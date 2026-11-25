Noi stenograme din dosarul penal care vizează presupusa finanțare din Rusia a holdingului media asociat jurnalistei Natalia Morari au fost făcute publice. Înregistrările surprind discuții despre proiectul politic AUR din Republica Moldova, dificultățile financiare ale formațiunii și decizia de a miza pe Vasile Costiuc, liderul Partidului Democrația Acasă.

Vlad Bilețchi, președinte al Asociației „UNIREA-ODIP” Foto: arhivă, adevărul

Documentele au fost prezentate public și de Veaceslav Balacci, jurist și jurnalist din Republica Moldova. Potrivit acestuia, înregistrările fac parte din dosarul penal referitor la presupusa finanțare din Federația Rusă a holdingului media asociat Nataliei Morari.

Stenograma publicată redă o discuție din 31 iulie 2026, între Vlad Bilețchi, fost președinte al organizației AUR din Republica Moldova, și mai multe persoane ale căror identități nu sunt precizate. În cadrul conversației, Bilețchi povestește despre colaborarea sa cu George Simion și despre încercările de a construi o organizație politică AUR în Republica Moldova.

1/2 Stenograme cu discuții între Bilețchi și Simion, publicate în dosarul finanțării rusești a alegerilor Foto: Veaceslav

Datorii de la sedii închiriate și bani ceruți deputaților AUR

Vlad Bilețchi relatează că, după intrarea AUR în Parlamentul României, a discutat cu George Simion despre înființarea unei formațiuni politice în Republica Moldova.

„Eram în 21, cu AUR, în campanie. AUR intră în România, în Parlament. Mă duc la București și spun: «Georgel, ce facem? Măi, trebuie ceva în Moldova». «Ce trebuie?» – «Partid». «Am înțeles, mă duc». Caut, vorbesc ce trebuie, cum trebuie, găsesc alde Bodrug, Potânga, Gheorghe Pereu”, povestește Bilețchi, potrivit documentelor făcute public.

Acesta susține că proiectul s-a confruntat rapid cu probleme financiare, inclusiv din cauza contractelor de închiriere a unor sedii în Republica Moldova.

Potrivit relatării sale, George Simion le-ar fi cerut unor parlamentari AUR să închirieze sedii în numele partidului în localitățile din care proveneau. „Și George le spune: «Vă duceți în Republica Moldova, voi vă închiriați fiecare din voi câte un sediu în numele partidului». Trece jumătate de an și eu aflu că noi avem datorii. Ei, debilii, au făcut contract pe patru ani! Pe patru ani! Și sumele: «Cât e? 400 de euro. Nisporeni- 400 de euro la Nisporeni, semnăm»”, afirmă Bilețchi.

George Simion: Eu nu pot să fac nimic, avem datorii

Acesta spune că a ajuns să discute cu Simion despre datoriile acumulate și despre lipsa banilor necesari pentru achitarea lor. „Măi, Vlad, eu nu pot să fac nimic, avem datorii. N-avem ruble nimic. Trebuie ruble ca să închidem datoriile”, redă Bilețchi răspunsul pe care susține că l-ar fi primit de la liderul AUR.

În continuare, el povestește că a încercat să obțină contribuții financiare de la parlamentarii formațiunii din România, dar că situația era complicată.

„Tu înțelegi că ei sunt deputați, eu nu pot să-i (...) că dacă îi (...) pe dânșii, ei se duc la PSD, se duc în altă parte. Că noi le ceream lor bani în suma pentru nimic. Și noi ceream să finanțeze partidul, noi nu aveam. Nu erau donatori, încă nu apăreau”, afirmă acesta.

Bilețchi susține că mergea lunar la București pentru a solicita bani cu care să acopere datoriile, în timp ce activitatea organizației din Republica Moldova era blocată de lipsa resurselor și de absența unor membri de la ședințele de conducere, potrivit indendent.md.

Reacția puterii de la Chișinău după ce omul liderului AUR a fost dat jos dintr-un autobuz în Italia pentru că nu avea bilet

Strategia propusă: modelul electoral asociat lui Ilan Șor

Unul dintre cele mai relevante pasaje ale stenogramei se referă la strategia pe care Vlad Bilețchi spune că a propus-o pentru a face proiectul politic mai vizibil, în condițiile în care nu existau suficienți bani și oameni.

Acesta face explicit trimitere la modelul electoral asociat oligarhului fugar Ilan Șor.

„Măi, dacă nu avem lei și nu avem oameni, hai să mergem pe ideea simplă care a făcut-o Șor. Luăm o singură localitate, una din toată republica și o facem țâță. Apeduct, canalizare, drum, gazificare. Drum, cum îi spune, parc, tot în patru ani ne concentrăm pe un singur sat și spunem că iată: «Dacă mergeți cu noi, așa o să fie toate»”, afirmă Bilețchi.

El explică faptul că investițiile într-o singură localitate ar fi urmat să asigure vizibilitate politică și să ajute la consolidarea echipelor teritoriale, care ulterior ar fi putut extinde modelul și în alte zone.

Totodată, în aceeași discuție, Bilețchi vorbește despre posibilitatea atragerii unor primari care aveau nevoie de sprijinul unui partid pentru a obține reprezentare în consiliile locale.

De ce ar fi preferat George Simion colaborarea cu Vasile Costiuc

Un alt fragment al înregistrării privește apropierea dintre George Simion și Vasile Costiuc, liderul Partidului Democrația Acasă.

Vasile Costiuc și George Simion Foto: Facebook

Potrivit relatării lui Bilețchi, în interiorul grupului s-ar fi discutat despre renunțarea la dezvoltarea electorală a AUR în Republica Moldova și susținerea lui Costiuc, care avea deja notorietate și o structură politică proprie.

Bilețchi explică faptul că acesta ar fi avut mai multe șanse să atragă atât voturi, cât și sprijin financiar.

„Pentru Costiuc se vor găsi, el e popular, el e vizibil, a fost activ, a mers prin sate și sunt oameni care îs dispuși să dea ruble. Pentru AUR nimeni nu o să dea nimic”, afirmă acesta în înregistrare.

El susține că varianta Costiuc ar fi fost avantajoasă și din perspectiva imaginii politice a lui George Simion în Republica Moldova. În cazul unui eșec electoral, responsabilitatea ar fi urmat să îi revină liderului Democrația Acasă, în timp ce o eventuală victorie ar fi fost valorificată și de AUR.

„Dacă mergem cu dânsul și (...) el, e vina lui. Nu e a noastră. Noi nu avem voie a doua oară la (...) Tu ești din România, dacă aici o să se strice jucăria, o să stricăm ție la București, tu nu ai dreptul la al doilea eșec. Deci dacă câștigăm, dacă câștigă el, câștigăm și noi, dacă pierdem, pierde el. George spune: «Am hotărât. Mergem cu Costiuc. Domnul director, vă dăm loc în primii cinci, mergeți cu Costiuc»”, redă Bilețchi conversația.

Deputați proruși și proeuropeni din R. Moldova, deplasare controversată în Georgia. Printre ei și omul lui George Simion

Rezultatele electorale ale celor două formațiuni

La alegerile parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie 2025, Partidul Democrația Acasă, condus de Vasile Costiuc, a obținut 5,62% din voturi și șase mandate, în timp ce AUR Moldova a înregistrat 0,10%.

Ulterior, la 20 octombrie 2025, George Simion și Vasile Costiuc au oficializat colaborarea prin semnarea unui protocol între AUR România și Partidul Democrația Acasă.

Ce susține Veaceslav Balacci despre stenograme

Veaceslav Balacci a făcut publică înregistrarea într-o postare pe Facebook, în care a criticat modul în care ar fi fost folosit curentul unionist din Republica Moldova.

„Urmașii lui Roșca. Noi STENOGRAME din DOSARUL PENAL care vizează finanțarea din Rusia a holdingului de propagandă al Nataliei Morari arată cum a fost pus unionismul de la Chișinău în slujba dușmanilor României!”, a scris acesta.

Balacci a precizat că nu va formula concluzii în locul cititorilor și i-a îndemnat să consulte documentul.

„Concluziile vă aparțin. Nu o să citez nimic din stenogramă. O puteți citi și singuri. Sunt menționate nume ale persoanelor publice și politicienilor, din Republica Moldova și România, pe care în mare parte am avut ocazia să îi cunosc personal și cu care credeam că facem parte dintr-un singur curent, care luptă pentru ReUnirea celor două maluri de Prut. Dar se pare că m-am înșelat. Păcat. Mare păcat!”, a transmis acesta.