Cel puțin 30 de persoane au murit, iar alte 19 au fost rănite după ce un camion-cisternă care transporta produse petroliere s-a răsturnat și a explodat în guvernoratul Giza, în apropiere de Cairo (Egipt), au anunțat autoritățile.

Explozia a fost urmată de un incendiu de proporții Foto: captură YouTube Africa News

Potrivit Ministerului Sănătății din Egipt, incendiul care a urmat a izbucnit deasupra Tunelului 10, în districtul Warraq din Imbaba, în apropierea șoselei de centură a capitalei, potrivit CNN.

Ministerul Petrolului a transmis că vehiculul, operat de o companie privată, a ieșit de pe carosabil și s-a izbit de un zid înainte de a exploda și de a fi cuprins de flăcări.

La locul tragediei au fost mobilizate 39 de ambulanțe, iar răniții au fost transportați la trei spitale din zonă pentru îngrijiri medicale.

Khaled Abdelghaffar, ministrul Sănătății, a dispus ridicarea nivelului de alertă în unitățile medicale din apropiere și s-a deplasat la locul accidentului și la spitalele unde au fost internați răniții pentru a monitoriza intervenția.

Semiluna Roșie Egipteană a anunțat, de asemenea, că a trimis echipe de intervenție pentru a sprijini pompierii, echipajele medicale și celelalte autorități implicate în gestionarea situației.

Imaginile difuzate de presa locală arată un incendiu de mari proporții care a cuprins mai multe vehicule aflate pe șosea, în timp ce coloane dense de fum negru s-au ridicat deasupra zonei.

Autoritățile au precizat că bilanțul este unul provizoriu și că operațiunile de intervenție și identificare a victimelor continuă.