În noaptea de 26 spre 27 noiembrie 1940, legionarii au ucis 64 de deținuți în închisoarea Jilava. Printre victime s-au aflat foști demnitari ai regimului lui Carol al II-lea, între care fostul prim-ministru Gheorghe Argeșeanu și foștii miniștri Victor Iamandi și Gabriel Marinescu. Pe 26 noiembrie 1922, arheologul britanic Howard Carter și lordul Carnarvon pătrundeau pentru prima dată în mormântul aproape intact al faraonului Tutankhamon.

1476: Vlad Țepeș revine pentru a treia oară la conducerea Țării Românești

La 26 noiembrie 1476 este consemnată revenirea lui Vlad Țepeș pe tronul Țării Românești, pentru a treia oară. El l-a înlăturat pe Basarab Laiotă cu ajutorul lui Ștefan cel Mare și al lui Ștefan Báthory.

Noua domnie a fost însă foarte scurtă. Vlad Țepeș a fost ucis la sfârșitul lunii decembrie 1476, iar capul său a fost trimis sultanului. Locul în care a fost înmormântat rămâne disputat: între ipotezele formulate se află mănăstirile Snagov și Comana.

1917: Armistițiul de la Focșani dintre România și Puterile Centrale

La 26 noiembrie 1917, în contextul Primului Război Mondial, s-a încheiat la Focșani armistițiul dintre România și Puterile Centrale. Decizia a fost determinată de schimbarea dramatică a raportului de forțe de pe Frontul de Est după prăbușirea frontului rus și armistițiul ruso-german de la Brest-Litovsk.

Rămasă practic izolată militar și geografic, România a fost constrânsă să accepte o pauză de ostilități care prefigura negocierile dure ce aveau să urmeze în 1918, într-una dintre cele mai dificile perioade ale războiului pentru statul român.

1922: Howard Carter și Lord Carnarvon intră în mormântul lui Tutankhamon

La 26 noiembrie 1922, după ani de săpături în Valea Regilor și la scurt timp după descoperirea treptelor și a ușii sigilate a mormântului, Howard Carter și finanțatorul său, Lord Carnarvon, au făcut o mică spărtură în perete pentru a privi în interior. Când Carter a apropiat o lumânare și a fost întrebat de Carnarvon dacă vede ceva, a rostit celebra replică: „Da, văd lucruri minunate”. În fața sa se aflau piese de mobilier din aur și abanos, care, statui și cufere. Spre deosebire de majoritatea mormintelor regale egiptene jefuite din antichitate, camera ascundea o bogăție excepțională de obiecte funerare, care au oferit cercetătorilor o imagine rară asupra vieții de curte și a ritualurilor din Egiptul Antic.

Arheologul britanic Howard Carter cercetează sicriul lui Tutankhamon Foto: (© The New York Times photo archive / Wikimedia Commons)

1940: Masacrul de la Jilava. Legionarii ucid 64 de deținuți

În noaptea de 26 spre 27 noiembrie 1940, un grup de legionari a împușcat 64 de persoane încarcerate la Jilava. Crimele au avut loc la scurt timp după abdicarea regelui Carol al II-lea și i-au vizat pe cei considerați de legionari responsabili pentru uciderea lui Corneliu Zelea Codreanu și pentru represiunile împotriva mișcării.

Printre cei asasinați s-au numărat Gheorghe Argeșeanu, fost prim-ministru, Victor Iamandi, fost ministru al Justiției, și Gabriel Marinescu, fost ministru de Interne și șef al Poliției Capitalei. Au fost uciși și Mihail Moruzov, fostul șef al Serviciului Secret de Informații, precum și adjunctul său, Nicolae Ștefănescu.

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Autorii masacrului de la Jilava. Foto: Facebook

Atacul a avut loc în timpul lucrărilor de exhumare a rămășițelor lui Corneliu Zelea Codreanu și ale altor legionari îngropați în incinta închisorii. În atmosfera tensionată a momentului, membri ai Poliției Legionare și ai Corpului Muncitoresc Legionar au pătruns în celule și i-au împușcat pe deținuții aflați acolo în așteptarea unui proces.

Masacrul nu a însemnat doar eliminarea unor foști oameni ai puterii, ci și uciderea unor polițiști și jandarmi aflați în detenție. Lista victimelor arată amploarea represaliilor legionare: în aceeași închisoare au fost împușcați foști miniștri, conducători ai serviciilor de informații și angajați ai aparatului de ordine.

1942: „Casablanca”, cu Humphrey Bogart și Ingrid Bergman, are premiera la New York

La 26 noiembrie 1942, filmul „Casablanca” a avut premiera la New York. Humphrey Bogart îl interpretează pe Rick Blaine, iar Ingrid Bergman îi dă viață Ilsei Lund, femeia cu care acesta avusese o relație și pe care o reîntâlnește în timpul războiului.

Revederea îi pune în fața unei alegeri între sentimente și datorie. Ilsa este căsătorită cu un lider ceh căutat de naziști, iar Rick deține documentele necesare pentru plecarea cu avionul spre Lisabona. Posibilitatea de a scăpa din Casablanca devine astfel miza unei povești în care dragostea se întâlnește cu presiunile războiului.

1944: Tensiuni în Maramureș și atacuri cu rachete V-1 și V-2 în cel de-Al Doilea Război Mondial

Tot pe 26 noiembrie 1944, o delegație a ucrainenilor din Maramureș, condusă de prefectul Ion Odoviciuc, a cerut la Muncaci desprinderea Maramureșului de Regatul României și alipirea sa la RSS Ucraineană, pe fondul reconfigurărilor politico-militare din finalul războiului în regiune.

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În aceeași zi, în Europa de Vest, Germania nazistă a intensificat folosirea armelor de represalii: o rachetă V-2 a lovit un magazin Woolworth din Londra, provocând moartea a 168 de persoane, iar forțele germane au început atacurile cu rachete V-1 și V-2 asupra portului Anvers din Belgia.

1949: Se naște Ivan Patzaichin, viitorul cvadruplu campion olimpic

Ivan Patzaichin

La 26 noiembrie 1949, în satul Mila 23 din Delta Dunării, s-a născut Ivan Patzaichin. Înainte de cariera sportivă, el a lucrat alături de tatăl său, ca ajutor de pescar. În martie 1967 a ajuns la Clubul Sportiv Dinamo București, recomandat de consăteni care practicau caiac-canoe.

După numai un an și jumătate de la venirea la București, a câștigat prima medalie olimpică de aur. La Jocurile Olimpice din Mexic, în 1968, s-a impus în proba de canoe dublu pe 1.000 de metri, alături de Serghei Covaliov.

Palmaresul său olimpic avea să cuprindă patru medalii de aur și trei de argint. Titlurile au fost obținute la edițiile din 1968, 1972, 1980 și 1984, transformând copilul crescut la Mila 23 într-unul dintre marii campioni ai sportului românesc.