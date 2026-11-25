„Firul roșu” este o provocare pentru cei cărora le plac jocurile de cuvinte și exercițiile de atenție. Jucătorii trebuie să descopere mai multe cuvinte ascunse într-o grilă de litere, toate legate de aceeași temă. Miza este găsirea cuvântului care le unește pe toate și care dă numele jocului: firul roșu.

Jocul pornește de la o temă anunțată la începutul fiecărei provocări Foto: adevarul

Ce este jocul „Firul roșu” și cum se rezolvă

Jocul pornește de la o temă anunțată la începutul fiecărei provocări. În grilă sunt ascunse opt cuvinte asociate acesteia, iar jucătorul trebuie să le identifice legând literele vecine, în ordinea corectă.

Cuvintele pot fi formate atât pe orizontală și verticală, cât și pe diagonală. Pentru a selecta un răspuns, jucătorul poate trage cu degetul sau cursorul peste literele dorite ori le poate apăsa pe rând. După selectare, cuvântul trebuie verificat.

Toate cuvintele au cel puțin patru litere, iar fiecare literă din grilă aparține unui singur răspuns din tema zilei. Grila nu folosește diacritice, ceea ce înseamnă că răspunsurile trebuie căutate fără semnele specifice limbii române.

Cum găsești firul roșu

După descoperirea cuvintelor care aparțin temei, urmează identificarea celui mai important răspuns. Firul roșu este cuvântul care descrie întreaga temă și are un rol special în joc: traseul său unește două margini opuse ale grilei.

Cuvintele obișnuite ale temei sunt marcate cu verde, în timp ce firul roșu este evidențiat separat, prin culoarea roșie. Găsirea lui completează provocarea și arată legătura dintre toate răspunsurile descoperite.

Cum poți obține indicii dacă te blochezi

Jocul le oferă o alternativă și celor care nu reușesc să găsească toate cuvintele din prima încercare. Pe lângă cele opt răspunsuri ale temei, jucătorii pot descoperi cuvinte bonus, care nu au legătură cu subiectul zilei.

La fiecare trei cuvinte bonus diferite, jucătorul primește un indiciu. Primul indiciu arată literele care alcătuiesc unul dintre răspunsurile căutate, fără să indice ordinea lor. Un al doilea indiciu oferă și traseul literelor, pentru a ajuta la identificarea cuvântului.

Cuvintele bonus trebuie să aibă cel puțin patru litere. Spre deosebire de răspunsurile temei, pentru acestea pot fi refolosite și literele care au fost deja descoperite.

Cum poți juca „Firul roșu” pe platforma adevărul.ro

Jocul „Firul roșu” este disponibil pe platforma Jocurile Adevărul și poate fi accesat direct din browser, de pe telefon, tabletă sau computer, fără instalarea unei aplicații.

O nouă provocare îi așteaptă pe jucători în fiecare zi, iar cei care vor să continue pot explora și alte jocuri disponibile pe platformă. Printre acestea se numără integrame, rebusuri, Sudoku, quizuri de cultură generală, jocuri de vocabular și provocări de logică.

„Firul roșu” poate fi accesat aici.