Ucraina au avut de-a lungul istoriei relații tensionate, începând cu scurta perioadă de independență a vecinilor din Nord, de a începutul secolului trecut, dar mai ales după căderea URSS și obținerea din nou a independenței, după anii 90. Relațiile bilaterale s-au ameliorat semnificativ în ultimii ani, iar după invazia rusă din Ucraina au devenit dintre cele mai bune.

Ajutorul oferit de România ca stat, dar și sprijinul acordat de românii de rând refugiaților ucraineni i-a convins pe noii noștri aliați.

Relația României cu Ucraina, mult schimbată în bine

Însă relațiile româno-ucrainene nu sunt acum remarcabile doar la nivel statal. Românii susțin în general continuarea ajutorului dat Ucrainei, iar poziția lor nu a trecut neobservată în rândul ucrainenilor. Așa s-a ajuns ca antipatia de odinioară să se estompeze, ba chiar în cazul tinerilor poate fi remarcată o anumită simpatie față de români.

Alex Craiu, un român stabilit în Ucraina, a vrut să afle singur părerea vecinilor noștri, iar pentru asta a discutat direct cu oamenii, „la firul ierbii”. Ce a urmat a fost inclus într-un clip publicat pe YouTube, care s-a viralizat în scurt timp.

„Ce cred cu adevărat ucrainenii despre români și despre România? Tocmai am mers pe străzile din Kiev pentru a afla ce părere au ucrainenii despre noi. Am păstrat toate interviurile, ca să nu spună lumea că le-am selectat doar pe cele care mi-au convenit. Eu sunt Alex Craiu, jurnalist român stabilit temporar în Ucraina, abonează-te pentru că urmează și mai multe materiale atât din Ucraina, cât și din alte locuri în care nu ai vrea să mergi”, a spus Alex Craiu.

El a vrut să demonstreze și că percepția pe care o mai au unii dintre români despre ucraineni, că ar fi în general ostili, nu are acoperire în prezent. Totuși, deși suntem vecini, pare că nici ucrainenii nu îi cunosc prea bine pe români, la fel cum și reciproca pare să fie valabilă. De menționat și că toți cei abordați au fost tineri, așa că nu este foarte clar dacă aceeași părere o au și cei mai în vârstă, care au trăit anii în care tensiunile dintre cele două țări erau la ordinea zilei, iar România și Ucraina s-au judecat chiar la Curtea Internațională de Justiție de la Haga.

Între stereotipuri și respect

Primii întâlniți au fost doi tineri, care nu s-au zgârcit deloc la vorbă. La întrebarea „care este opinia ta despre România, țara voastră vecină?”, un tânăr ucrainean s-a referit la vinul, bucătăria și latinitatea românilor.

„România este o țară bună. Are vin bun, bucătărie bună și e țara cea mai vorbitoare de limbi romanice, din acel grup lingvistic... limbi latine. Nu am fost în România, dar poate într-o zi, poate în București. Mi-ar plăcea să-mi fac prieteni noi din România”, a spus acesta.

„Cu cât te-am plătit ca să spui asta?”, a glumit românul, iar cei doi tineri s-au amuzat copios.

Ceva mai încolo, pe o bancă, un alt cuplu tânăr a acceptat provocarea și a vorbit despre români. O tânără ucraineană și un britanic au răspuns fără ezitare întrebărilor.

„Sincer, nu știu multe despre România, dar mă gândeam să merg acolo, să zbor prin această țară. Știu că au munți foarte frumoși, multe locuri drăguțe de vizitat”, a spus tânăra. A adăugat apoi: „S-ar putea ca ucrainenii să aibă niște stereotipuri despre români, dar nu cred că am avut relații rele cu ei.”

„Dar tu personal, ce crezi despre români? Ce ai auzit?”, a venit întrebarea logică. „Probabil nu multă lume știe multe, e greu de judecat. Ar fi interesant să aflu mai multe despre cultură. În general avem multe în comun și când ești în Europa e greu de spus dacă cineva e din România sau Ucraina, suntem similari în multe domenii”, a răspuns din nou fata.

„Tu probabil știi mai multe despre români, fiind din Anglia. Este opinia ta diferită?”, a fost abordarea față de britanic.

„Nu chiar. Din perspectiva englezului, cred că îi vedem pe români ca fiind similari cu polonezii sau ucrainenii, națiuni slave, țări destul de sărace, nu foarte dezvoltate. Dar, per total, oameni drăguți. România este o țară majoritar creștină, avem asta în comun și respectăm acest lucru”, a spus englezul.

Prea puțină informație despre români și în Ucraina

Următoarea abordată, o tânără, a dovedit că nu știe absolut nimic despre România și nici despre poziția față de Ucraina.

„Nu prea mă gândesc la România, dar prefer să evit să merg acolo. Poate din cauza știrilor... că nu sunt prietenoși cu noi și au un guvern pro-rus”, a fost răspunsul neașteptat al tinerei.

A fost evident contrazisă de cel care a intervievat-o. „Asta de fapt nu este adevărat, pentru că un președinte pro-european a câștigat. Românii au votat un președinte pro-european care se aliniază pro-Ucraina”, a spus el. „Înseamnă că am citit știri nu foarte bune...”, a răspuns fata.

Mult mai bine informată s-a dovedit a fi o altă tânără ucraineană, la curent cu realitățile politicii externe. „România e o țară bună, cred că o națiune ospitalieră. Prietenii mei, când a început războiul, au fost în România și a fost mult ajutor și sprijin din partea oamenilor. Nu am fost acolo, dar aș merge în viitor. Am auzit doar lucruri bune, cu excepția acelui candidat la președinție... (n.r. – cel mai probabil referire la Călin Georgescu sau George Simion). Dar despre națiune, despre oameni, doar sentimente bune”, a afirmat tânăra.

Ucrainenii știu de București, Cluj și Sibiu

Și tot o domnișoară a povestit că a fost în urmă cu câțiva ani în București și cunoștea câte ceva și despre Cluj.

„În România, cultura, muzica, mâncarea sunt grozave. Sunt mulți oameni aici în Ucraina care n-au auzit nimic despre România, dar eu am fost în București acum mult timp. Știu și despre orașul acela progresist cu mulți specialiști în IT, Cluj-Napoca. Am auzit numai lucruri bune”, a punctat tânăra.

O altă tânără întâlnită știa despre România și chiar a fost aici. „Am fost în România, mi-a plăcut mult! Munții Transilvaniei... Am fost în București și Sibiu, mi-a plăcut, e o țară drăguță. Românii sunt ospitalieri, îi iubesc. Mi-ar plăcea să mă întorc într-o zi. Bine ai venit în Ucraina!”, a spus tânăra.