Ion Balint, cunoscut drept Nuțu Cămătaru, și fratele său, Vasile Balint, zis Sile Cămătaru, se numără printre cei nouă suspecți reținuți după perchezițiile DIICOT de miercuri, 25 noiembrie.

Sile și Nuțu Cămătaru Foto: Arhiva Adevărul

Un alt suspect, un afacerist de pe litoral, este căutat de autorități, relatează Știrile ProTV.

Pe lista celor reținuți se află și cei doi fii ai lui Sile, Balint Vasile Daniel, zis „Dani al lui Sile”, și Balint Nuțu Mario, precum și ginerii lui Nuțu, Dan Emanuel Daniel, cunoscut ca „Manu Bombardierul”, și Petcu Cezar. Ceilalți trei sunt Șpac Vladimir Florin, Țuțu Radu Giovani și Ionescu Mohamed.

Suspectul care nu a fost găsit este Nedelcu Giani Laurențiu, prezentat de ProTV drept proprietar al complexului „Ring” din Costinești. Potrivit postului de televiziune, acesta s-ar fi sustras descinderilor, iar autoritățile au declanșat procedurile de urmărire.

45 de percheziții și acuzații de control asupra activității artiștilor

Așa cum Adevărul a relatat anterior, procurorii și polițiștii au efectuat 45 de percheziții în București și în județele Ilfov, Prahova, Giurgiu, Brașov, Constanța și Mureș. Dosarul vizează constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, supunerea la muncă forțată sau obligatorie, șantaj, camătă și proxenetism.

Potrivit anchetatorilor, două grupări interdependente, constituite începând din 2025, ar fi încercat să controleze activitatea unor interpreți de muzică lăutărească. Artiștii și intermediarii lor ar fi fost amenințați pentru a accepta condițiile impuse de suspecți, inclusiv prestații gratuite sau remunerate sub nivelul obișnuit și interdicția de a cânta în localuri concurente.

Ancheta privește și presupusa exploatare sexuală a unor victime în Germania și Elveția, precum și împrumuturi cu dobândă urmate de amenințări pentru recuperarea banilor. Întrebat de jurnaliști dacă le-a cerut cântăreților taxe de protecție, Sile Cămătaru a negat, potrivit relatării Adevărul.

ANAF verifică fonduri de peste 18 milioane de lei

În paralel, inspectorii antifraudă verifică sursa banilor folosiți pentru achiziția unor proprietăți rezidențiale și automobile de lux. Potrivit informațiilor transmise de ANAF și publicate de Adevărul, sursa fondurilor utilizate, de peste 18 milioane de lei, este incertă. Verificările se desfășoară la solicitarea și sub coordonarea procurorului de caz DIICOT.