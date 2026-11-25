Radu Oprea, ministrul Apărării, a declarat că România reacționează de fiecare dată când dronele se apropie de spațiul aerian național și a dat asigurări că populația este protejată. Oficialul a anunțat că România va primi mai devreme radare Ground Master, produse de compania franceză Thales, pentru detectarea țintelor care zboară la joasă altitudine.

Sistemele radar vor ajunge mai devreme în România, spune ministrul Foto: Thalesgroup.com

Invitat la Europa FM, ministrul a amintit că, în județul Tulcea, alertele au devenit frecvente în ultimele luni.

„Se întâmplă, din păcate, în Tulcea, zilnic, în ultima perioadă, și de două ori, și de trei ori pe zi câteodată”, a spus Oprea.

Potrivit acestuia, Armata Română intervine la fiecare alertă.

„Am avut 99, dacă nu 100, de decolări de avioane, pentru că de fiecare dată reacționăm, pentru că de fiecare dată suntem prezenți, fie cu avioane, fie cu elicoptere”, a precizat ministrul.

Ministrul a adăugat că România a doborât până acum șase drone.

„S-a și întâmplat să doborâm șase drone pe teritoriul nostru, cinci de către piloții români, una de către piloții spanioli”, a afirmat Oprea.

În acest context, ministrul a susținut că „populația României este protejată” și că forțele armate sunt permanent în dispozitiv pentru asigurarea securității.

„Suntem pregătiți”

Referindu-se la măsurile de apărare și la lecțiile desprinse din actualul context regional de securitate, ministrul a afirmat că principala prioritate este consolidarea instituțiilor și a capacității de reacție.

„Trebuie să pregătim, în primul rând, instituțiile statului român”, a declarat acesta.

Oprea a subliniat că procesul de înzestrare și modernizare a Armatei are și un rol de descurajare.

„Faptul că încercăm să ne dotăm mai bine într-un ritm accelerat în perioada aceasta, că dorim să dezvoltăm baza industrială din România, toate aceste lucruri fac parte din descurajare”, a spus ministrul.

Oprea a adăugat că obiectivul este ca orice potențial adversar să înțeleagă că România este pregătită să răspundă unor amenințări.

Fără recomandări privind constituirea de provizii

Întrebat dacă România ar putea urma exemplul unor state precum Suedia sau Marea Britanie, care au transmis populației recomandări privind pregătirea pentru situații de criză, Oprea a exclus o astfel de măsură în prezent.

„În acest moment, nu”, a răspuns ministrul.

Radu Oprea consideră că un asemenea mesaj ar putea fi exploatat în contextul războiului informațional și ar genera îngrijorare în rândul populației.

„Nu cred că este cazul de a merge într-o astfel de direcție, pentru că întotdeauna, din păcate pentru noi, partea aceasta de război hibrid (...) va fi superamplificat, ultraamplificat și nu va face bine”, a declarat oficialul.

În schimb, ministrul a insistat asupra nevoii de încredere în instituțiile de apărare.

„Este important ca cetățenii români să simtă că, într-adevăr, Armata României este pregătită, că se pregătește continuu pentru a oferi mai multă securitate și lucrul acesta îl facem”, a spus Oprea.

România va primi mai devreme noi radare

Ministrul Apărării a anunțat și vești bune în privința creșerii capacității de detectare a dronelor care zboară la joasă altitudine.

„Am vorbit cu o companie franceză, Thales (...), care ne va furniza radarele Ground Master, care văd în zona aceasta de zbor la joasă altitudine, adică acolo unde dronele zboară astăzi. Și ne-au promis că, ei fiind finanțați prin SAFE, ne vor livra mai devreme. Asta este un lucru foarte important. Le-am mulțumit public pentru acest lucru. Este genul de sprijin pe care îl căutăm în mod activ”,

Radu Oprea a adăugat că autoritățile române lucrează și la alte inițiative pentru consolidarea capacităților de apărare.