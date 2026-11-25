Lichidatorul judiciar al unei societăți comerciale din Portul Constanța a deschis un proces împotriva Cristelei Georgescu, pentru recuperarea unei sume de 40.000 de lei. Banii au fost încasați de PFA-ul soției lui Călin Georgescu în baza unui contract de prestări servicii, însă documentele analizate în procedura de insolvență nu ar demonstra că serviciile au fost efectuate.

Cristela Georgescu, chemată în judecată Foto: Mediafax

Acțiunea a fost înregistrată la Tribunalul Constanța, la Secția a II-a Civilă, și are ca obiect anularea unor acte frauduloase, obligația de a face și pretenții. Reclamantul este lichidatorul judiciar al societății Marsala Koncept SRL, aflată în procedură de insolvență, iar pârâta este Cristela-Elena Georgescu, potrivit Cotidianul.

De ce îi cere lichidatorul Cristelei Georgescu să returneze banii

Potrivit unui raport depus în octombrie 2025 în procedura de insolvență a societății Marsala Koncept SRL, organele de control fiscal au semnalat că PFA Georgescu Cristela-Elena a facturat și încasat 40.000 de lei, fără să existe documente care să dovedească prestarea serviciilor.

„Organele de control fiscal au evidențiat, de asemenea, și contractul de prestări servicii în urma căruia PFA Georgescu Cristela – Elena a facturat și încasat suma de 40.000 de lei, pentru care nu s-a putut face dovada prestației”, se arată în document.

PFA-ul Cristelei Georgescu a fost radiat la cererea titularului, în februarie 2026, după aproximativ cinci ani și jumătate de activitate.

Firma din Portul Constanța și legăturile cu Ionel Rusen

Marsala Koncept SRL are sediul în Portul Constanța, Dana 5, iar insolvența a fost deschisă la cererea creditorului VH Extra Oil SRL. În 2022, societatea a exportat 3.000 de tone de motorină către compania Sheriff din Tiraspol, regiunea transnistreană a Republicii Moldova.

În acționariatul firmei a intrat, în 2020, și Wall Street Consulting SRL, reprezentată de omul de afaceri Ionel Rusen. Acesta a fost trimis în judecată alături de Călin Georgescu într-un dosar de înșelăciune, în care prejudiciul reclamat de omul de afaceri Răzvan Leu este estimat la aproximativ un milion de euro.

În declarația de avere depusă la Biroul Electoral Central în noiembrie 2024, Călin Georgescu a declarat venituri anuale de 72.000 de lei de la Universitatea din Pitești. Cristela Georgescu a menționat venituri salariale de 25.458 de lei, obținute de la societatea pe care o înființase cu mai puțin de un an înainte.