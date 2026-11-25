Actorul Alex Bogdan a lansat un apel către profesorii și directorii de licee din întreaga țară, anunțând că este dispus să participe la întâlniri cu elevii pentru a le vorbi despre experiența sa cu dependența de jocuri de noroc, tocmai pentru a-i avertiza pe adolescenți asupra acestei „boli”.

Actorul crede că experiența sa ar putea fi un exemplu de „așa nu” Foto: FV Alex Bogdan

Într-o postare publicată pe Facebook, actorul a transmis că își dorește să contribuie la prevenirea acestui fenomen în rândul adolescenților:

„Dragi profesori de liceu, stimați directori/directoare de liceu, vreau să vin în liceele voastre și să le vorbesc adolescenților despre dependența de jocuri de noroc”.

„Am suferit 16 ani de această boală și cred că povestea mea ar dezvolta anticorpii necesari”

Actorul a dezvăluit că s-a confruntat timp îndelungat cu această problemă și consideră că experiența personală ar putea avea un impact asupra tinerilor.

„Eu am suferit 16 ani de această boală și cred că povestea mea ar dezvolta anticorpii necesari ca ei să fie pregătiți să lupte împotriva acestei dependențe”, a afirmat acesta.

Potrivit mesajului său, întâlnirile ar putea începe din luna ianuarie și s-ar putea desfășura în orice localitate unde va fi invitat.

„Din ianuarie pot veni oriunde mă chemați, cred că putem face mult bine împreună pentru tineri”, a transmis actorul.

„O societate sănătoasă are adolescenți sănătoși”

Alex Bogdan spune că inițiativa sa pornește din convingerea că educația și prevenția sunt esențiale în combaterea dependențelor:

„Cred mult că o societate sănătoasă are adolescenți sănătoși, pregătiți și conștienți de pericolele dependențelor”.

Actorul i-a încurajat pe reprezentanții unităților de învățământ interesați să îl contacteze direct, iar pe urmăritorii săi i-a rugat să distribuie mesajul pentru a ajunge la cât mai mulți profesori și directori de licee.

„Pentru restul oamenilor, am nevoie de la voi de share masiv să ajungă la câți mai mulți profesori și directori”, a transmis Alex Bogdan.

Amintim că și Rică Răducanu, fostul portar al Rapidului, a recunoscut că a pierdut sume importante la jocurile de noroc, unde mergea împreună cu Viorel Lis.



Reamintim că administraţiile locale au primit deja, prin OUG nr. 7/2026, dreptul de a decide dacă permit jocurile de noroc în localitățile lor, în ce zone pot funcționa sălile și ce taxă anuală trebuie să plătească operatorii şi mai multe orașe au folosit aceste prevederi pentru a închide sălile de jocuri de noroc.