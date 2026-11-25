Primărița Elena Lasconi, fostă candidată la alegerile prezidențiale s-a declarat în favoarea unei reorganizări administrativ-teritoriale, dar susține că actuala dezbatere lansată de PSD nu ar viza o reformă reală.

Reforma ar însemna costuri politice pentru PSD, spune Lasconi Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

Invitată miercuri seară la Digi24, Lasconi a afirmat că România are „nevoie de o reorganizare, dar să fie pe bune”, și a explicat că oamenii ar fi mai interesați de subiect dacă li s-ar explica „ce am eu de câștigat, ca cetățean”.

„Nu cred că PSD-ul va face o reorganizare”

Primărița municipiului Câmpulung Muscel a afirmat că principalul obstacol în calea unei reforme administrative este chiar costul politic pe care acesta l-ar avea pentru PSD:

„Nu cred că PSD-ul va face o reorganizare. De ce? Pentru că are foarte multe de pierdut. Are mii de primari în toată țara”.

Potrivit fostei candidate la prezidențiale, o astfel de reformă ar genera nemulțumiri în rândul aleșilor locali.

„O să fie foarte mulți primari dezamăgiți. O să fie supărați”, a spus Lasconi, apreciind că o parte dintre aceștia ar putea migra către alte partide.

„Ar fi o surpriză foarte plăcută”

Primărița consideră că PSD ar putea opta pentru o reformă limitată, fără efecte majore asupra actualei structuri administrative.

„Ar fi o surpriză foarte plăcută din partea PSD să facă pe bune o reorganizare, dar cred că va fi o pseudo-reorganizare”, a declarat edilul.

Lasconi a afirmat că orice astfel de proiect ar trebui fundamentat pe analize clare privind economiile și impactul asupra administrației.

Cere organizarea unui referendum

Edilul susține că o reformă administrativ-teritorială ar trebui validată prin consultarea populației.

„Mie mi s-ar părea fairplay să întreb poporul, printr-un referendum, dacă își doresc asta”, a spus Lasconi.

Primărița a oferit exemplul municipiului Câmpulung, pe care îl conduce, unde servicii precum spitalele și școlile deservesc și localitățile din jur, fără ca acestea să contribuie direct la finanțarea lor.

Totodată, Lasconi a avertizat că eventualele comasări trebuie să țină cont de populația vârstnică din mediul rural.

„Trebuie să te uiți prima dată la popor”, a afirmat aceasta la Digi 24, adăugând că localitățile comasate ar trebui să păstreze puncte de lucru pentru relația cu cetățenii.

„Nu o simt ca pe o reformă adevărată”

Întrebată dacă vede în actuala dezbatere o reformă autentică sau mai degrabă un exercițiu politic, Lasconi a răspuns tranșant:

„Nu o simt ca pe o reformă adevărată, adică e un pic de vrăjeală în ce comunică PSD”.

În opinia sa, reorganizarea administrativă nu poate fi realizată „după ureche”, ci trebuie construită pe „calcule foarte clare și serioase, matematice”.