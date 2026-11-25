Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a declarat că majoritatea membrilor Alianței pentru Unirea Românilor l-au susținut pe Călin Georgescu, în ciuda speculațiilor privind relația dintre fostul candidat la prezidențiale și partidul condus de George Simion.

Petrișor Peiu, cu delegația AUR la consultările de la Cotroceni Foto: Inquam / George Călin

Invitat în emisiunea „Prima Pagină” by Cotidianul, de la Prima News, Peiu a afirmat că, din observațiile sale, sprijinul pentru Georgescu este semnificativ în interiorul AUR.

„Sunt suspiciunile astea. Eu, din ce văd pe bază statistică, majoritatea colegilor mei, adică chiar o largă majoritate a colegilor mei, l-au susţinut pe domnul Georgescu”, a declarat Petrișor Peiu.

Peiu: „Am votat cu George Simion”

Politicianul a precizat însă că el nu s-a numărat printre susținătorii lui Georgescu la ultimele alegeri, afirmând că l-a votat pe liderul AUR.

„Nu, am zis că majoritatea. Eu nu am avut prilejul să-l susţin, pentru că la alegerile din 2024 am votat cu George Simion. La alegerile din 2025, cu George Simion”, a spus reprezentantul AUR.

„Îl susțin foarte puternic”

Peiu a explicat că mulți membri ai partidului îl cunosc personal pe Călin Georgescu, în condițiile în care acesta a avut o relație apropiată cu AUR după intrarea formațiunii în Parlament.

„Domnia sa a fost într-o legătură bună cu Partidul AUR după 2020, o perioadă. Şi am mulţi colegi de partid de acum care l-au cunoscut şi care îl susţin foarte puternic”, a afirmat Peiu.

Amintim că, în urmă cu o săptămână, George Simion, liderul AUR a vorbit la „Interviurile Adevărul” despre posibilitatea ca fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu să se alăture partidului, după ce își va rezolva problemele din justiție. Întrebat dacă AUR i-ar putea oferi o funcție de conducere, inclusiv pe cea de președinte onorific, sau dacă l-ar susține într-o nouă cursă pentru Cotroceni, Simion a spus că nu a luat încă o decizie, dar a susținut că Georgescu „trebuia să fie președintele României”.