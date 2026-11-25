Deși firmele românești au câștigat teren pe piețele externe și au exportat mai mult, România continuă să cumpere din străinătate mai mult decât vinde. Diferența dintre încasările din exporturi și plățile pentru importuri s-a redus în 2025, dar țara a rămas pe locul al doilea în Uniunea Europeană în privința deficitului de cont curent. La această situație contribuie și creșterea costurilor pentru firme, dar și faptul că prețurile din România au urcat mai repede decât în țările cu care facem comerț.

Exportatorii români au câștigat cotă de piață, în ciuda creșterii costurilor cu forța de muncă. Foto: trans.info

Între 2022 și 2025, ponderea României în exporturile totale de bunuri și servicii ale economiilor avansate a crescut cu 7,1%, potrivit unei analize Adevărul Financiar bazate pe datele Comisiei Europene. Exportatorii români au câștigat astfel teren față de concurența externă. Pentru a înțelege de ce economia are în continuare nevoie de finanțare din exterior, contează și cât plătește România pentru importuri, precum și diferența dintre veniturile încasate din străinătate și cele plătite în afara țării.

Ce explică locul al doilea al României în UE

Diferența dintre valoarea importurilor și cea a exporturilor de bunuri și servicii s-a redus, de la 6% din PIB în 2024 la 5,1% în 2025. În schimb, pe partea de venituri, decalajul dintre plățile către străinătate și încasările din exterior s-a mărit, de la 2,1% la 2,4% din PIB. O parte din îmbunătățirea obținută prin comerț s-a pierdut astfel în altă parte a economiei.

Aceste fluxuri se regăsesc în contul curent, care cuprinde comerțul cu bunuri și servicii, veniturile și transferurile curente dintre România și restul lumii. În 2025, deficitul de cont curent a coborât la 7,4% din PIB, de la 8,1% cu un an înainte. Raportat la mărimea economiei, a rămas al doilea cel mai mare din Uniunea Europeană.

Comisia Europeană leagă această evoluție de anii în care cheltuielile statului, susținute de deficite bugetare mari, au alimentat cererea internă. O parte din cerere a fost acoperită prin importuri. Măsurile fiscale au temperat ulterior consumul, dar diferența dintre plățile externe și încasări s-a redus lent. Pentru 2026, Comisia estimează un deficit de cont curent de 7% din PIB, iar pentru 2027, de 6,3%.

Cât s-a scumpit munca pentru aceeași producție

Pentru firmele care vând în străinătate, schimbarea se vede și în costul unei comenzi. Între 2022 și 2025, costul muncii pe unitatea de producție a crescut cu 31,5% în România, potrivit datelor provizorii ale Comisiei. Indicatorul ține cont atât de costul unei ore de muncă, cât și de cât se produce în acea oră. Pragul orientativ urmărit pe trei ani pentru țările din afara zonei euro este de 12%.

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Să luăm o fabrică de piese auto care a stabilit cu un client din străinătate un preț fix în euro. Dacă fabrica are cheltuieli mai mari în lei pentru a produce fiecare piesă, poate livra întreaga comandă și poate încasa suma convenită, dar îi rămân mai puțini bani după plata costurilor. La următoarea negociere, contează dacă poate obține un preț mai bun sau poate produce mai multe piese în același număr de ore.

În 2025, ritmul anual de creștere a costului muncii pe unitatea de producție a încetinit la 3,9%, iar productivitatea a urcat cu 2%. Pentru 2026, Comisia estimează că productivitatea va stagna, în timp ce costul muncii pe unitatea de producție va crește cu 5,1%.

De ce contează inflația chiar și când cursul leului este stabil

În 2025, cursul leului față de monedele partenerilor comerciali a rămas, în ansamblu, relativ stabil. Prețurile au crescut însă mai repede în România. Față de zona euro, de exemplu, rata inflației a fost mai mare cu 4,7 puncte procentuale.

Pentru a surprinde ambele evoluții, Comisia compară România cu 42 de parteneri comerciali și ține cont atât de cursul valutar, cât și de prețurile de consum. Indicatorul rezultat, numit curs de schimb real efectiv, s-a apreciat cu 3,1% în 2025, aproape integral din cauza diferențelor de inflație. Pe trei ani, aprecierea a ajuns la 11,7%, peste pragul orientativ de 10% aplicabil României. Pentru o firmă care concurează prin preț, un curs valutar stabil poate veni astfel cu o dificultate: cheltuielile de acasă pot crește mai repede decât cele ale concurenților din străinătate.

Ce dețin investitorii străini în România și cât dețin românii în afara țării

Deficitul de cont curent descrie ce s-a întâmplat pe parcursul unui an. Pentru a vedea ce s-a acumulat în timp, Comisia urmărește și diferența dintre activele financiare pe care rezidenții României le dețin în străinătate și cele pe care nerezidenții le dețin aici. La sfârșitul lui 2025, diferența în favoarea nerezidenților echivala cu 43,7% din PIB, față de 41,1% cu un an înainte.

În această comparație intră atât un împrumut acordat din străinătate unei firme românești, cât și acțiunile pe care un investitor străin le deține la o fabrică din România. Împrumutul are o scadență. În cazul acțiunilor, investitorul deține o parte din fabrică. După excluderea instrumentelor care nu presupun rambursarea unei datorii, între care și participațiile la capital, poziția netă a României era de -11,1% din PIB în 2025.

Această diferență explică de ce contează și forma în care vin banii din străinătate. România are în continuare nevoie de finanțare externă, dar o investiție în capitalul unei fabrici și un credit de aceeași valoare creează obligații diferite. Comisia Europeană va reevalua dezechilibrele economiei românești în primăvara anului 2027.