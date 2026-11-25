Un caz revoltător afectează unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din sud-estul României. Deși Drumul Expres Brăila-Galați (DEx6) este finalizat în proporție de 99%, furtul unor componente esențiale ale podului hobanat peste Siret împiedică deschiderea circulației în 2026. Constructorul a făcut plângere la Poliție, însă, între timp, au dispărut și alte piese, iar înlocuirea celor furate nu va fi posibilă până la sfârșitul anului, potrivit CNAIR.

Podul peste Siret de la Drumul expres Brăila-Galați Foto: captură/Youtube

Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR, a declarat pentru „Adevărul” că a discutat cu reprezentanții constructorului, iar aceștia au confirmat că nu vor putea aduce în acest an componentele necesare pentru continuarea lucrărilor.

„Am vorbit și cu constructorul. Din ce ne-a spus acesta, nu vor reuși să aducă anul acesta hobanele și elementele de prindere a hobanelor care au fost furate. Ca atare, lucrările nu vor putea continua până la sosirea acestor elemente”, a declarat Alin Șerbănescu.

Întrebat dacă există informații despre numărul componentelor furate, dacă a fost deschisă o anchetă la Poliție, reprezentantul CNAIR a precizat că plângerea a fost depusă de constructor.

„Constructorii au făcut plângere la Poliție. Au și o firmă de pază acolo sau aveau o firmă de pază. Trebuie lămurită treaba de către constructori, atât cu Poliția, cât și cu firma de pază. Cert este că, din cauza furtului, deși Drumul Expres Brăila-Galați este finalizat în proporție de 99%, lipsește o componentă importantă, și anume hobanele podului. Lucrările nu pot avansa pentru că, la podurile hobanate, elementele structurii sunt susținute de aceste hobane, iar construcția înaintează pe măsură ce ele sunt montate. Dacă nu ai hobanele, podul riscă să se dărâme, să se prăbușească”, a explicat Alin Șerbănescu pentru Adevărul.

Reprezentantul CNAIR a precizat că muncitorii pot continua anumite activități și pe timpul iernii, însă montarea dalelor și betonarea acestora depind de instalarea hobanelor.

„Constructorii pot lucra la confecțiile metalice și iarna. Dar mai au de montat dalele și de betonat aceste dale. Și nu le pot monta pe calea podului și nu le pot betona pentru că nu au hobanele care să susțină elementele podului pe care vor fi așezate dalele. Și atunci este un cerc vicios”, a declarat acesta.

Potrivit representantului CNAIR, dispariția componentelor a fost semnalată în urmă cu două luni, dar că între timp au mai fost sustrase și alte elemente. „Acum două luni a fost sesizat furtul masiv, dar, între timp, am înțeles că s-au mai furat elemente”, a spus purtătorul de cuvânt al CNAIR.

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Acesta a criticat situația, arătând că prin sustragerea pieselor este întârziată o investiție de care ar fi putut beneficia inclusiv autorii furtului.

„Își fură singuri căciula. Fură niște elemente de la o infrastructură de care s-ar fi putut bucura și cei care au furat. Acum stăm toți și așteptăm să vină. Pagubă națională, ca să zic așa”, a mai declarat Alin Șerbănescu.

În august, Ministerul Transporturilor anunța că drumul va fi deschis până la sfârșitul anului

În urmă cu trei luni, reprezentanții Ministerului Transporturilor transmiteau că lucrările la Drumul Expres Brăila-Galați se apropie de final și că șoseaua ar urma să fie deschisă circulației până la sfârșitul anului.

Pe 28 august, secrtarul de stat de la acea vreme, Irinel Ionel Scrioșteanu, anunța, după o vizită pe șantier, că muncitorii începuseră pregătirile pentru montarea ultimei piese a podului peste Siret.

Podul are 307 metri lungime și este cea mai complexă structură de pe Drumul Expres Brăila-Galați, după podul suspendat peste Dunăre de la Brăila.

Constructorul UMB își menținea angajamentul ca Drumul Expres Brăila-Galați să fie dat în trafic până la sfârșitul anului.

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DEx6 va lega zona Brăila-Galați de drumul de legătură al podului suspendat peste Dunăre de la Brăila și va continua până la intersecția cu DN2B, în zona Movileni, în județul Galați.

Noul drum este gândit și ca alternativă pentru traficul greu care circulă în prezent pe DN22B.

În același timp, legătura pe care o va asigura între Brăila și Galați va permite conectarea mai directă a zonei cu rețeaua de drumuri de mare viteză.

După construirea Drumului Expres Focșani-Brăila, această conexiune va ajunge direct la Autostrada Moldovei (A7), formând un coridor rutier de mare viteză între Moldova, Brăila, Galați și traversarea Dunării.

DEx6 va avea două benzi de circulație pe fiecare sens și va cuprinde trei poduri, două viaducte și un pasaj. Valoarea investiției este de 449,42 milioane de lei, fără TVA, iar finanțarea provine din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Transport 2021-2027.