Sute de muncitori și numeroase utilaje sunt mobilizate pe mai multe fronturi ale tronsonului Nădășelu – Zimbor, din Autostrada Transilvania (A3). Lucrările au loc în principal în zonele celor două mari viaducte, Nădășelu și Topa Mică, însă șansele ca noul sector de autostradă să fie inaugurat în 2026 par tot mai mici.

Viaductul de la Topa Mică. Foto: Daniel Guță, ADEVĂRUL

Cele mai dificile lucrări de pe șantierul Autostrăzii Transilvania (A3), pe tronsonul Nădășelu – Zimbor (30,6 kilometri), se apropie de final. Cele două viaducte uriașe de la Nădășelu și Topa Mică, din județul Cluj, au intrat în etapa finisajelor, la peste doi ani de la primele foraje efectuate în teren, în toamna anului 2024.

Viaductul Nădășelu, construit peste cimitirul satului

În acest timp, viaductul Nădășelu, cu o lungime de 1,2 kilometri, a fost construit de la zero pe un traseu care străbate satul de pe valea Nadășului, trecând prin imediata vecinătate a mai multor gospodării, dar și pe deasupra cimitirului local.

A fost nevoie de reconfigurarea proiectului, pe un traseu aproape paralel cu cel inițial, dar situat mai jos pe versant, la o distanță de circa 100–200 de metri, după ce, la începutul lunii septembrie 2021, o alunecare masivă de teren a făcut imposibilă continuarea lucrărilor pe vechiul amplasament al autostrăzii. Lucrările pe tronsonul Nădășelu – Zimbor începuseră cu doar câteva luni înainte, în ianuarie 2021.

Pregătirile pentru construcția noului viaduct, demarate în 2024, au vizat și utilizarea unei tehnici de construcție rar întâlnite în România. Partea centrală a viaductului, care traversează cimitirul satului, a fost realizată prin metoda consolei echilibrate. Structura de beton a fost construită etapizat, pornind de la piloni și avansând simultan în ambele direcții, până la îmbinarea segmentelor. Metoda a permis traversarea cimitirului fără amplasarea unor structuri provizorii de susținere printre morminte.

În septembrie 2026, constructorii au încheiat montarea celor 192 de grinzi ale viaductului și turnarea ultimului segment al structurii realizate în consolă, trecând apoi la amenajarea platformei rutiere.

La Nădășelu, zeci de muncitori și numeroase utilaje erau mobilizate marți, 24 noiembrie, pentru finalizarea carosabilului și racordarea viaductului cu restul autostrăzii. Pe porțiuni întinse ale construcției au fost montate parapetele metalice de protecție și panourile fonoabsorbante, menite să reducă zgomotul traficului resimțit de locuitorii satului.

Viaductul de doi kilometri de la Topa Mică

La circa zece kilometri de Nădășelu, în direcția Zalău, tot în 2024 au început pregătirile pentru construcția viaductului de la Topa Mică, cu o lungime de peste doi kilometri. Și aici, instabilitatea terenului a impus modificarea traseului inițial al Autostrăzii Transilvania.

Noua construcție traversează valea pârâului Topa Mică și Drumul Național 1F (Cluj-Napoca – Zalău). La ridicarea viaductului au fost folosite sute de grinzi prefabricate din beton, montate pe piloni.

În prezent, ambele căi de circulație sunt asfaltate, au fost instalați stâlpii de iluminat, iar constructorii mai au de executat lucrări de finisare a platformei rutiere, de racordare la restul autostrăzii, de amenajare a sistemelor de scurgere a apelor și a terenurilor din vecinătatea construcției.

Cele două viaducte, care însumează peste 3,2 kilometri, sunt construite de asocierea Özaltin – Ilgaz – Visio Construction Works, în baza unui contract separat de cel atribuit grupului UMB pentru realizarea tronsonului A3 Nădășelu – Zimbor.

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Contractul, semnat în 5 iunie 2024, are o valoare de aproximativ 995 de milioane de lei, fără TVA, iar investiția este finanțată prin Programul Transport 2021–2027. Ordinul de începere a execuției a fost emis în 4 august 2025, termenul contractual de finalizare fiind martie 2027.

Vremea rece ar putea întârzia inaugurarea autostrăzii

Reprezentanții Asociației Pro Infrastructură estimau, la începutul lunii noiembrie, că noul tronson al Autostrăzii Transilvania ar putea fi deschis circulației în jurul datei de 15 decembrie 2026, cu trei luni înainte de termenul contractual de finalizare a celor două viaducte.

1/16 Zona Nădășelu Autostrada Transilvania Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (3) jpg Foto: Daniel Guță, ADEVĂRUL

„La cum arată situația din teren, ținând cont și de vreme, estimăm că o lună și jumătate ar trebui să fie suficient ca turcii de la Ozaltin să finalizeze devierile de la Nădășelu și Topa Mică. În rest, cei de la UMB mai au mărunțișuri în afara aliniamentului autostrăzii, câteva rosturi de dilatație de pus și spațiile de servicii de terminat. Astfel turcii pot să se achite de contract cu 3 luni mai devreme. Din păcate, nu același lucru îl putem spune și despre UMB care își termină treaba pe acest lot cu mare întârziere”, arătau reprezentanții Asociației Pro Infrastructură.

Estimări asemănătoare privind deschiderea circulației până la sfârșitul anului a făcut și Cristian Pistol, directorul general al CNAIR. La 22 octombrie 2026, el anunța că lucrările la cele două viaducte ajunseseră la un stadiu fizic de 87,8 la sută, în timp ce restul tronsonului Nădășelu – Zimbor era realizat la 99,3 la sută.

1/13 Viaductul Nădășelu A3 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (1) jpg Foto: Daniel Guță, ADEVĂRUL

„Obiectivul nostru rămâne deschiderea circulației pe toate aceste sectoare până la finalul anului. Depinde de vreme și de ultimele verificări”, informa atunci Cristian Pistol, pe pagina sa de Facebook, referindu-se la tronsoanele Nădășelu – Zimbor și Suplacu de Barcău – Chiribiș.

În ciuda estimărilor optimiste, șansele ca noul sector al Autostrăzii Transilvania să fie inaugurat în luna decembrie par reduse. Pe unele porțiuni mai trebuie așternute straturi de asfalt, iar temperaturile scăzute, înghețul și precipitațiile pot limita sau chiar întrerupe astfel de lucrări. De asemenea, în zonele celor două viaducte și pe restul tronsonului mai sunt în desfășurare lucrări la instalațiile electrice și sistemele de iluminat, la montarea parapetelor și a gardurilor de protecție, la amenajarea șanțurilor și a sistemelor de evacuare a apelor.

Viaductul Nădășelu, aproape gata în timp record. Cum a fost ridicată structura uriașă de pe Autostrada Transilvania, peste cimitir

1/15 Viaductul Topa Mică în șantier Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (15) jpg Foto: Daniel Guță, ADEVĂRUL

Chiar dacă structurile celor două mari viaducte au fost finalizate, volumul lucrărilor rămase și apropierea iernii ar putea împinge deschiderea circulației în primele luni ale anului 2027.

Odată cu inaugurarea tronsonului Nădășelu – Zimbor și conectarea acestuia la cei 12 kilometri de autostradă dintre Zimbor și Poarta Sălajului, inaugurați în 11 august 2026, șoferii vor putea circula neîntrerupt pe peste 155 de kilometri din Autostrada Transilvania, până la Târgu Mureș.

Autostrada Transilvania, începută în 2004

Autostrada Transilvania, proiectată inițial să lege Brașovul de Vama Borș, la frontiera cu Ungaria, a intrat în șantier în 2004, în baza contractului atribuit companiei americane Bechtel.

Primii 42 de kilometri ai autostrăzii, între Turda și Gilău, au fost deschiși circulației la 1 decembrie 2009. În anii următori au fost finalizate și alte sectoare între Târgu Mureș și Cluj-Napoca, astfel că în prezent se circulă neîntrerupt între Târgu Mureș și Nădășelu, pe aproximativ 113 kilometri.

În august 2026 a fost inaugurat și sectorul Zimbor – Poarta Sălajului, de 12,24 kilometri, care va fi conectat la restul autostrăzii odată cu finalizarea celor două viaducte din județul Cluj.

Pe traseul spre Oradea mai rămân segmente în execuție sau în proiectare, iar finalizarea integrală a Autostrăzii Transilvania în nord-vestul României este așteptată după 2030. Printre cele mai dificile lucrări rămase se numără și tunelul Meseș, de aproape trei kilometri, proiectat pe sectorul dintre Poarta Sălajului și Zalău.