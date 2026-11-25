Activele internaționale ale gigantului petrolier rus Lukoil vor fi preluate de un consorțiu de investitori condus de miliardarul american Todd Boehly, potrivit unui anunț făcut de compania de investiții Eldridge.

SUA intră indirect în afacerile Lukoil. Foto: Petrotel Lukoil Facebook

Consorțiul, din care face parte și U.S. International Development Finance Corporation (DFC), a ajuns la un acord pentru achiziționarea Lukoil International, divizia care deține operațiunile externe ale grupului rus, potrivit CNN.

Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică.

Potrivit Eldridge, acordul va avea ca efect și dobândirea de către guvernul american a unei participații indirecte în activele Lukoil prin intermediul DFC.

Compania americană a transmis că tranzacția va contribui la „asigurarea controlului american și al aliaților asupra unor active energetice globale critice”.

Active în 11 țări, rafinării și 2.000 de benzinării

Portofoliul internațional al Lukoil include operațiuni de explorare și producție în 11 țări, cu o producție de aproximativ 350.000 de barili echivalent petrol pe zi.

De asemenea, tranzacția vizează câmpuri petroliere și de gaze, trei rafinării din Europa, aproximativ 2.000 de stații de alimentare din 16 țări din Europa, America de Nord și Asia Centrală, precum și activități internaționale de trading.

Conform Eldridge, preluarea va fi realizată printr-un schimb de acțiuni, în cadrul căruia participațiile restricționate din compania-mamă din Rusia și din alte companii rusești vor fi schimbate cu acțiunile Lukoil International.

Compania susține că această structură „evită orice plată directă în numerar către Rusia” în cadrul tranzacției.

Tranzacția trebuie aprobată de autoritățile americane

Printre partenerii implicați în consorțiu se numără și Catena Investment Holding din Emiratele Arabe Unite, precum și banca americană de investiții Xtellus Partners.

Finalizarea tranzacției depinde de aprobarea Office of Foreign Assets Control (OFAC), agenția din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA responsabilă de regimul sancțiunilor.

Un efect al sancțiunilor impuse Rusiei

Potrivit unor analiști citați de CNN, vânzarea activelor externe ale Lukoil reprezintă una dintre cele mai importante consecințe ale sancțiunilor occidentale impuse Moscovei după invadarea Ucrainei.

Lukoil a scos la vânzare activele internaționale în urmă cu peste un an, după ce compania a intrat pe lista entităților sancționate de Statele Unite, alături de Rosneft, cea mai mare companie petrolieră a Rusiei.

Mai multe tentative anterioare de vânzare au eșuat din cauza dificultăților de obținere a aprobărilor necesare din partea autorităților americane.

Pentru Todd Boehly, cunoscut mai ales pentru investițiile în sport și divertisment, tranzacția reprezintă una dintre cele mai importante intrări în sectorul energetic internațional. Compania sa, Eldridge, administrează active de peste 75 de miliarde de dolari și deține participații în numeroase afaceri din domeniul financiar, imobiliar și sportiv.